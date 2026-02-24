Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»

В Ла Лиге прошли матчи 25-го тура.

В пятницу в рамках 25-го тура Ла Лиги «Атлетик» обыграл «Эльче » (2:1).

В субботу «Реал Мадрид » в гостях проиграл «Осасуне» (1:2), «Реал Сосьедад » Арсена Захаряна сыграл вничью с «Реал Овьедо» (3:3), «Атлетико » нам своем поле справился с «Эспаньолом» (4:2).

В воскресенье «Барселона» разгромила «Леванте» (3:0).

Чемпионат Испании

25-й тур

Ла Лига Испания. 25 тур 20 февраля 20:00, Сан-Мамес Атлетик Завершен 2 - 1 Эльче Матч окончен 90’ +8’ Сарабия 90’ +8’ де Сантьяго 90’ +3’ Бигас Боаяр Гарсия 90’ +1’ Гурусета

89’ 88’ Бигас 81’ Валера Педроса И. Уильямс Исета 80’ Лекуэ Аресо 80’ 75’ Петро Аффенгрубер 75’ Моренте Сангаре Сансет Наварро 75’ 75’ А. Родригес Рафа Мир Унаи Гомес Гарсия 70’ Рего Мора Весга 70’ 69’ Андре Силва

Лекуэ 67’ Гурусета

64’ Унаи Гомес 55’ 2 тайм Перерыв 45’ +1’ Сепеда 10’ Фебас Атлетик Унаи Симон, Берчиче, Лапорт, Вивиан, Лекуэ, Рего Мора, Руис де Галаррета, И. Уильямс, Сансет, Унаи Гомес, Гурусета Запасные: Аресо, Падилья, Серрано, Горосабель, Гарсия, Санчес, Весга, Исета, Бойро, Монреаль, Паредес, Наварро 1 тайм Эльче: Дитуро, Бигас, Виктор Чуст, Петро, Агуадо, Фебас, Сепеда, Валера, Моренте, Андре Силва, А. Родригес Запасные: Вильяр, Рафа Мир, Дональд, Редондо, Боаяр, Сангаре, Мартим Нету, Хосан, де Сантьяго, Пенья, Аффенгрубер, Педроса

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

