Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде

В АПЛ прошли матчи 27-го тура.
21 февраля «Челси» дома упустил победу над «Бернли» (1:1) в матче 27-го тура АПЛ, «Манчестер Сити» дома выиграл у «Ньюкасла» (2:1).
22 февраля «Ноттингем Форест» проиграл «Ливерпулю» (0:1), «Тоттенхэм» проиграл «Арсеналу» (1:4) в дерби.
23 февраля «Эвертон» проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:1).
Чемпионат Англии
27-й тур
Эвертон
Пикфорд, Брэнтуэйт, Кин, Тарковски, Гарнер, Ироэгбунам, Гуйе, Армстронг, Дьюзбери-Холл, Ндиай, Барри
Запасные: Бету, Паттерсон, Макнил, Кинг, Коулмэн, Джордж, Миколенко, Диблинг, Рель
Манчестер Юнайтед:
Ламменс, Шоу, Магуайр, Йоро, Диогу Далот, Майну, Каземиро, Бруну Фернандеш, Матеус Кунья, Диалло, Мбемо
Запасные: Байындыр, Маласиа, Зиркзе, Шешко, Хевен, Мазрауи, Мурхаус, Флетчер, Угарте
Челси
Санчес, Гюсто, Чалоба, Фофана, Джеймс, Сантос, Кайседо, Фернандес, Палмер, Нету, Жоао Педро
Запасные: Гарначо, Гиу, Слонина, Сарр, Лавия, Делап, Ачимпонг, Адарабиойо, Хато
Бернли:
Дубравка, Эстев, Уоррелл, Уокер, Энтони, Эдвардс, Хамфрис, Межбри, Угочукву, Лоран, Флемминг
Запасные: Пирес, Хартман, Флорентину, Вайсс, Бруун Ларсен, Тшауна, Экдаль, Уорд-Проуз, Барнс
Астон Вилла
Мартинес, Матсен, Мингз, Конса, Кэш, Дуглас Луис, Онана, Буэндиа, Роджерс, Бэйли, Уоткинс
Запасные: Райт, Динь, Пау Торрес, Богарде, Гарсия, Линделеф, Абрахам, Баркли, Санчо
Лидс:
Дарлоу, Гудмундссон, Богл, Стрейк, Родон, Джастин, Ааронсон, Груев, Ампаду, Штах, Калверт-Льюин
Запасные: Джеймс, Борнаув, Танака, Нмеча, Лукас Перри, Бийол, Лонгстафф, Ньонто, Пиру
Брентфорд
Келлехер, Хенри, ван ден Берг, Айер, Хики, Янельт, Хендерсон, Уаттара, Йенсен, Льюис-Поттер, Игор Тиаго
Запасные: Пиннок, Нелсон, Дамсгор, Донован, Ярмолюк, Фуро, Вальдимарссон, Коллинз, Шаде
Брайтон:
Вербрюгген, Кадыоглу, Данк, ван Хекке, Виффер, Гросс, Милнер, Хиншелвуд, Митома, Гомес, Уэлбек
Запасные: Боскальи, Велтман, Хауэлл, де Кейпер, Минте, Рюттер, Стил, Балеба, Костулас
Вест Хэм
Хермансен, Диуф, Дисаси, Мавропанос, Уан-Биссака, Саммервилл, Фернандеш, Соучек, Магасса, Боуэн, Кастельянос
Запасные: Майерс, Ареоля, Скарлз, Канте, Траоре, Уилсон, Тодибо, Уокер-Питерс, Килмен
Борнмут:
Петрович, Трюффер, Сенеси, Хилл, Хименес, Адамс, Скотт, Адли, Крупи, Роша, Эванилсон
Запасные: Кристи, Тот, Мандас, Диаките, Милосавлевич, Смит, Тавернье, Брукс, Унал
Манчестер Сити
Доннарумма, Аит-Нури, Гехи, Рубен Диаш, Матеуш Нунеш, Родри Эрнандес, О`Райли, Бернарду Силва, Семеньо, Мармуш, Холанд
Запасные: Фоден, Рейндерс, Савиньо, Хусанов, Траффорд, Шерки, Нико Гонсалес, Льюис, Стоунз
Ньюкасл:
Поуп, Холл, Берн, Тиав, Триппьер, Уиллок, Тонали, Рэмзи, Гордон, Вольтемаде, Эланга
Запасные: Осула, Радди, А. Мерфи, Рэмсдейл, Жоэлинтон, Барнс, Дж. Мерфи, Нив, Шахар
Ноттингем Форест
Ортега, Уильямс, Мурилло, Миленкович, Айна, Андерсон, Сангаре, Гиббс-Уайт, Хадсон-Одои, Хатчинсон, Игор Жезус
Запасные: Макати, Ндойе, Лукка, Ганн, Морато, Домингес, Йейтс, Баква, Жаир Кунья
Ливерпуль:
Алиссон, Керкез, ван Дейк, Конате, Собослаи, Мак Аллистер, Гравенберх, Джонс, Гакпо, Салах, Экитике
Запасные: Гомес, Моррисон, Кьеза, Вудмен, Мамардашвили, Робертсон, Ньони, Рэмзи, Нгумоа
Кристал Пэлас
Хендерсон, Риад, Ричардс, Канво, Пино, Сарр, Митчелл, Муньос, Хьюз, Уортон, Ларсен
Запасные: Клайн, Соса, Джонсон, Бенитес, Камада, Уче, Гессан, Кардинес, Девенни
Вулверхэмптон:
Жозе Са, Крейчи, С. Буэно, Москера, Мане, Армстронг, Уго Буэно, Тшатшуа, Андре, Белльгард, Арокодаре
Запасные: Гомеш, Эдози, Джонстон, Лима, Гомес, Доэрти, Гомеш, Гомес, Меллер Вольф
Сандерленд
Руфс, Хьюм, Альдерете, Бэллард, Мукиеле, Садики, Ле Фе, Диарра, Ангуло, Та Би, Бробби
Запасные: О`Нин, Тальби, Эльборг, Ригг, Майенда, Г. Джака, Гертрюйда, Изидор, Мандл
Фулхэм:
Лено, Басси, Андерсен, Тете, Сессеньон, Ивоби, Берге, Смит-Роу, де Маседо, Уилсон, Хименес
Запасные: Бобб, Лекомт, Кастань, Куэнка, Родриго Муниз, Рид, Диоп, Кэрни, Кинг
Тоттенхэм
Викарио, ван де Вен, Дрэгушин, Пальинья, Спенс, Сарр, Биссума, Галлахер, Грэй, Симонс, Коло-Муани
Запасные: Остин, Уильямс-Барнетт, Соланке, Уилсон, Роузвелл, де Соуза, Олусеси, Тель, Ришарлисон
Арсенал:
Райя, Инкапиэ, Габриэл, Салиба, Тимбер, Райс, Субименди, Троссард, Эзе, Сака, Дьокереш
Запасные: Москера, Мартинелли, Нергор, Эдегор, Габриэл Жезус, Аррисабалага, Калафьори, Льюис-Скелли, Мадуэке
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
как же его приложил Муани, чуть не убил.
Бразильский неадекват размахивает руками, рубит игроков, запрыгивает на головы на угловых.
Потом падает от ветра в своей штрафной и гол не засчитывают.
Ясно….
Через минуту пропускают гол 😂