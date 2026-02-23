  • Спортс
  Представитель губернатора мексиканского штата Халиско о столкновениях с картелем в преддверии ЧМ-2026: «Мы не получали от ФИФА сообщений, которые могли бы нас обеспокоить»
12

Представитель губернатора мексиканского штата Халиско о столкновениях с картелем в преддверии ЧМ-2026: «Мы не получали от ФИФА сообщений, которые могли бы нас обеспокоить»

В Мексике высказались о столкновениях с картелем в преддверии ЧМ-2026.

В Мексике высказались о ситуации с беспорядками в стране в преддверии чемпионата мира.

В воскресенье в результате специальной операции Вооруженных сил Мексики был убит лидер одного из крупнейших наркокартелей страны «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера, также известный как Эль Менчо. Посольство Мексики в Вашингтоне сообщило, что США предоставили дополнительную информацию для военной операции.

После этого в нескольких штатах Мексики вспыхнули беспорядки, боевики картеля вступили в боевые столкновения с вооруженными силами страны. Члены CJNG поджигают автомобили и перекрывают улицы в городах. В штате Халиско был введен режим чрезвычайного положения, аэропорты Пуэрто-Вальярты и Гвадалахары временно не принимают рейсы.

Представитель губернатора Халиско Пабло Лемуса Наварро заявил, что власти штата не получали от ФИФА никаких сообщений, «которые могли бы их обеспокоить». «Мы сосредоточены на контроле ситуации», – сообщил он. 

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
logoСборная Мексики по футболу
logoЧМ-2026
logoФИФА
logoвысшая лига Мексика
происшествия
Политика
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Дональд Дак уже идёт на помощь?
Ответ Геннадий Тёкин
Дональд Дак уже идёт на помощь?
Да , плечом к плечу сами знаете с кем !
Такими партнерами не разбрасываются !
«которые могли бы их обеспокоить». «Мы сосредоточены на контроле ситуации»
...
Аэропорты захвачены, самолёты горят, кругом перестрелки с войсками, а они ничего от фифа не получали. Офигеть...
Ответ Клирик
«которые могли бы их обеспокоить». «Мы сосредоточены на контроле ситуации» ... Аэропорты захвачены, самолёты горят, кругом перестрелки с войсками, а они ничего от фифа не получали. Офигеть...
Получили они, кeпки с USA
ФИФА уже все согласовало с "Новым поколением Халиско",. Какой то там губернатор из бункера им не нужен.
"Члены CJNG поджигают автомобили и перекрывают улицы в городах. В штате Халиско был введен режим чрезвычайного положения, аэропорты Пуэрто-Вальярты и Гвадалахары временно не принимают рейсы."
- "It’s fine." - добавил представитель губернатора штата Халиско.
сложно воевать с народом,там походу пол населения страны в теме картелей
Не получали от ФИФА сообщений, которые могли бы из обеспокоить сильнее, чем ситуация внутри штата.
Ну это странная операция. Чтобы убить главаря собрали спецназ 5-6 силовых структур, а что начнутся волнения они не догадались. Ввести армию и отстреливать эти удалых молодцов.
А там анархия. Члены банды нападают на полицейские участки, тюрьмы, военные части. Поджигают заправки, захватывают аэропорты ...
Неужели нельзя было это предвидеть? Ча не первый раз такое после убийства и ареста главарей.
Ну вот. Можете же.
Так до ЧМ-26 ещё 4 месяца, власти Мексики вместо убитого барона назначат нового главу картеля, и всё в момент уляжется.
Ну перенесут чемп целиком в США. Делов то. Канада как раз успеет 52 м штатом стать.
