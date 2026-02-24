Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде

В АПЛ прошли матчи 27-го тура.

21 февраля «Челси » дома упустил победу над «Бернли» (1:1) в матче 27-го тура АПЛ, «Манчестер Сити » дома выиграл у «Ньюкасла » (2:1).

22 февраля «Ноттингем Форест » проиграл «Ливерпулю » (0:1), «Тоттенхэм » проиграл «Арсеналу » (1:4) в дерби.

23 февраля «Эвертон » проиграл «Манчестер Юнайтед » (0:1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

