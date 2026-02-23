  • Спортс
  • Алаев о Дуране: «Руководство «Зенита» его замотивирует, уверен, и мы увидим яркую концовку чемпионата»
2

Алаев о Дуране: «Руководство «Зенита» его замотивирует, уверен, и мы увидим яркую концовку чемпионата»

Алаев: «Зенит» замотивирует Дурана, и мы увидим яркую концовку чемпионата.

Президент Мир РПЛ Александр Алаев назвал топ-5 лучших зимних трансферов в Премьер-лиге.

«Я не могу выделить один трансфер прошедшего окна, выделю, наверное, пять. Безусловно, обмен Гонду на Дивеева – это ярко, две команды борются за чемпионство, яркая афиша. 

Безусловно, трансфер Баринова в ЦСКА. Не расставляю по местам. Но человек-легенда, в целом хочется сказать, что ЦСКА укрепил состав и свои позиции.

Два трансфера «Зенита» выделяются. Очень понравился на Зимнем кубке Джон Джон, видно, что качественный футболист, думаю, что может стать яркой звездой нашей лиги. 

Конечно, Дуран, правда, мы его пока не видели. Конечно, событие, что такой футболист приезжает. Наверное, у него не все гладко было, переходы, но я уверен, что руководство клуба его замотивирует, и мы увидим яркую концовку чемпионата», – сказал Алаев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
