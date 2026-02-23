«Батракову необязательно быть капитаном «Локо». Он и так показывает это на поле». Владислав Игнатьев о хавбеке
Игнатьев: Батракову необязательно быть капитаном «Локо».
Бывший футболист «Локомотива» Владислав Игнатьев считает, что полузащитнику железнодорожников Алексею Батракову необязательно быть капитаном команды после ухода Дмитрия Баринова в ЦСКА.
В 17 матчах сезона РПЛ на счету Батракова 11 голов и 6 ассистов.
— Батраков не готов быть капитаном «Локомотива»?
— Думаю, ему это необязательно — быть капитаном или быть лидером. Он и так показывает это на поле, — сказал Игнатьев.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не нужно ему капитанство, это доп ответственность, которую не каждый в таком возрасте потянет. Пусть лучше просто играет на радость нам и на злобу скептикам.
Не нужно ему капитанство, это доп ответственность, которую не каждый в таком возрасте потянет. Пусть лучше просто играет на радость нам и на злобу скептикам.
Возможен ведь и обратный эффект
Возможен ведь и обратный эффект
а куда еще лучше? в этом темпе если продолжит, то будет топ
Те кто предлагает его капитаном делать забывают по ходу что это мало того на поле доп. ответственность, так и вне него. Нафига молодого от реализации его таланта отвлекать этими лишними для него обязанностями? Пусть играет, а капитанит более опытный.
А хочет ли сам Батраков вообще быть капитаном?
Так они же выбрали капитана на своей клоунаде по типу последнего героя, не?
Так они же выбрали капитана на своей клоунаде по типу последнего героя, не?
Клоуны обычно в красном выступают. Не надо путать развлекающий креатив с бардаком.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем