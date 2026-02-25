Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду забил 5 голов «Аль-Нажме»

В Саудовской Аравии прошли матчи перенесенного 10-го тура.
В понедельник «Аль-Иттифак» Джорджиньо Вейналдума проиграл на выезде с «Аль-Кадисией» Матео Ретеги (0:4), «Аль-Ахли» Айвена Тоуни одолел «Дамак» (1:0).
Во вторник «Аль-Хилаль» Карима Бензема сыграл вничью с «Аль-Таавуном» (1:1), «Аль-Иттихад» – с «Аль-Хаземом» (1:1).
В среду «Аль-Наср» Криштиану Роналду на выезде разгромил «Аль-Нажму» (5:0).
Чемпионат Саудовской Аравии
10-й тур
Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli Alhurayji
Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari
Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli
Аль-Таавун
Маилсон, Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli, Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari, Аль-Муфрадж, Аль-Авджами, Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary, Биэл, Флавио, Эль-Махдиуи, Фюльжени, Мартинес
Запасные: Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi, Аль-Рашиди, Аль-Кахтани, Saif bin Ahmed Rashad Mohamed Rajab, Атийя, Alhurayji, Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn, Петков, Рамос де Соуза
Аль-Хилаль:
Буну, Тео, Кулибали, Томбакти, Аль-Ями, Рубен Невеш, Аль-Досари, Канно, Милинкович-Савич, Малком, Маркос Леонардо
Запасные: Буабре, Мендаш, Аль-Авджами, Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi, Абу Расен, Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi, Аль-Харби
Al-Nakhli Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani
Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi
Аль-Хазем
Зайед, Al-Nakhli, Бутуй, Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker, Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed, Розье, Фабиу Мартинш, Aboubacar Bah, Oumarou Alio, Моквана, Аль-Сома
Запасные: Аль-Хайбари, Аль-Хабаши, Al Dhuwayhi, Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani, Al-Ghamdi, Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi, Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami, Аль-Дахиль, Аль-Шаммари
Аль-Иттихад Джидда:
Райкович, Митай, Шарахили, Фабиньо, Фернандеш, Аль-Нашри, Думбия, Диаби, Бергвейн, Аль-Гамди, Иленикена
Запасные: Аль-Мермеш, Фаллатах, Mohammed bin Saleem bin Hamad Al Absi, Mohammed bin Ali bin Mohammed Barnawi, Аль-Шенгити, Аль-Гамди
Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz
Thamer bin Fathi bin Mustafa Al Dakhil Al Khaibri Аль-Хафит
Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz
Канаба Thamer bin Fathi bin Mustafa Al Dakhil Al Khaibri
Бахебри Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili
Аль-Асмари Mansour Camara
Аль-Хамсаль Bader bin Mohammed bin Youssef Munshi
Аль-Халидж
Морис, Ребошу, Al-Khubrani, Ассири, Аль-Хамсаль, Аль-Исса, Канаба, Паоло Фернандес, Хамзи, Фортунис, Масурас
Запасные: Аль-Салем, Аль-Мутайри, Al-Haydar, Bader bin Mohammed bin Youssef Munshi, Аль-Джайзани, Thamer bin Fathi bin Mustafa Al Dakhil Al Khaibri, Аль-Джамаан, Аль-Хайдари, Аль-Хафит
Аль-Холуд:
Коццани, Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri, Дьомбер, Уткус, Аль-Асмари, Kortajarena Canellada, Ндорам, Аль-Досари, Бахебри, Ramiro Enrique Paz, Аль-Алива
Запасные: Mansour Camara, Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa, Muhannad bin Ahmed bin Mohammed Al Yahya, Alshammari, Аль-Досари, Rakan Al-Jamaan, Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili, Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz, Odai Hussein Abdulghani Slimani
Тиянич Majed Mohammed Yazid Dawran
Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi Бутобба
Nasser Abdullah Nasser Al Haleel Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais
Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi
Аль-Нажма
Виктор Брага, Vitor Hugo Brenneisen Vargas, Самир, Nasser Abdullah Nasser Al Haleel, Al Hawsawi, Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi, Тиянич, Джасим, Гуга Родригеш, Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi, Лазаро
Запасные: Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel, Fahad bin Khaled bin Mubarak Al Abdulrazzaq, Аль-Хаусауи, Khaled bin Eid bin Mhawis Al Shammari, Бутобба, Majed Mohammed Yazid Dawran, Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais, Аль-Энази, Аль-Фатиль
Аль-Наср Эр-Рияд:
Бенто, Мартинес, Аль-Амри, Симакан, Бушаль, Брозович, Аль-Хайбари, Мане, Жоау Феликс, Коман, Роналду
Запасные: Аль-Шарари, Маран, Гариб, Аль-Ганам, Аль-Наджди, Аль-Акиди, Аль-Хассан, Яхья, Аль-Хамдан
Джейсон Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi
Sabri Abdu H. Dahal Ганвула
Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi Абди
Аль-Фейха
Москера, Бамасуд, Вильянуэва, Смоллинг, Аль-Бакауи, Алфа Семеду, Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi, Бензия, Сакала, Sabri Abdu H. Dahal, Джейсон
Запасные: Аль-Саафи, Аль-Биши, Аль-Абдулмонем, Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi, Al-Deqeel, Abdulrahman bin Ahmed bin Daghman Al Ashaja'i Al Anazi, Аль-Харти, Ганвула, Аль-Рашиди
Неом:
Луиш Машимиану, Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi, Зезе, Хегази, Аль-Досари, Аль-Хеджи, Дукуре, Месси, Ляказетт, Al-Ali, Родригес
Запасные: Абди, Ayman bin Yousef bin Ibrahim Fallatah, José Luis Carabalí, Jaber, Аль-Салули, Аль-Фарадж, Abdulaziz Badr Mahdi Al Khanani, Малайека, Younes bin Abdulkarim bin Ahmed Al Shanqeeti
Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri
Гюль Mohamed bin Nayef Al Jahif
Mohammed Al-Sarnoukh Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia
Mateo Borrell Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul
Неу Abdulaziz Saleh Al Hatila
Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz Бендебка
Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi Naif bin Khalid bin Rashed Masoud
Mohamed Refat Galal Abdelmaksoud Батна
Khaled Sulaiman A. Al Lazam Аль-Аббас
Wesley Bruno Lima Delgado
Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz
Mohamed Refat Galal Abdelmaksoud
Аль-Фатех
Пачеко, Жорже Фернандеш, Aljari, Mohammed Al-Sarnoukh, Al Swealem, Юссуф, Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz, Wesley Bruno Lima Delgado, Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi, Mohamed Refat Galal Abdelmaksoud, Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi
Запасные: Касим, Mohammed Al Sahihi, Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia, Saad bin Fahad Al Sharfa, Батна, Бендебка, Саадан, Mahmoud Essa Anbar Al Burayh, Naif bin Khalid bin Rashed Masoud
Аль-Охдуд:
Португал, Фагихи, Педроса, Гюнтер, Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri, Гюль, Mateo Borrell, Неу, Индже, Бассогог, Khaled Sulaiman A. Al Lazam
Запасные: Аль-Наджар, Saleh Mussad Mubarak Al Harthi, Abdulaziz Saleh Al Hatila, Mohamed bin Nayef Al Jahif, Аль-Аббас, Saud Salem Saud Al Yami, Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul, Аль-Кайди, Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani
Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat Аль-Шахрани
Хассан Jalal bin Adel Al Salem
Аль-Кадисия
Кастельс, Аль-Ахмад, Начо, Такри, Аль-Джувайр, Вайгль, Нандес, Баа, Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat, Киньонес, Ретеги
Запасные: Аль-Шахрани, Махнаши, Хазази, Отавио, Eyad Sidi Mohammed Houssa, Аль-Кассар, Аль-Салем, Amar bin Hamed bin Mohammed Al Yuhaybi, Ассири
Аль-Иттифак:
Родак, Коста, Аль-Олайян, Хинди, Хендри, Аль-Хатиб, Дуда, Faris Saeed Al Ghamdi, Вейналдум, Хассан, Глушчевич
Запасные: Yasir Abdullah R. Al Shammari, Abdulbasit bin Suleiman bin Abdullah Ahmed, Hassan Murtadha Ahmed Al Musallam, Нкота, Jalal bin Adel Al Salem, Awad Abdu Dahal, Маду, Аль-Отайби, Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi
Маджраши Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef
Аль-Обайд Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi
Дамак
Кевин, Аль-Обайд, Бедран, Харкасс, Sanousi Mohammed, Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie Al Anazi, Аль-Кахтани, Мохаммед, Силла, Вада, Мейте
Запасные: Naser Al Ghamdi, Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari, Hassan Ali Rabea, Аль-Самири, Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi, Альсахади, Naji, Окита, Аль-Багауи
Аль-Ахли Джидда:
Менди, Аль-Хавсави, Рожер, Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed, Маджраши, Атангана Эдоа, Кессиэ, Мийо, Галено, Марез, Тоуни
Запасные: Аль-Муваллад, Аль-Джухани, Салех, Бакор, Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef, Аль-Бурайкан, Salman Saeed Al Jadani, Аль-Санби
Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi Ammar Nasser Al Harfi
Yaslam Balobaid Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani
Браунхилл Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali
Аль-Хаммами Ali Ahmad Ali Al Azaizeh
Ahmed Mohammed Al Siyahi Sultan Ali Haroun
Сали Faisal Ali Muslim Al Subhi
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Гроэ, Yaslam Balobaid, Аль-Булайхи, Худт, Аль-Таин, Адли, Сьерро, Браунхилл, Феррейра Карраско, Амдалла, Аль-Хаммами
Запасные: Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki, Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani, Камара, Abdulaziz Abdulrahman Mohammed Al Awardi, Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh, Аль-Скурк, Аль-Асмари, Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali, Ali Ahmad Ali Al Azaizeh
Аль-Рияд:
Борян, Abdulelah Mohammed Al Khaibari, Барбе, Аль-Хайбари, Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi, Ahmed Mohammed Al Siyahi, Лехаль, Тозе, Сали, Лиа Оку, Леандру Антунеш
Запасные: Abdulrahman Hadal Tuwairiq Al Shammari, Ammar Nasser Al Harfi, Серхио Гонсалес, Faisal Ali Muslim Al Subhi, Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi, Sultan Ali Haroun, Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti, Аль-Шехри, Alabsi
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Игроки Нажмы не могут,более трёх передач отдать друг-другу,один Симакан обводит по три-четыре игроков соперника.