«Батракову необязательно быть капитаном «Локо». Он и так показывает это на поле». Владислав Игнатьев о хавбеке

Игнатьев: Батракову необязательно быть капитаном «Локо».

Бывший футболист «Локомотива» Владислав Игнатьев считает, что полузащитнику железнодорожников Алексею Батракову необязательно быть капитаном команды после ухода Дмитрия Баринова в ЦСКА.

В 17 матчах сезона РПЛ на счету Батракова 11 голов и 6 ассистов.

— Батраков не готов быть капитаном «Локомотива»?

— Думаю, ему это необязательно — быть капитаном или быть лидером. Он и так показывает это на поле, — сказал Игнатьев.