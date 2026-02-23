Пименов о Воробьеве: «Локо» нужно продлевать с ним контракт. Это нападающий, который, как и Батраков, делает результат»
Пименов: «Локо» нужно продлевать контракт с Воробьевым.
Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов считает, что железнодорожникам следует продлить контракт с нападающим Дмитрием Воробьевым.
Соглашение 28‑летнего игрока с красно-зелеными рассчитано до июня 2027 года. В 15 матчах текущего сезона РПЛ на счету Воробьева 8 голов и 1 ассист.
— Воробьев очень хорошо провел первую часть сезона.
— Надеюсь, его не купят и он поможет «Локомотиву» (смеется). С ним, конечно, нужно продлевать контракт.
Это нападающий, который, как и Батраков, делает результат. Это прямо вертикальная работа, которая закольцовывается на Батракове и Воробьеве. Если их нет, то у «Локомотива» проблемы, — сказал Пименов.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Конечно надо. Воробьёв - находка для Локо. Не прям топ, но старательный и пользы приносит много.
Конечно надо. Воробьёв - находка для Локо. Не прям топ, но старательный и пользы приносит много.
А кто по вашему топ?
А кто по вашему топ?
Ибрагимович, Роналдо и Роналду.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем