Товарищеский матч. «Спартак» победил «Елимай»
Товарищеский матч
«Спартак» Россия – «Елимай» Казахстан – 2:1 (0:1)
Голы «Спартака»: 1:1 – Заболотный (48), 2:1 – Угальде (78).
«Спартак» (стартовый состав): Максименко, Ву, Литвинов, Дмитриев, Саусь, Зобнин, Жедсон, Массалыга, Бонгонда, Ливай Гарсия, Заболотный.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
