Сафонов поздравил «Краснодар» с 18-летием: «Спасибо, что показали мне лучшую игру на земле и научили в нее играть»

Сафонов: спасибо «Краснодару», что научили играть в лучшую игру на земле.

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поздравил с днем рождения «Краснодар», свой бывший клуб. В воскресенье «быкам» исполнилось 18 лет.

«Я убежден: если бы не «Краснодар», я бы никогда не начал заниматься футболом. Спасибо за то, что показали мне лучшую игру на земле и научили в неё играть.

Мой футбольный путь начался на тренировочной базе «Четук», где сейчас располагается база главной команды. Первый год тренировок как вратаря прошел именно там. И, что интересно, мне даже не дали шанса попробовать себя на другой позиции, ведь со второй тренировки я уже узнавал, каково это играть руками в игре, где принято бить по мячу.

Помню начало своей профессиональной карьеры: первый матч и пропущенный гол между ног. Не из-за ошибки, но все равно неприятно.

Помню квалификацию еврокубков, Лигу Европы, а вскоре и Лигу чемпионов.

Я счастлив и горд быть частью такого насыщенного, интересного и по-настоящему родного пути. И я рад, что, хоть уже и без меня, но клуб наконец-то пришел к своему первому чемпионству!

Очень надеюсь, что история моей домашней команды будет идти только вверх. Приятно называть родной клуб действующим чемпионом страны – пусть так и продолжается.

С днем рождения, мой отчий дом. С днем рождения, футбольный клуб «Краснодар», – написал Сафонов.

