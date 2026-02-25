14

Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду забил 5 голов «Аль-Нажме»

В Саудовской Аравии прошли матчи перенесенного 10-го тура.

В понедельник «Аль-Иттифак» Джорджиньо Вейналдума проиграл на выезде с «Аль-Кадисией» Матео Ретеги (0:4), «Аль-Ахли» Айвена Тоуни одолел «Дамак» (1:0).

Во вторник «Аль-Хилаль» Карима Бензема сыграл вничью с «Аль-Таавуном» (1:1), «Аль-Иттихад» – с «Аль-Хаземом» (1:1).

В среду «Аль-Наср» Криштиану Роналду на выезде разгромил «Аль-Нажму» (5:0).

Чемпионат Саудовской Аравии

10-й тур

Высшая лига. 10 тур
24 февраля 19:00, Al Taawoun Club Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Таавун
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Аль-Хилаль
Матч окончен
Фюльжени   Петков
82’
Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli   Alhurayji
82’
Эль-Махдиуи
80’
Биэл   Аль-Кахтани
73’
70’
Томбакти   Аль-Авджами
Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari
65’
Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli
58’
2тайм
Перерыв
45’
+6’
Индзаги
  Мартинес
45’
+4’
45’
Тео
41’
  Рубен Невеш
Аль-Муфрадж
20’
15’
Аль-Ями   Аль-Харби
Аль-Таавун
Маилсон, Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli, Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari, Аль-Муфрадж, Аль-Авджами, Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary, Биэл, Флавио, Эль-Махдиуи, Фюльжени, Мартинес
Запасные: Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi, Аль-Рашиди, Аль-Кахтани, Saif bin Ahmed Rashad Mohamed Rajab, Атийя, Alhurayji, Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn, Петков, Рамос де Соуза
1тайм
Аль-Хилаль:
Буну, Тео, Кулибали, Томбакти, Аль-Ями, Рубен Невеш, Аль-Досари, Канно, Милинкович-Савич, Малком, Маркос Леонардо
Запасные: Буабре, Мендаш, Аль-Авджами, Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi, Абу Расен, Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi, Аль-Харби
Подробнее
Высшая лига. 10 тур
24 февраля 19:00, Ar-Rass Stadium (Al Hazm Club Stadium)
Логотип домашней команды
Аль-Хазем
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Аль-Иттихад Джидда
Матч окончен
  Al Dhuwayhi
84’
Oumarou Alio   Аль-Шаммари
83’
83’
Аль-Нашри   Фаллатах
80’
Фернандеш
80’
  Фернандеш
74’
Иленикена   Аль-Гамди
Фабиу Мартинш   Аль-Хабаши
70’
Моквана   Al Dhuwayhi
69’
Al-Nakhli   Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani
56’
Моквана
48’
46’
Аль-Гамди   Аль-Шенгити
2тайм
Перерыв
43’
Бергвейн
Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi
43’
36’
Иленикена
Аль-Хазем
Зайед, Al-Nakhli, Бутуй, Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker, Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed, Розье, Фабиу Мартинш, Aboubacar Bah, Oumarou Alio, Моквана, Аль-Сома
Запасные: Аль-Хайбари, Аль-Хабаши, Al Dhuwayhi, Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani, Al-Ghamdi, Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi, Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami, Аль-Дахиль, Аль-Шаммари
1тайм
Аль-Иттихад Джидда:
Райкович, Митай, Шарахили, Фабиньо, Фернандеш, Аль-Нашри, Думбия, Диаби, Бергвейн, Аль-Гамди, Иленикена
Запасные: Аль-Мермеш, Фаллатах, Mohammed bin Saleem bin Hamad Al Absi, Mohammed bin Ali bin Mohammed Barnawi, Аль-Шенгити, Аль-Гамди
Подробнее
Высшая лига. 10 тур
24 февраля 19:00, Prince Mohamed bin Fahd Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Халидж
Завершен
2 - 3
Логотип гостевой команды
Аль-Холуд
Матч окончен
90’
+12’
  Уткус
90’
+10’
Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz
Thamer bin Fathi bin Mustafa Al Dakhil Al Khaibri   Аль-Хафит
90’
+9’
  Аль-Джамаан
87’
82’
Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri   Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz
Ассири   Аль-Салем
80’
76’
  Ramiro Enrique Paz
Аль-Исса   Аль-Джамаан
67’
Канаба   Thamer bin Fathi bin Mustafa Al Dakhil Al Khaibri
67’
66’
Бахебри   Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili
51’
Аль-Асмари   Mansour Camara
Аль-Хамсаль   Bader bin Mohammed bin Youssef Munshi
46’
2тайм
Перерыв
Канаба
42’
39’
Аль-Алива
31’
  Ramiro Enrique Paz
19’
Ндорам
14’
Аль-Асмари
  Паоло Фернандес
2’
Аль-Халидж
Морис, Ребошу, Al-Khubrani, Ассири, Аль-Хамсаль, Аль-Исса, Канаба, Паоло Фернандес, Хамзи, Фортунис, Масурас
Запасные: Аль-Салем, Аль-Мутайри, Al-Haydar, Bader bin Mohammed bin Youssef Munshi, Аль-Джайзани, Thamer bin Fathi bin Mustafa Al Dakhil Al Khaibri, Аль-Джамаан, Аль-Хайдари, Аль-Хафит
1тайм
Аль-Холуд:
Коццани, Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri, Дьомбер, Уткус, Аль-Асмари, Kortajarena Canellada, Ндорам, Аль-Досари, Бахебри, Ramiro Enrique Paz, Аль-Алива
Запасные: Mansour Camara, Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa, Muhannad bin Ahmed bin Mohammed Al Yahya, Alshammari, Аль-Досари, Rakan Al-Jamaan, Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili, Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz, Odai Hussein Abdulghani Slimani
Подробнее
Высшая лига. 10 тур
25 февраля 19:00, King Abdullah Sport City Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Нажма
Завершен
0 - 5
Логотип гостевой команды
Аль-Наср Эр-Рияд
Матч окончен
90’
+2’
Аль-Хассан
80’
  Мартинес
Тиянич   Majed Mohammed Yazid Dawran
77’
64’
Брозович   Аль-Хассан
64’
Коман   Маран
Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi   Бутобба
62’
57’
Жоау Феликс   Яхья
57’
Мане   Гариб
57’
Роналду   Аль-Хамдан
52’
  Мане
Лазаро   Аль-Фатиль
46’
Nasser Abdullah Nasser Al Haleel   Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais
46’
2тайм
Перерыв
42’
  Мартинес
Виктор Брага   Аль-Энази
38’
31’
  Коман
Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi
27’
26’
Мане
7’
  Роналду
Al Hawsawi
6’
Аль-Нажма
Виктор Брага, Vitor Hugo Brenneisen Vargas, Самир, Nasser Abdullah Nasser Al Haleel, Al Hawsawi, Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi, Тиянич, Джасим, Гуга Родригеш, Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi, Лазаро
Запасные: Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel, Fahad bin Khaled bin Mubarak Al Abdulrazzaq, Аль-Хаусауи, Khaled bin Eid bin Mhawis Al Shammari, Бутобба, Majed Mohammed Yazid Dawran, Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais, Аль-Энази, Аль-Фатиль
1тайм
Аль-Наср Эр-Рияд:
Бенто, Мартинес, Аль-Амри, Симакан, Бушаль, Брозович, Аль-Хайбари, Мане, Жоау Феликс, Коман, Роналду
Запасные: Аль-Шарари, Маран, Гариб, Аль-Ганам, Аль-Наджди, Аль-Акиди, Аль-Хассан, Яхья, Аль-Хамдан
Подробнее
Высшая лига. 10 тур
25 февраля 19:00, Al Majma'ah Sports City Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Фейха
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Неом
Матч окончен
Бензия   Аль-Биши
90’
+5’
Джейсон   Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi
90’
+1’
88’
Родригес   Jaber
Sabri Abdu H. Dahal   Ганвула
84’
79’
Al-Ali   Аль-Фарадж
75’
Дукуре
Джейсон
67’
65’
Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi   Абди
  Бензия
48’
2тайм
Перерыв
13’
  Ляказетт
Аль-Фейха
Москера, Бамасуд, Вильянуэва, Смоллинг, Аль-Бакауи, Алфа Семеду, Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi, Бензия, Сакала, Sabri Abdu H. Dahal, Джейсон
Запасные: Аль-Саафи, Аль-Биши, Аль-Абдулмонем, Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi, Al-Deqeel, Abdulrahman bin Ahmed bin Daghman Al Ashaja'i Al Anazi, Аль-Харти, Ганвула, Аль-Рашиди
1тайм
Неом:
Луиш Машимиану, Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi, Зезе, Хегази, Аль-Досари, Аль-Хеджи, Дукуре, Месси, Ляказетт, Al-Ali, Родригес
Запасные: Абди, Ayman bin Yousef bin Ibrahim Fallatah, José Luis Carabalí, Jaber, Аль-Салули, Аль-Фарадж, Abdulaziz Badr Mahdi Al Khanani, Малайека, Younes bin Abdulkarim bin Ahmed Al Shanqeeti
Подробнее
Высшая лига. 10 тур
23 февраля 19:00, Al Fateh Club Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Фатех
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Аль-Охдуд
Матч окончен
90’
+8’
Фагихи
Жорже Фернандеш
90’
+3’
90’
+1’
  Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri
90’
+1’
Гюль   Mohamed bin Nayef Al Jahif
  Бендебка
85’
Al Swealem   Саадан
73’
Mohammed Al-Sarnoukh   Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia
73’
59’
Mateo Borrell   Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul
59’
Неу   Abdulaziz Saleh Al Hatila
  Батна
55’
54’
Гюнтер
Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz   Бендебка
46’
Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi   Naif bin Khalid bin Rashed Masoud
46’
Mohamed Refat Galal Abdelmaksoud   Батна
46’
46’
Khaled Sulaiman A. Al Lazam   Аль-Аббас
2тайм
Перерыв
Al Swealem
45’
+2’
45’
+1’
Гюль
Wesley Bruno Lima Delgado
43’
Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz
24’
Mohamed Refat Galal Abdelmaksoud
11’
Аль-Фатех
Пачеко, Жорже Фернандеш, Aljari, Mohammed Al-Sarnoukh, Al Swealem, Юссуф, Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz, Wesley Bruno Lima Delgado, Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi, Mohamed Refat Galal Abdelmaksoud, Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi
Запасные: Касим, Mohammed Al Sahihi, Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia, Saad bin Fahad Al Sharfa, Батна, Бендебка, Саадан, Mahmoud Essa Anbar Al Burayh, Naif bin Khalid bin Rashed Masoud
1тайм
Аль-Охдуд:
Португал, Фагихи, Педроса, Гюнтер, Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri, Гюль, Mateo Borrell, Неу, Индже, Бассогог, Khaled Sulaiman A. Al Lazam
Запасные: Аль-Наджар, Saleh Mussad Mubarak Al Harthi, Abdulaziz Saleh Al Hatila, Mohamed bin Nayef Al Jahif, Аль-Аббас, Saud Salem Saud Al Yami, Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul, Аль-Кайди, Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani
Подробнее
Высшая лига. 10 тур
23 февраля 19:00, Prince Mohamed bin Fahd Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Кадисия
Завершен
4 - 0
Логотип гостевой команды
Аль-Иттифак
Матч окончен
  Вайгль
90’
+3’
  Киньонес
90’
+2’
Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat   Аль-Шахрани
86’
84’
Коста   Awad Abdu Dahal
84’
Хассан   Jalal bin Adel Al Salem
Ретеги   Аль-Салем
82’
80’
Аль-Хатиб
Аль-Ахмад
78’
71’
Аль-Хатиб
71’
Faris Saeed Al Ghamdi
63’
Глушчевич   Нкота
Аль-Джувайр   Отавио
63’
2тайм
Перерыв
Вайгль
38’
32’
Коста
19’
Аль-Олайян   Аль-Отайби
  Баа
7’
6’
Хендри
  Нандес
3’
Аль-Кадисия
Кастельс, Аль-Ахмад, Начо, Такри, Аль-Джувайр, Вайгль, Нандес, Баа, Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat, Киньонес, Ретеги
Запасные: Аль-Шахрани, Махнаши, Хазази, Отавио, Eyad Sidi Mohammed Houssa, Аль-Кассар, Аль-Салем, Amar bin Hamed bin Mohammed Al Yuhaybi, Ассири
1тайм
Аль-Иттифак:
Родак, Коста, Аль-Олайян, Хинди, Хендри, Аль-Хатиб, Дуда, Faris Saeed Al Ghamdi, Вейналдум, Хассан, Глушчевич
Запасные: Yasir Abdullah R. Al Shammari, Abdulbasit bin Suleiman bin Abdullah Ahmed, Hassan Murtadha Ahmed Al Musallam, Нкота, Jalal bin Adel Al Salem, Awad Abdu Dahal, Маду, Аль-Отайби, Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi
Подробнее
Высшая лига. 10 тур
23 февраля 19:00, Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium
Логотип домашней команды
Дамак
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Аль-Ахли Джидда
Матч окончен
90’
+11’
Аль-Муваллад
Мейте
90’
+8’
88’
Маджраши   Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef
Аль-Обайд   Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi
88’
88’
Аль-Хавсави   Аль-Джухани
88’
Марез   Салех
85’
Маджраши
Мохаммед   Альсахади
80’
76’
Мийо   Аль-Бурайкан
Аль-Кахтани   Окита
66’
65’
Яйссле
65’
Аль-Хавсави
2тайм
Перерыв
37’
  Кессиэ
Силла
36’
Харкасс
32’
Дамак
Кевин, Аль-Обайд, Бедран, Харкасс, Sanousi Mohammed, Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie Al Anazi, Аль-Кахтани, Мохаммед, Силла, Вада, Мейте
Запасные: Naser Al Ghamdi, Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari, Hassan Ali Rabea, Аль-Самири, Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi, Альсахади, Naji, Окита, Аль-Багауи
1тайм
Аль-Ахли Джидда:
Менди, Аль-Хавсави, Рожер, Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed, Маджраши, Атангана Эдоа, Кессиэ, Мийо, Галено, Марез, Тоуни
Запасные: Аль-Муваллад, Аль-Джухани, Салех, Бакор, Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef, Аль-Бурайкан, Salman Saeed Al Jadani, Аль-Санби
Подробнее
Высшая лига. 10 тур
23 февраля 19:00, SHG Arena
Логотип домашней команды
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Завершен
3 - 1
Логотип гостевой команды
Аль-Рияд
Матч окончен
87’
Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi   Ammar Nasser Al Harfi
87’
  Леандру Антунеш
Yaslam Balobaid   Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani
82’
79’
Тозе   Alabsi
Браунхилл   Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali
77’
Аль-Хаммами   Ali Ahmad Ali Al Azaizeh
77’
  Феррейра Карраско
71’
Сьерро   Аль-Асмари
68’
Аль-Таин   Аль-Скурк
68’
46’
Ahmed Mohammed Al Siyahi   Sultan Ali Haroun
46’
Сали   Faisal Ali Muslim Al Subhi
2тайм
Перерыв
45’
+4’
Барбе   Серхио Гонсалес
  Феррейра Карраско
24’
  Феррейра Карраско
7’
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Гроэ, Yaslam Balobaid, Аль-Булайхи, Худт, Аль-Таин, Адли, Сьерро, Браунхилл, Феррейра Карраско, Амдалла, Аль-Хаммами
Запасные: Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki, Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani, Камара, Abdulaziz Abdulrahman Mohammed Al Awardi, Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh, Аль-Скурк, Аль-Асмари, Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali, Ali Ahmad Ali Al Azaizeh
1тайм
Аль-Рияд:
Борян, Abdulelah Mohammed Al Khaibari, Барбе, Аль-Хайбари, Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi, Ahmed Mohammed Al Siyahi, Лехаль, Тозе, Сали, Лиа Оку, Леандру Антунеш
Запасные: Abdulrahman Hadal Tuwairiq Al Shammari, Ammar Nasser Al Harfi, Серхио Гонсалес, Faisal Ali Muslim Al Subhi, Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi, Sultan Ali Haroun, Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti, Аль-Шехри, Alabsi
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме17052 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Охдуд
logoАль-Фатех
результаты
logoНеом
logoАль-Ахли Джидда
logoАль-Фейха
logoДамак
logoАль-Кадисия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoАль-Иттихад Джидда
logoАль-Халидж
logoАль-Хилаль
logoАль-Таавун
logoАль-Холуд
logoАль-Нажма
logoАль-Хазем
logoАль-Шабаб Эр-Рияд
logoАль-Иттифак
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
как вы можете заметить, всем плевать
Хиляль наконец расщедрился
Аль спартак встретится с Аль зенитом.
Что то Аль-Хиляль совсем хилый. Похоже будет трофей у напомаженого
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Что то Аль-Хиляль совсем хилый. Похоже будет трофей у напомаженого
Вискас оф барса
Бензема убил атмосферу в Хиляле походу. Хорошо же шли.
Ответ Иван Лапин
Бензема убил атмосферу в Хиляле походу. Хорошо же шли.
Агент Роналду
Роналду, поднажми на Нажму
Просто посмотрите на разницу в командах,на приеме мяча,обработке,скорости мышления,играют словно с детьми подростками.
Игроки Нажмы не могут,более трёх передач отдать друг-другу,один Симакан обводит по три-четыре игроков соперника.
Сверху дана команда терять очки
