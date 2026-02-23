Кристофер Ву: «Футбол в России очень хороший. РПЛ точно входит в топ‑6 или топ‑7 лиг, она сильнее Лиги 1 в плане физики»

Кристофер Ву: РПЛ входит в топ-6 или топ-7 лиг.

Защитник «Спартака » Кристофер Ву сравнил российский и французский чемпионаты.

– Есть ли еще какие‑то различия между РПЛ и чемпионатом Франции? Может быть, в технике?

– Во Франции очень много молодых игроков, которые заточены на технику. В плане физики российский чемпионат сильнее. Против любого нападающего в России очень тяжело играть, так как они все прекрасно готовы физически, тяжело выигрывать единоборства. Это очень хорошая лига.

– Самые яркие воспоминания за почти полгода в России? Входит ли РПЛ в топ‑6 в Европе?

– Мне понравился матч с ЦСКА , было отличное дерби. Очень сложная игра, но главное, что мы выиграли. Также была хорошая игра с «Краснодаром », у них отличная команда и сильный нападающий – Кордоба. Футбол в России очень хороший. Этот чемпионат точно входит в топ‑6 или топ‑7, – сказал Ву.