Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде

В АПЛ прошли матчи 27-го тура.

21 февраля «Челси» дома упустил победу над «Бернли» (1:1) в матче 27-го тура АПЛ, «Манчестер Сити» дома выиграл у «Ньюкасла» (2:1).

22 февраля «Ноттингем Форест» проиграл «Ливерпулю» (0:1), «Тоттенхэм» проиграл «Арсеналу» (1:4) в дерби.

23 февраля «Эвертон» проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:1).

Чемпионат Англии

27-й тур

Премьер-лига Англия (АПЛ). 27 тур
23 февраля 20:00, Хилл Дикинсон
Логотип домашней команды
Эвертон
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Манчестер Юнайтед
Матч окончен
90’
+5’
Матеус Кунья   Хевен
90’
+5’
Бруну Фернандеш
90’
+2’
Мазрауи
84’
Магуайр
Тарковски
83’
Ироэгбунам   Бету
79’
78’
Мбемо   Мазрауи
Пикфорд
77’
Армстронг   Джордж
73’
71’
  Шешко
58’
Диалло   Шешко
2тайм
Перерыв
Эвертон
Пикфорд, Брэнтуэйт, Кин, Тарковски, Гарнер, Ироэгбунам, Гуйе, Армстронг, Дьюзбери-Холл, Ндиай, Барри
Запасные: Бету, Паттерсон, Макнил, Кинг, Коулмэн, Джордж, Миколенко, Диблинг, Рель
1тайм
Манчестер Юнайтед:
Ламменс, Шоу, Магуайр, Йоро, Диогу Далот, Майну, Каземиро, Бруну Фернандеш, Матеус Кунья, Диалло, Мбемо
Запасные: Байындыр, Маласиа, Зиркзе, Шешко, Хевен, Мазрауи, Мурхаус, Флетчер, Угарте
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 27 тур
21 февраля 15:00, Стэмфорд Бридж
Логотип домашней команды
Челси
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Бернли
Матч окончен
Хато
90’
+4’
90’
+3’
Лоран
90’
+3’
  Флемминг
Санчес
90’
Джеймс   Ачимпонг
89’
Нету   Сарр
88’
84’
Энтони   Барнс
83’
Хамфрис   Тшауна
Жоао Педро   Делап
80’
Гюсто   Хато
80’
78’
Лоран   Бруун Ларсен
Палмер   Адарабиойо
75’
Фофана
72’
57’
Угочукву   Уорд-Проуз
46’
Уокер   Пирес
2тайм
Перерыв
Фофана
34’
30’
Межбри
  Жоао Педро
4’
Челси
Санчес, Гюсто, Чалоба, Фофана, Джеймс, Сантос, Кайседо, Фернандес, Палмер, Нету, Жоао Педро
Запасные: Гарначо, Гиу, Слонина, Сарр, Лавия, Делап, Ачимпонг, Адарабиойо, Хато
1тайм
Бернли:
Дубравка, Эстев, Уоррелл, Уокер, Энтони, Эдвардс, Хамфрис, Межбри, Угочукву, Лоран, Флемминг
Запасные: Пирес, Хартман, Флорентину, Вайсс, Бруун Ларсен, Тшауна, Экдаль, Уорд-Проуз, Барнс
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 27 тур
21 февраля 15:00, Вилла Парк
Логотип домашней команды
Астон Вилла
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Лидс
Матч окончен
90’
+2’
Груев
  Абрахам
88’
Кэш   Гарсия
87’
Дуглас Луис   Богарде
87’
83’
Штах   Лонгстафф
79’
Богл
Буэндиа   Абрахам
75’
73’
Ааронсон   Нмеча
Буэндиа
73’
69’
Дарлоу
62’
Бийол
Онана   Баркли
61’
Бэйли   Санчо
61’
46’
Гудмундссон   Бийол
2тайм
Перерыв
31’
  Штах
Астон Вилла
Мартинес, Матсен, Мингз, Конса, Кэш, Дуглас Луис, Онана, Буэндиа, Роджерс, Бэйли, Уоткинс
Запасные: Райт, Динь, Пау Торрес, Богарде, Гарсия, Линделеф, Абрахам, Баркли, Санчо
1тайм
Лидс:
Дарлоу, Гудмундссон, Богл, Стрейк, Родон, Джастин, Ааронсон, Груев, Ампаду, Штах, Калверт-Льюин
Запасные: Джеймс, Борнаув, Танака, Нмеча, Лукас Перри, Бийол, Лонгстафф, Ньонто, Пиру
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 27 тур
21 февраля 15:00, Брентфорд Комьюнити
Логотип домашней команды
Брентфорд
Завершен
0 - 2
Логотип гостевой команды
Брайтон
Матч окончен
Ярмолюк
90’
+2’
90’
Милнер   Балеба
Айер   Донован
81’
76’
Гомес   де Кейпер
Хендерсон   Дамсгор
67’
65’
Виффер   Велтман
54’
Кадыоглу
Льюис-Поттер   Шаде
46’
Янельт   Ярмолюк
46’
2тайм
Перерыв
45’
+1’
  Уэлбек
Хики   Коллинз
45’
30’
  Гомес
12’
Виффер
Брентфорд
Келлехер, Хенри, ван ден Берг, Айер, Хики, Янельт, Хендерсон, Уаттара, Йенсен, Льюис-Поттер, Игор Тиаго
Запасные: Пиннок, Нелсон, Дамсгор, Донован, Ярмолюк, Фуро, Вальдимарссон, Коллинз, Шаде
1тайм
Брайтон:
Вербрюгген, Кадыоглу, Данк, ван Хекке, Виффер, Гросс, Милнер, Хиншелвуд, Митома, Гомес, Уэлбек
Запасные: Боскальи, Велтман, Хауэлл, де Кейпер, Минте, Рюттер, Стил, Балеба, Костулас
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 27 тур
21 февраля 17:30, Стадион Лондон
Логотип домашней команды
Вест Хэм
Завершен
0 - 0
Логотип гостевой команды
Борнмут
Матч окончен
89’
Хименес   Смит
89’
Крупи   Унал
Магасса   Канте
84’
80’
Эванилсон   Тавернье
Соучек   Уилсон
72’
66’
Адамс   Кристи
66’
Адли   Брукс
2тайм
Перерыв
44’
Сенеси
Соучек
33’
Вест Хэм
Хермансен, Диуф, Дисаси, Мавропанос, Уан-Биссака, Саммервилл, Фернандеш, Соучек, Магасса, Боуэн, Кастельянос
Запасные: Майерс, Ареоля, Скарлз, Канте, Траоре, Уилсон, Тодибо, Уокер-Питерс, Килмен
1тайм
Борнмут:
Петрович, Трюффер, Сенеси, Хилл, Хименес, Адамс, Скотт, Адли, Крупи, Роша, Эванилсон
Запасные: Кристи, Тот, Мандас, Диаките, Милосавлевич, Смит, Тавернье, Брукс, Унал
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 27 тур
21 февраля 20:00, Этихад
Логотип домашней команды
Манчестер Сити
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Ньюкасл
Матч окончен
89’
Жоэлинтон
Семеньо   Фоден
87’
78’
Гордон   Осула
78’
Эланга   Дж. Мерфи
65’
Триппьер
62’
Барнс
60’
Уиллок   Барнс
60’
Вольтемаде   Жоэлинтон
Мармуш   Шерки
58’
Бернарду Силва
50’
48’
Уиллок
Рубен Диаш   Хусанов
46’
2тайм
Перерыв
Рубен Диаш
41’
  О`Райли
27’
22’
  Холл
  О`Райли
14’
9’
Берн
Манчестер Сити
Доннарумма, Аит-Нури, Гехи, Рубен Диаш, Матеуш Нунеш, Родри Эрнандес, О`Райли, Бернарду Силва, Семеньо, Мармуш, Холанд
Запасные: Фоден, Рейндерс, Савиньо, Хусанов, Траффорд, Шерки, Нико Гонсалес, Льюис, Стоунз
1тайм
Ньюкасл:
Поуп, Холл, Берн, Тиав, Триппьер, Уиллок, Тонали, Рэмзи, Гордон, Вольтемаде, Эланга
Запасные: Осула, Радди, А. Мерфи, Рэмсдейл, Жоэлинтон, Барнс, Дж. Мерфи, Нив, Шахар
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 27 тур
22 февраля 14:00, Сити Граунд
Логотип домашней команды
Ноттингем Форест
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Ливерпуль
Матч окончен
90’
+7’
  Мак Аллистер
Гиббс-Уайт   Макати
90’
+3’
83’
Керкез   Робертсон
83’
Джонс   Гомес
77’
Гакпо   Кьеза
77’
Салах   Нгумоа
Андерсон   Домингес
77’
Игор Жезус   Лукка
77’
Хатчинсон   Баква
66’
Хадсон-Одои   Ндойе
66’
Айна
61’
2тайм
Перерыв
Гиббс-Уайт
20’
Ноттингем Форест
Ортега, Уильямс, Мурилло, Миленкович, Айна, Андерсон, Сангаре, Гиббс-Уайт, Хадсон-Одои, Хатчинсон, Игор Жезус
Запасные: Макати, Ндойе, Лукка, Ганн, Морато, Домингес, Йейтс, Баква, Жаир Кунья
1тайм
Ливерпуль:
Алиссон, Керкез, ван Дейк, Конате, Собослаи, Мак Аллистер, Гравенберх, Джонс, Гакпо, Салах, Экитике
Запасные: Гомес, Моррисон, Кьеза, Вудмен, Мамардашвили, Робертсон, Ньони, Рэмзи, Нгумоа
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 27 тур
22 февраля 14:00, Селхерст Парк
Логотип домашней команды
Кристал Пэлас
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Вулверхэмптон
Матч окончен
Сарр
90’
+6’
90’
+3’
Андре
90’
+2’
Москера   Гомес
  Гессан
90’
87’
Белльгард   Гомес
Пино   Джонсон
77’
Риад   Гессан
72’
Риад
67’
63’
Армстронг   Меллер Вольф
61’
Крейчи
58’
Крейчи
Хьюз   Камада
46’
2тайм
Перерыв
43’
Арокодаре
Уортон
41’
Канво
31’
Хьюз
15’
Кристал Пэлас
Хендерсон, Риад, Ричардс, Канво, Пино, Сарр, Митчелл, Муньос, Хьюз, Уортон, Ларсен
Запасные: Клайн, Соса, Джонсон, Бенитес, Камада, Уче, Гессан, Кардинес, Девенни
1тайм
Вулверхэмптон:
Жозе Са, Крейчи, С. Буэно, Москера, Мане, Армстронг, Уго Буэно, Тшатшуа, Андре, Белльгард, Арокодаре
Запасные: Гомеш, Эдози, Джонстон, Лима, Гомес, Доэрти, Гомеш, Гомес, Меллер Вольф
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 27 тур
22 февраля 14:00, Стэдиум оф Лайт
Логотип домашней команды
Сандерленд
Завершен
1 - 3
Логотип гостевой команды
Фулхэм
Матч окончен
88’
Тете   Кастань
88’
Смит-Роу   Кэрни
88’
Ивоби   Куэнка
85’
  Ивоби
  Ле Фе
76’
Диарра   Г. Джака
71’
Ангуло   Майенда
70’
Бробби   Изидор
70’
65’
Хименес   Родриго Муниз
61’
  Хименес
Бробби
60’
54’
  Хименес
2тайм
Перерыв
45’
+1’
де Маседо   Бобб
41’
Хименес
Та Би   Мандл
39’
Мукиеле   Гертрюйда
12’
Сандерленд
Руфс, Хьюм, Альдерете, Бэллард, Мукиеле, Садики, Ле Фе, Диарра, Ангуло, Та Би, Бробби
Запасные: О`Нин, Тальби, Эльборг, Ригг, Майенда, Г. Джака, Гертрюйда, Изидор, Мандл
1тайм
Фулхэм:
Лено, Басси, Андерсен, Тете, Сессеньон, Ивоби, Берге, Смит-Роу, де Маседо, Уилсон, Хименес
Запасные: Бобб, Лекомт, Кастань, Куэнка, Родриго Муниз, Рид, Диоп, Кэрни, Кинг
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 27 тур
22 февраля 16:30, Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Логотип домашней команды
Тоттенхэм
Завершен
1 - 4
Логотип гостевой команды
Арсенал
Матч окончен
90’
+4’
  Дьокереш
90’
+1’
Сака   Мадуэке
Биссума
86’
Пальинья   Тель
82’
77’
Эзе   Эдегор
76’
Троссард   Мартинелли
Коло-Муани   Ришарлисон
68’
Галлахер   Соланке
62’
61’
  Эзе
57’
Тимбер   Москера
47’
  Дьокереш
2тайм
Перерыв
Грэй
35’
  Коло-Муани
34’
32’
  Эзе
27’
Тимбер
Тоттенхэм
Викарио, ван де Вен, Дрэгушин, Пальинья, Спенс, Сарр, Биссума, Галлахер, Грэй, Симонс, Коло-Муани
Запасные: Остин, Уильямс-Барнетт, Соланке, Уилсон, Роузвелл, де Соуза, Олусеси, Тель, Ришарлисон
1тайм
Арсенал:
Райя, Инкапиэ, Габриэл, Салиба, Тимбер, Райс, Субименди, Троссард, Эзе, Сака, Дьокереш
Запасные: Москера, Мартинелли, Нергор, Эдегор, Габриэл Жезус, Аррисабалага, Калафьори, Льюис-Скелли, Мадуэке
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
ну что, петухи, в чем еще смысл сезона АПЛ как не отобрать очки у Арса в самый напряженный момент
Ответ Ivan Babenko
ну что, петухи, в чем еще смысл сезона АПЛ как не отобрать очки у Арса в самый напряженный момент
Так им вообще необходимо брать очки, потому что есть шанс опустится в чемпионшип
Ответ Александр Кин
Так им вообще необходимо брать очки, потому что есть шанс опустится в чемпионшип
Даа)))И не придерешься почему они так надрываются.
здоровья Габриэлю.
как же его приложил Муани, чуть не убил.
Гол верно не засчитан, толкать можно только Габриэлю вратарей.
Ну сектанты Арсенала не имеют права уже в этом сезоне жаловаться что тащат Сити или еще кого-то.
Ответ arspurs9
Ну сектанты Арсенала не имеют права уже в этом сезоне жаловаться что тащат Сити или еще кого-то.
Мы и не жалуемся, это баланс тупого судейства в апл, где-то в матчах не удаляют соперников и не дают 100% пенки, ну а теперь в обратку пошло) Не жалуйтесь когда с такой игрой в чемпионшипе окажитесь)
Ответ Алёна Голикова
Мы и не жалуемся, это баланс тупого судейства в апл, где-то в матчах не удаляют соперников и не дают 100% пенки, ну а теперь в обратку пошло) Не жалуйтесь когда с такой игрой в чемпионшипе окажитесь)
Что за глупости, какой баланс. Общеизвестно, что судьям просто перед игрой на карту отправляют бабки, спроси у бубнова. Вот сегодня отправили Бэнксу за отмену гола и Тейлору за +100500 минут к основному времени.
Ахахаххаха, чистейший гол, проект тупо тащат к титулу.

Бразильский неадекват размахивает руками, рубит игроков, запрыгивает на головы на угловых.
Потом падает от ветра в своей штрафной и гол не засчитывают.
Ясно….
Ответ Proper Chels
Ахахаххаха, чистейший гол, проект тупо тащат к титулу. Бразильский неадекват размахивает руками, рубит игроков, запрыгивает на головы на угловых. Потом падает от ветра в своей штрафной и гол не засчитывают. Ясно….
Ну а как еще?) Если у самих не выходит, то вот так помогают)
Ответ Proper Chels
Ахахаххаха, чистейший гол, проект тупо тащат к титулу. Бразильский неадекват размахивает руками, рубит игроков, запрыгивает на головы на угловых. Потом падает от ветра в своей штрафной и гол не засчитывают. Ясно….
Бёёёёёёрнли!!!
Это просто ограбление отнять такой гол, когда Габриэль каждые пять минут такие приёмы делает. 🤣
Ну во первых это красиво. Какой изгиб спины, какой артистизм, чистые 6.0
Какое же позорище.Габриэл взлетел как будто на мину наступил, его даже не толкали,а только дотронулись до спины. Если такое отменять,то голов толком не будет.
ЖК Габриэлю и бан на 6 месяцев. Чистый гол. Позорный клуб, укрывавший у себя серийного насильника, с каждым матчем пробивает новое дно. Ждём извинений от Вадима Лукинского после матча
Ответ Rjcnbr
ЖК Габриэлю и бан на 6 месяцев. Чистый гол. Позорный клуб, укрывавший у себя серийного насильника, с каждым матчем пробивает новое дно. Ждём извинений от Вадима Лукинского после матча
Лукинский.)))
😂😂😂шедевр гол. После забитого гола игроки арсенала встали в круг, чтобы мотивировать себя и быть сосредоточенными
Через минуту пропускают гол 😂
