Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»

В Ла Лиге прошли матчи 25-го тура.

В пятницу в рамках 25-го тура Ла Лиги «Атлетик» обыграл «Эльче» (2:1).

В субботу «Реал Мадрид» в гостях проиграл «Осасуне» (1:2), «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна сыграл вничью с «Реал Овьедо» (3:3), «Атлетико» нам своем поле справился с «Эспаньолом» (4:2).

В воскресенье «Барселона» разгромила «Леванте» (3:0).

Чемпионат Испании

25-й тур

Ла Лига Испания. 25 тур
23 февраля 20:00, Мендисорроса
Логотип домашней команды
Алавес
Завершен
2 - 2
Логотип гостевой команды
Жирона
Матч окончен
  Бойе
89’
Аленья   Маньяс
88’
Антонио Бланко   Гевара
88’
84’
Цыганков   Стуани
84’
Хиль   Франсес
84’
Бельтран
Ибаньес   Денис Суарес
76’
Перес Идальго   Калебе
76’
76’
Эчеверри
73’
  Цыганков
68’
Ванат   Унаи
61’
Мартин   Эчеверри
61’
Лемар   Бельтран
Энрикес
49’
2тайм
Перерыв
31’
  Ванат
Тони Мартинес
11’
  Бойе
5’
Алавес
Сивера, Энрикес, Парада, Теналья, Кастро, Аленья, Перес Идальго, Антонио Бланко, Ибаньес, Бойе, Тони Мартинес
Запасные: Бенавидес, Гевара, Денис Суарес, Р. Фернандес, Свидерски, Пачеко, Гуриди, Маньяс, Калебе, Диабате, Реббаш, Гарсес
1тайм
Жирона:
Гассанига, А. Мартинес, Блинд, Рейс, Ринкон, Витцель, Мартин, Лемар, Хиль, Цыганков, Ванат
Запасные: Бельтран, Унаи, Бланко, Крапивцов, Франсес, Абель Руис, Эчеверри, Курума, Давид Лопес, Стуани
Ла Лига Испания. 25 тур
20 февраля 20:00, Сан-Мамес
Логотип домашней команды
Атлетик
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Эльче
Матч окончен
90’
+8’
Сарабия
90’
+8’
де Сантьяго
90’
+3’
Бигас   Боаяр
Гарсия
90’
+1’
  Гурусета
89’
88’
Бигас
81’
Валера   Педроса
И. Уильямс   Исета
80’
Лекуэ   Аресо
80’
75’
Петро   Аффенгрубер
75’
Моренте   Сангаре
Сансет   Наварро
75’
75’
А. Родригес   Рафа Мир
Унаи Гомес   Гарсия
70’
Рего Мора   Весга
70’
69’
  Андре Силва
Лекуэ
67’
  Гурусета
64’
Унаи Гомес
55’
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Сепеда
10’
Фебас
Атлетик
Унаи Симон, Берчиче, Лапорт, Вивиан, Лекуэ, Рего Мора, Руис де Галаррета, И. Уильямс, Сансет, Унаи Гомес, Гурусета
Запасные: Аресо, Падилья, Серрано, Горосабель, Гарсия, Санчес, Весга, Исета, Бойро, Монреаль, Паредес, Наварро
1тайм
Эльче:
Дитуро, Бигас, Виктор Чуст, Петро, Агуадо, Фебас, Сепеда, Валера, Моренте, Андре Силва, А. Родригес
Запасные: Вильяр, Рафа Мир, Дональд, Редондо, Боаяр, Сангаре, Мартим Нету, Хосан, де Сантьяго, Пенья, Аффенгрубер, Педроса
Ла Лига Испания. 25 тур
21 февраля 13:00, Реале Арена
Логотип домашней команды
Реал Сосьедад
Завершен
3 - 3
Логотип гостевой команды
Реал Овьедо
Матч окончен
90’
+2’
  Байи
90’
+2’
Фонсека   Форес
  Оускарссон
90’
  Чалета-Цар
87’
84’
Виньяс   Борбас
Браис Мендес
81’
Горрочатеги   Захарян
77’
76’
Рейна   Касорла
76’
Сибо   Дендонкер
76’
Хассан   Фернандес
70’
Сибо
  Оускарссон
64’
Одриосола   Элустондо
56’
Марин   Оускарссон
53’
Арамбуру   Одриосола
53’
52’
  Виньяс
50’
  Виньяс
Туррьентес   Эррера
46’
2тайм
Перерыв
Серхио Гомес
32’
Реал Сосьедад
Ремиро, Чалета-Цар, Мартин, Арамбуру, Серхио Гомес, Туррьентес, Горрочатеги, Браис Мендес, Марин, Гедеш, Ойарсабаль
Запасные: Муньос, Марреро, Элустондо, Субельдия, Захарян, Уэсли, Одриосола, Солер, Каррикабуру, Оускарссон, Эррера, Очиенг
1тайм
Реал Овьедо:
Эскандель, Хави Лопес, Карму, Байи, Начо Видаль, Фонсека, Сибо, Рейна, Шаира, Хассан, Виньяс
Запасные: Pablo Menéndez Agudín, Форес, Лукас Аихадо, Кальво, Молдован, Фернандес, Касорла, Борбас, Альхассан, Дендонкер, Илич
Ла Лига Испания. 25 тур
21 февраля 15:15, Ла Картуха
Логотип домашней команды
Бетис
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Райо Вальекано
Матч окончен
90’
+6’
Эспино   Диас
90’
+6’
Ахомаш   Нтека
Гомес
85’
Деосса
84’
77’
Де Фрутос   Чаваррия
Фидальго   Деосса
75’
Р. Родригес   Гомес
70’
Руибаль   Ортис
69’
63’
Эспино
Форнальс   Рикельме
61’
61’
Гумбау   Сисс
61’
Франсиско Перес   Альваро Гарсия
Бакамбу   Эрнандес
46’
2тайм
Перерыв
Льоренте
45’
+2’
42’
  Паласон
36’
Гумбау
Форнальс
29’
27’
Менди
  Бакамбу
16’
Бетис
Вальес, Р. Родригес, Натан, Льоренте, Руибаль, Фидальго, Рока, Форнальс, Эззальзули, Бакамбу, Антони
Запасные: Адриан, Бартра, Фирпо, Рикельме, Эрнандес, Гомес, Ортис, Деосса, Чими Авила, Лопес, Бельерин, Альтимира
1тайм
Райо Вальекано:
Баталья, Эспино, Менди, Лежен, Рациу, Гумбау, Оскар Валентин, Франсиско Перес, Паласон, Ахомаш, Де Фрутос
Запасные: Балиу, Луис Фелипе, Сисс, Диас, Хиль, Нтека, Мартин, Чаваррия, Алеман, Альваро Гарсия, Унаи Лопес, Трехо
Ла Лига Испания. 25 тур
21 февраля 17:30, Эль-Садар
Логотип домашней команды
Осасуна
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Реал Мадрид
Матч окончен
90’
+3’
Алаба
  Рауль Гарсия
90’
88’
Винисиус Жуниор
84’
Александер-Арнолд
Монкайола   Моро
83’
Розье   Аргибиде
83’
82’
Гюлер   Себальос
75’
Вальверде   Гонсало Гарсия
73’
  Винисиус Жуниор
Орос   Муньос
71’
Будимир   Рауль Гарсия
67’
Рубен Гарсия   Бретонес
66’
Монкайола
66’
64’
Камавинга   Браим Диас
64’
Карвахаль   Александер-Арнолд
2тайм
Перерыв
  Будимир
38’
37’
Куртуа
Орос
32’
Осасуна
Эррера, Галан, Эррандо, Катена, Розье, Торро, Монкайола, Орос, Рубен Гарсия, Муньос, Будимир
Запасные: Фернандес, Аргибиде, Мойсес Гомес, Стаматакис, Хуан Крус, Муньос, Осамбела, Барха, Моро, Бретонес, Рауль Гарсия
1тайм
Реал Мадрид:
Куртуа, Альваро Каррерас, Алаба, Асенсио, Карвахаль, Камавинга, Тчуамени, Гюлер, Вальверде, Винисиус Жуниор, Мбаппе
Запасные: Местре, Рюдигер, Себальос, Лунин, Фран Гарсия, Менди, Браим Диас, Александер-Арнолд, Питарч, Гонсало Гарсия, Мастантуоно
Ла Лига Испания. 25 тур
21 февраля 20:00, Метрополитано
Логотип домашней команды
Атлетико
Завершен
4 - 2
Логотип гостевой команды
Эспаньол
Матч окончен
Симеоне   Ле Норман
84’
83’
Нгонж
80’
  Экспосито
77’
Каррерас   Милья
Гризманн   Альмада
74’
Льоренте   Молина
74’
  Серлот
72’
70’
Кике Гарсия   Фернандес
70’
Долан   Нгонж
70’
Лосано   Экспосито
Лукман   Альварес
61’
Алекс Баэна   Коке
61’
  Лукман
58’
57’
Ридель   Терратс
  Симеоне
49’
2тайм
Перерыв
  Серлот
21’
6’
  Каррерас
Атлетико
Облак, Руджери, Ганцко, Пубиль, Льоренте, Алекс Баэна, Кардозо, Лукман, Симеоне, Серлот, Гризманн
Запасные: Хименес, Варгас, Молина, Альварес, Муссо, Ле Норман, Лангле, Альмада, де Луис, Коке
1тайм
Эспаньол:
Дмитрович, Ромеро, Эль-Хилали, Кабрера, Калеро, Ридель, Каррерас, Лосано, У. Гонсалес, Долан, Кике Гарсия
Запасные: Рубио, Нгонж, Рока, Салинас, Фортуньо, Тристан, Экспосито, Пикель, Терратс, Санчес, Милья, Фернандес
Ла Лига Испания. 25 тур
22 февраля 13:00, Колисеум
Логотип домашней команды
Хетафе
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Севилья
Матч окончен
89’
Адамс   Пеке
80’
Мопе   Санчес
Васкес   Бирманчевич
76’
Арамбарри   Мартин
76’
Иглесиас   Лисо
67’
Абкар   Рико
67’
64’
  Соу
55’
Ньянзу   Кармона
53’
Ньянзу
46’
Суасо   Янузай
46’
Менди   Эджуке
2тайм
Перерыв
Иглесиас
26’
Джене
26’
Хетафе
Сория, Иглесиас, Фемения, Ромеро, Абкар, Дуарте, Джене, Арамбарри, Милья, Сатриано, Васкес
Запасные: Боселли, Ньом, Бирманчевич, Санкрис, Мартин, Рикельме, Рико, Хави Муньос, Лисо, Летачек
1тайм
Севилья:
Влаходимос, Суасо, Аспиликуэта, Салас, Ньянзу, Гудель, Соу, Агуме, Менди, Адамс, Мопе
Запасные: Нюланд, Кармона, Буэно, Р. Ромеро, Гаттони, Янузай, И. Ромеро, Сьерра, Фабиу Кардозу, Эджуке, Пеке, Санчес
Ла Лига Испания. 25 тур
22 февраля 15:15, Камп Ноу
Логотип домашней команды
Барселона
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
Леванте
Матч окончен
Ямаль   Бардагжи
88’
88’
Толян   Перес
Мартин   Араухо
88’
84’
Карлос Альварес   Лосада
  Фермин Лопес
81’
70’
Ромеро   Этта-Эйонг
70’
Тунде   Абед
Левандовски   Ферран Торрес
66’
Берналь   Педри
66’
Ольмо   Фермин Лопес
66’
Берналь
59’
46’
Виктор Гарсия   Кортес
2тайм
Перерыв
Мартин
45’
+3’
  де Йонг
32’
20’
Тунде
  Берналь
4’
Барселона
Гарсия, Жоау Канселу, Мартин, Эрик Гарсия, Кунде, де Йонг, Берналь, Рафинья, Ольмо, Ямаль, Левандовски
Запасные: Кубарси, Педри, Маркес, Бардагжи, Ферран Торрес, Араухо, Рэшфорд, Шченсны, Бальде, Касадо, Фермин Лопес, Кочен
1тайм
Леванте:
Райан, Ману Санчес, Маттурро, Адри, Толян, Ури Рей, Виктор Гарсия, Карлос Альварес, Тунде, Оласагасти, Ромеро
Запасные: Морено, Пампин, Венседор, Абед, Кортес, Эспи, Моралес, Рагубер, Этта-Эйонг, Куньят, Перес, Лосада
Ла Лига Испания. 25 тур
22 февраля 17:30, Балаидос
Логотип домашней команды
Сельта
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Мальорка
Матч окончен
90’
+8’
Раильо
Иглесиас
90’
+8’
  Аспас
90’
+5’
90’
+2’
Мохика
88’
Аррасате
86’
А. Санчес   Льябрес
  Аспас
85’
Руэда   Эль-Абделлауи
79’
77’
Виржили   Торре
77’
Мурики   Фернандес
Фер Лопес   Аспас
69’
Весино   Мориба
69’
68’
Маскарель   Морланес
68’
Тони Лато   Мохика
Жуджла   Иглесиас
68’
52’
Тони Лато
47’
Маскарель
2тайм
Перерыв
Дуран   Сведберг
44’
12’
Мурики
Сельта
Раду, Алонсо, Айду, Хави Родригес, Руэда, У. Альварес, Весино, Роман, Фер Лопес, Дуран, Жуджла
Запасные: Вильяр, Фернандес, Мориба, Аспас, Каррейра, Сведберг, Эль-Абделлауи, Иглесиас, Домингес, Мингеса, Ристич, Старфельт
1тайм
Мальорка:
Роман, Тони Лато, Вальент, Раильо, Маффео, Маскарель, Саму Кошта, Дардер, А. Санчес, Виржили, Мурики
Запасные: Куэльяр, Морланес, Фернандес, Лопес, Морей, Торре, Льябрес, Пратс, Бергстрем, Мохика, Калумба, Лувумбу
Ла Лига Испания. 25 тур
22 февраля 20:00, Эстадио де ла Серамика
Логотип домашней команды
Вильярреал
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Валенсия
Матч окончен
90’
Садик
88’
Гидо Родригес   Андре Алмейда
Комесанья   Парехо
83’
Пепе   Гонсалес
83’
78’
Гайя   Хесус Васкес
78’
Риоха   Дуро
70’
Нуньес   Тьерри Коррейя
70’
Угринич   Данджума
Айосе Перес   Бьюкенен
70’
Молейро   Педраса
70’
65’
Нуньес
Гуйе   Парти
58’
2тайм
Перерыв
  Гуйе
45’
+6’
45’
+3’
Герра
Моуриньо
45’
38’
Рамазани
  Комесанья
31’
27’
  Рамазани
Микаутадзе
23’
Вильярреал
Жуниор, С. Кардона, Наварро, Моуриньо, Вейга, Молейро, Гуйе, Комесанья, Пепе, Микаутадзе, Айосе Перес
Запасные: Бьюкенен, Парехо, Парти, Лопес Кортес, Фриман, Педраса, Валу, Олувасейи, Гонсалес, Тенас
1тайм
Валенсия:
Димитриевски, Копете, Джемерт, Нуньес, Рамазани, Угринич, Гайя, Гидо Родригес, Герра, Риоха, Садик
Запасные: Андре Алмейда, Данджума, Дуро, Таррега, Хесус Васкес, Абриль, Риверо, Тьерри Коррейя, Пепелу, Сантамария, Оторби, Раба
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
