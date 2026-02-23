89

Товарищеский матч. «Спартак» победил «Елимай»

«Спартак» обыграл «Елимай».

«Спартак» выиграл у «Елимая» (2:1) в товарищеском матче.

Товарищеский матч

«Спартак» Россия – «Елимай» Казахстан – 2:1 (0:1)

Голы «Спартака»: 1:1 – Заболотный (48), 2:1 – Угальде (78).

«Спартак» (стартовый состав): Максименко, Ву, Литвинов, Дмитриев, Саусь, Зобнин, Жедсон, Массалыга, Бонгонда, Ливай Гарсия, Заболотный.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
89 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Всех Россиян с Днём Защитников Отчества!!!
Ответ Valentin Kompaneytsev
Всех Россиян с Днём Защитников Отчества!!!
И вас!!!
Ответ Spartakus1984
И вас!!!
Спасибо.
У клуба Елимай из городка Семей Казахстана домашний стадион носит название,,Спартак,, Да и клуб ранее носил аналогичное название. Забьют ему думаю поменьше чем Ростову,но сыграют почетче,основой,надеюсь без ляпов.
Ответ Леонид Вилькин
У клуба Елимай из городка Семей Казахстана домашний стадион носит название,,Спартак,, Да и клуб ранее носил аналогичное название. Забьют ему думаю поменьше чем Ростову,но сыграют почетче,основой,надеюсь без ляпов.
Потом им стало стыдно и они назвались Элимай.
Вышли Угальде, Солари и Маркиньос, и игра пошла веселее. Всех с победой! Сочи должны обыгрывать.
Зачем продлевали Денисова и Максименко это не игроки а недоразумения
Угальде молодец,комментатор слеповат. Какой Барко? 2-1
Ответ Spartakus1984
Угальде молодец,комментатор слеповат. Какой Барко? 2-1
Хоть бы на номер посмотрел. 😂
Ответ Spartakus1984
Угальде молодец,комментатор слеповат. Какой Барко? 2-1
там походу инвалид по зрению у микрофона, весь матч косячит

бгг
Эх,Дмитриев мини травма,но хорошо что против Сочи он и так бы не сыграл,из за дисквалификации.
Все таки Барко хорошо заточил угловые на прямое попадание в створ, так бы штрафные клал...
Не понимаю, почему Довбня играет. Есть же молодой Пичиенко. Хоть на товарняки бы ставили.
Ответ Konstantin Zorin
Не понимаю, почему Довбня играет. Есть же молодой Пичиенко. Хоть на товарняки бы ставили.
Тоже об этом думал.Смысл пенсионера наигрывать.Но видимо по тренировкам видно,что Пичиенко совсем еще сырой,если и Максименко сломается,то у Довбни хотя бы опыт есть.
Ответ Konstantin Zorin
Не понимаю, почему Довбня играет. Есть же молодой Пичиенко. Хоть на товарняки бы ставили.
Он на год моложе Акинфеева. Я не удивлюсь, что он сильнее Максименко и его не ставят в основу только из-за возраста.
С победой! Неплохо играли, но есть куда расти, конечно.
