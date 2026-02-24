Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»

В Ла Лиге прошли матчи 25-го тура.
В пятницу в рамках 25-го тура Ла Лиги «Атлетик» обыграл «Эльче» (2:1).
В субботу «Реал Мадрид» в гостях проиграл «Осасуне» (1:2), «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна сыграл вничью с «Реал Овьедо» (3:3), «Атлетико» нам своем поле справился с «Эспаньолом» (4:2).
В воскресенье «Барселона» разгромила «Леванте» (3:0).
Чемпионат Испании
25-й тур
Алавес
Сивера, Энрикес, Парада, Теналья, Кастро, Аленья, Перес Идальго, Антонио Бланко, Ибаньес, Бойе, Тони Мартинес
Запасные: Бенавидес, Гевара, Денис Суарес, Р. Фернандес, Свидерски, Пачеко, Гуриди, Маньяс, Калебе, Диабате, Реббаш, Гарсес
Жирона:
Гассанига, А. Мартинес, Блинд, Рейс, Ринкон, Витцель, Мартин, Лемар, Хиль, Цыганков, Ванат
Запасные: Бельтран, Унаи, Бланко, Крапивцов, Франсес, Абель Руис, Эчеверри, Курума, Давид Лопес, Стуани
Атлетик
Унаи Симон, Берчиче, Лапорт, Вивиан, Лекуэ, Рего Мора, Руис де Галаррета, И. Уильямс, Сансет, Унаи Гомес, Гурусета
Запасные: Аресо, Падилья, Серрано, Горосабель, Гарсия, Санчес, Весга, Исета, Бойро, Монреаль, Паредес, Наварро
Эльче:
Дитуро, Бигас, Виктор Чуст, Петро, Агуадо, Фебас, Сепеда, Валера, Моренте, Андре Силва, А. Родригес
Запасные: Вильяр, Рафа Мир, Дональд, Редондо, Боаяр, Сангаре, Мартим Нету, Хосан, де Сантьяго, Пенья, Аффенгрубер, Педроса
Реал Сосьедад
Ремиро, Чалета-Цар, Мартин, Арамбуру, Серхио Гомес, Туррьентес, Горрочатеги, Браис Мендес, Марин, Гедеш, Ойарсабаль
Запасные: Муньос, Марреро, Элустондо, Субельдия, Захарян, Уэсли, Одриосола, Солер, Каррикабуру, Оускарссон, Эррера, Очиенг
Реал Овьедо:
Эскандель, Хави Лопес, Карму, Байи, Начо Видаль, Фонсека, Сибо, Рейна, Шаира, Хассан, Виньяс
Запасные: Pablo Menéndez Agudín, Форес, Лукас Аихадо, Кальво, Молдован, Фернандес, Касорла, Борбас, Альхассан, Дендонкер, Илич
Бетис
Вальес, Р. Родригес, Натан, Льоренте, Руибаль, Фидальго, Рока, Форнальс, Эззальзули, Бакамбу, Антони
Запасные: Адриан, Бартра, Фирпо, Рикельме, Эрнандес, Гомес, Ортис, Деосса, Чими Авила, Лопес, Бельерин, Альтимира
Райо Вальекано:
Баталья, Эспино, Менди, Лежен, Рациу, Гумбау, Оскар Валентин, Франсиско Перес, Паласон, Ахомаш, Де Фрутос
Запасные: Балиу, Луис Фелипе, Сисс, Диас, Хиль, Нтека, Мартин, Чаваррия, Алеман, Альваро Гарсия, Унаи Лопес, Трехо
Осасуна
Эррера, Галан, Эррандо, Катена, Розье, Торро, Монкайола, Орос, Рубен Гарсия, Муньос, Будимир
Запасные: Фернандес, Аргибиде, Мойсес Гомес, Стаматакис, Хуан Крус, Муньос, Осамбела, Барха, Моро, Бретонес, Рауль Гарсия
Реал Мадрид:
Куртуа, Альваро Каррерас, Алаба, Асенсио, Карвахаль, Камавинга, Тчуамени, Гюлер, Вальверде, Винисиус Жуниор, Мбаппе
Запасные: Местре, Рюдигер, Себальос, Лунин, Фран Гарсия, Менди, Браим Диас, Александер-Арнолд, Питарч, Гонсало Гарсия, Мастантуоно
Атлетико
Облак, Руджери, Ганцко, Пубиль, Льоренте, Алекс Баэна, Кардозо, Лукман, Симеоне, Серлот, Гризманн
Запасные: Хименес, Варгас, Молина, Альварес, Муссо, Ле Норман, Лангле, Альмада, де Луис, Коке
Эспаньол:
Дмитрович, Ромеро, Эль-Хилали, Кабрера, Калеро, Ридель, Каррерас, Лосано, У. Гонсалес, Долан, Кике Гарсия
Запасные: Рубио, Нгонж, Рока, Салинас, Фортуньо, Тристан, Экспосито, Пикель, Терратс, Санчес, Милья, Фернандес
Хетафе
Сория, Иглесиас, Фемения, Ромеро, Абкар, Дуарте, Джене, Арамбарри, Милья, Сатриано, Васкес
Запасные: Боселли, Ньом, Бирманчевич, Санкрис, Мартин, Рикельме, Рико, Хави Муньос, Лисо, Летачек
Севилья:
Влаходимос, Суасо, Аспиликуэта, Салас, Ньянзу, Гудель, Соу, Агуме, Менди, Адамс, Мопе
Запасные: Нюланд, Кармона, Буэно, Р. Ромеро, Гаттони, Янузай, И. Ромеро, Сьерра, Фабиу Кардозу, Эджуке, Пеке, Санчес
Барселона
Гарсия, Жоау Канселу, Мартин, Эрик Гарсия, Кунде, де Йонг, Берналь, Рафинья, Ольмо, Ямаль, Левандовски
Запасные: Кубарси, Педри, Маркес, Бардагжи, Ферран Торрес, Араухо, Рэшфорд, Шченсны, Бальде, Касадо, Фермин Лопес, Кочен
Леванте:
Райан, Ману Санчес, Маттурро, Адри, Толян, Ури Рей, Виктор Гарсия, Карлос Альварес, Тунде, Оласагасти, Ромеро
Запасные: Морено, Пампин, Венседор, Абед, Кортес, Эспи, Моралес, Рагубер, Этта-Эйонг, Куньят, Перес, Лосада
Сельта
Раду, Алонсо, Айду, Хави Родригес, Руэда, У. Альварес, Весино, Роман, Фер Лопес, Дуран, Жуджла
Запасные: Вильяр, Фернандес, Мориба, Аспас, Каррейра, Сведберг, Эль-Абделлауи, Иглесиас, Домингес, Мингеса, Ристич, Старфельт
Мальорка:
Роман, Тони Лато, Вальент, Раильо, Маффео, Маскарель, Саму Кошта, Дардер, А. Санчес, Виржили, Мурики
Запасные: Куэльяр, Морланес, Фернандес, Лопес, Морей, Торре, Льябрес, Пратс, Бергстрем, Мохика, Калумба, Лувумбу
Вильярреал
Жуниор, С. Кардона, Наварро, Моуриньо, Вейга, Молейро, Гуйе, Комесанья, Пепе, Микаутадзе, Айосе Перес
Запасные: Бьюкенен, Парехо, Парти, Лопес Кортес, Фриман, Педраса, Валу, Олувасейи, Гонсалес, Тенас
Валенсия:
Димитриевски, Копете, Джемерт, Нуньес, Рамазани, Угринич, Гайя, Гидо Родригес, Герра, Риоха, Садик
Запасные: Андре Алмейда, Данджума, Дуро, Таррега, Хесус Васкес, Абриль, Риверо, Тьерри Коррейя, Пепелу, Сантамария, Оторби, Раба
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица Ла Лиги
Статистика Ла Лиги
