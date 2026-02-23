Данилов об игре за ЦСКА: «Акинфеев сказал: «Наконец-то здоровяк на стандартах появился»
Акинфеев о Данилове в ЦСКА: наконец-то здоровяк на стандартах появился.
Кирилл Данилов рассказал, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев назвал его здоровяком. Рост 18-летнего защитника армейцев – 194 см.
– Уже были фирменные шутки от Акинфеева в твой адрес?
– Да, иногда по-доброму подшучивает. Сказал: «Наконец-то здоровяк на стандартах появился» (улыбается). Я посмеялся.
Очень круто, что играю с Игорем Владимировичем в одной команде, – сказал Данилов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Данные шикарные.
И уже в этом сезоне начнет в ротации выходить