Пименов о Воробьеве: «Локо» нужно продлевать с ним контракт. Это нападающий, который, как и Батраков, делает результат»

Пименов: «Локо» нужно продлевать контракт с Воробьевым.

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов считает, что железнодорожникам следует продлить контракт с нападающим Дмитрием Воробьевым .

Соглашение 28‑летнего игрока с красно-зелеными рассчитано до июня 2027 года. В 15 матчах текущего сезона РПЛ на счету Воробьева 8 голов и 1 ассист.

— Воробьев очень хорошо провел первую часть сезона.

— Надеюсь, его не купят и он поможет «Локомотиву» (смеется). С ним, конечно, нужно продлевать контракт.

Это нападающий, который, как и Батраков, делает результат. Это прямо вертикальная работа, которая закольцовывается на Батракове и Воробьеве. Если их нет, то у «Локомотива » проблемы, — сказал Пименов.