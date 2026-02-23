  • Спортс
  • «Батракову необязательно быть капитаном «Локо». Он и так показывает это на поле». Владислав Игнатьев о хавбеке
13

«Батракову необязательно быть капитаном «Локо». Он и так показывает это на поле». Владислав Игнатьев о хавбеке

Игнатьев: Батракову необязательно быть капитаном «Локо».

Бывший футболист «Локомотива» Владислав Игнатьев считает, что полузащитнику железнодорожников Алексею Батракову необязательно быть капитаном команды после ухода Дмитрия Баринова в ЦСКА.

В 17 матчах сезона РПЛ на счету Батракова 11 голов и 6 ассистов.

— Батраков не готов быть капитаном «Локомотива»?

— Думаю, ему это необязательно — быть капитаном или быть лидером. Он и так показывает это на поле, — сказал Игнатьев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoАлексей Батраков
logoпремьер-лига Россия
logoВладислав Игнатьев
logoЛокомотив
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не нужно ему капитанство, это доп ответственность, которую не каждый в таком возрасте потянет. Пусть лучше просто играет на радость нам и на злобу скептикам.
Ответ ltkmaby
Не нужно ему капитанство, это доп ответственность, которую не каждый в таком возрасте потянет. Пусть лучше просто играет на радость нам и на злобу скептикам.
Возможен ведь и обратный эффект
Ответ zhargal.shadapoff@yandex.ru
Возможен ведь и обратный эффект
а куда еще лучше? в этом темпе если продолжит, то будет топ
Те кто предлагает его капитаном делать забывают по ходу что это мало того на поле доп. ответственность, так и вне него. Нафига молодого от реализации его таланта отвлекать этими лишними для него обязанностями? Пусть играет, а капитанит более опытный.
А хочет ли сам Батраков вообще быть капитаном?
Так они же выбрали капитана на своей клоунаде по типу последнего героя, не?
Ответ alexander2260678
Так они же выбрали капитана на своей клоунаде по типу последнего героя, не?
Клоуны обычно в красном выступают. Не надо путать развлекающий креатив с бардаком.
Рекомендуем