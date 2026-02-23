Представитель губернатора мексиканского штата Халиско о столкновениях с картелем в преддверии ЧМ-2026: «Мы не получали от ФИФА сообщений, которые могли бы нас обеспокоить»

В Мексике высказались о столкновениях с картелем в преддверии ЧМ-2026.

В Мексике высказались о ситуации с беспорядками в стране в преддверии чемпионата мира.

В воскресенье в результате специальной операции Вооруженных сил Мексики был убит лидер одного из крупнейших наркокартелей страны «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера, также известный как Эль Менчо. Посольство Мексики в Вашингтоне сообщило, что США предоставили дополнительную информацию для военной операции.

После этого в нескольких штатах Мексики вспыхнули беспорядки, боевики картеля вступили в боевые столкновения с вооруженными силами страны. Члены CJNG поджигают автомобили и перекрывают улицы в городах. В штате Халиско был введен режим чрезвычайного положения, аэропорты Пуэрто-Вальярты и Гвадалахары временно не принимают рейсы.

Представитель губернатора Халиско Пабло Лемуса Наварро заявил, что власти штата не получали от ФИФА никаких сообщений, «которые могли бы их обеспокоить». «Мы сосредоточены на контроле ситуации», – сообщил он.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.