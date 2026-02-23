  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кристофер Ву: «Футбол в России очень хороший. РПЛ точно входит в топ‑6 или топ‑7 лиг, она сильнее Лиги 1 в плане физики»
23

Кристофер Ву: «Футбол в России очень хороший. РПЛ точно входит в топ‑6 или топ‑7 лиг, она сильнее Лиги 1 в плане физики»

Кристофер Ву: РПЛ входит в топ-6 или топ-7 лиг.

Защитник «Спартака» Кристофер Ву сравнил российский и французский чемпионаты. 

– Есть ли еще какие‑то различия между РПЛ и чемпионатом Франции? Может быть, в технике?

– Во Франции очень много молодых игроков, которые заточены на технику. В плане физики российский чемпионат сильнее. Против любого нападающего в России очень тяжело играть, так как они все прекрасно готовы физически, тяжело выигрывать единоборства. Это очень хорошая лига.

– Самые яркие воспоминания за почти полгода в России? Входит ли РПЛ в топ‑6 в Европе?

– Мне понравился матч с ЦСКА, было отличное дерби. Очень сложная игра, но главное, что мы выиграли. Также была хорошая игра с «Краснодаром», у них отличная команда и сильный нападающий – Кордоба. Футбол в России очень хороший. Этот чемпионат точно входит в топ‑6 или топ‑7, – сказал Ву. 

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме17050 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoКристофер Ву
logoлига 1 Франция
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoДжон Кордоба
logoЦСКА
logoМатч ТВ
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
В лиге 1 же бегают одни здоровенные винисиусы,которых потом все топ клубы скупают,я думаю там всё в порядке с физухой
Ответ Сергей Пацаваца
В лиге 1 же бегают одни здоровенные винисиусы,которых потом все топ клубы скупают,я думаю там всё в порядке с физухой
Да, тоже подумал, что основная масса там африканцы/типа французы, с шикарной физикой просто от природы.
Ответ Сергей Пацаваца
В лиге 1 же бегают одни здоровенные винисиусы,которых потом все топ клубы скупают,я думаю там всё в порядке с физухой
Думаю, вопрос в контакте корпусом. У нас если ты беспечно бежишь с мячиком, по скорости не превосходя соперника, то у тебя не мяч заберут, а спихнут телом и просто уже по твоей траектории продолжат за мячом бежать.
Не думаю, что французские Фофаны и Бакайоки уступают кому-то в физике, тем более нашим
Ответ Green grass
Не думаю, что французские Фофаны и Бакайоки уступают кому-то в физике, тем более нашим
Тут наверное дело не в том,кто физически от природы мощнее,имеется ввиду стиль футбола,можно быть огромным и сильным,но играть тонко а не как дровосек.
Ву силшком мало играл в РПЛ и Лиге 1 чтобы такие сравнения делать. ) Головин по-моему в интервью Нобелю всё сказал на этот счёт про разницу. У Сани то куда больше данных ввиду опыта. )
Ответ Balt
Ву силшком мало играл в РПЛ и Лиге 1 чтобы такие сравнения делать. ) Головин по-моему в интервью Нобелю всё сказал на этот счёт про разницу. У Сани то куда больше данных ввиду опыта. )
Мне кажется Головин имел ввиду скорости и интенсивность,а ВУ имеете ввиду борьбу на поле, единоборства.
Ответ Spartakus1984
Мне кажется Головин имел ввиду скорости и интенсивность,а ВУ имеете ввиду борьбу на поле, единоборства.
Он ещё Гацкана не застал:)))
То чему ты уделяешь внимание лучше любить и уважать. А вот когда уделяют внимание чему-то из нелюбви. Это странно. Ваше внимание все что у вас есть. так направьте его на любимые вещи. РПЛ топ в плане моего внимания. И какая разница хуже она или лучше, если ты ее любишь. Любить лучшее только потому что оно лучшее - это не любовь.
Физика подразумевает в т.ч способность выдерживать более высокие скорости. В одном из интервью Сафонов как то сказал , что трудно поначалу было , потому как приходилось быстрее реагировать на действия игроков в поле. Темп игр прилично выше .
Вуаххах, чё так сильно крышу несёт футболеров кто перешёл в рпл))) вот именно в плане физики рпл до Лиги 1 как раком до Китая)
Ответ PSG Forever
Вуаххах, чё так сильно крышу несёт футболеров кто перешёл в рпл))) вот именно в плане физики рпл до Лиги 1 как раком до Китая)
Тебе виднее, а он всего лишь играл там😄
Ответ Дмитрий Дмитрий_1116600534
Тебе виднее, а он всего лишь играл там😄
Да, мне виднее
Лукавит, конечно. Где-то в топ-10 входим, для Франции и Португалии мы не конкуренты сейчас.
Каждый пыль хочет состояться в глазах местных, принижая Лигу 1😂
Странно,а мы всегда считали,что лига 1 сильнейшая в плане физики.Но вон как пример,Перен из Краснодара,не преуспел,хотя во Франции,по стате был хорош.
Ну неплохо оказаться после таких гигантов как Испания, Англия, Италия, Германия, Франция и Саудовская Аравия 😅
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают? Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь»
6 минут назад
Тикнизян о Галактионове: «Можно знать Роналду с детства – он должен сказать «спасибо» за 5 «Золотых мячей»? Он все грамотно преподнес, а люди не будут вникать, писали: «Неблагодарный»
17 минут назад
Тикнизян о «Локо»: «Чувствовал себя говном – пацаны заходят потные, грязные, празднуют победу, а я сухой, ничего не сделал. Но «чувствовать» и «считать» – есть разница»
30 минут назад
Сосьо «Барсы», пожаловавшийся на отмывание денег: «Ничего не имею против Лапорты – я лишь добиваюсь выяснения фактов. Неинформирование может считаться препятствием правосудию»
сегодня, 11:34
Ищем креатора для наших спецпроектов – скорее откликайтесь на вакансию и приходите работать в Сирену!
сегодня, 11:30Вакансия
Эрдоган поздравил «Галатасарай» с выходом в 1/8 финала ЛЧ. Президент Турции позвонил тренеру Буруку: «Это поистине большое достижение для нашей страны»
сегодня, 11:23
«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ перед 1/8 финала по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Сити» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «ПСЖ» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й, «Буде-Глимт» – 13-й
сегодня, 11:12
Талалаев о матче с «Зенитом»: «Еще ни одна команда не была готова так, как эта «Балтика»
сегодня, 11:08
Ташуев о сборах в Турции: «По несколько дней пропускали работу из-за дождей. В ОАЭ их меньше, но там 25 градусов, высокое потоотделение, теряешь много полезных веществ»
сегодня, 10:58
Энрике о «ПСЖ» в ЛЧ: «Играть против нас очень, очень сложно. Задайте этот вопрос нашим будущим соперникам, посмотрим, что ответят. Мы готовы играть против любой команды»
сегодня, 10:41
Ко всем новостям
Последние новости
Зеедорф об удалении Келли с «Галатасараем: «Не думаю, что мы увидим этого арбитра в следующем сезоне ЛЧ. «Ювентус» отреагировал образцово, даже если это было несправедливо»
12 минут назад
Осимхен о том, почему не праздновал гол «Ювентусу»: «Считаю важным проявить уважение к человеку, сыгравшему важную роль в моей карьере. Я говорю о Спаллетти»
12 минут назад
Холанд о Гвардиоле: «Пеп мотивирует нас каждый день, мне повезло работать с ним. Чтобы ни случилось в будущем, «Ман Сити» нужно продолжать двигаться вперед»
27 минут назад
Экс-судья Кальварезе о красной Келли из «Юве»: «Я категорически против этого решения, в его действиях не было намерения. Меня озадачивает предупреждение, не говоря уже о прямом удалении»
40 минут назад
Мбаппе сможет сыграть в первому матч 1/8 финала ЛЧ. Беллингем, Себальос и Милитао не успеют восстановиться (COPE)
55 минут назад
Орлов о «Локо»: «Не понимаю, как можно было отпустить Баринова – это как Лоськов ушел бы в свое время. Дмитрий был как бригадир, позиция опорника сейчас самая важная в футболе»
сегодня, 11:57
Мусаев об уходе Козлова в ЦСКА: «Шанс сохранить Данилу был, но сейчас нет смысла углубляться. Попрощались, посмотрели друг другу в глаза, осталось только взаимное уважение»
сегодня, 11:47
Зеедорф о Маккенни: «Я вижу в Уэстоне себя в начале карьеры. У него есть все, что нужно отличному полузащитнику, он превосходен в обеих фазах игры»
сегодня, 11:47
Холанд про «Ман Сити»: «Всегда следил за клубом, смотрел на Уокера, Стерлинга, Сане и думал, что мог бы тоже быть там. Я это манифестировал и был счастлив, когда перешел!»
сегодня, 11:34
«Барса» объявила о продаже новых абонементов в связи с расширением «Камп Ноу» на 14 000 мест. Одобрение городского совета Барселоны ожидается в ближайшие недели
сегодня, 11:03
Рекомендуем