Андрей Бутенко: «Арбитр верно не засчитал гол ЦСКА. Мяч не пересек линию»

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал решение арбитра матча ЦСКА – (2:0) Владимира Москалева не засчитать гол в ворота гостей после удара защитника .

«По фотографии, где голкипер (Илья Абаев – примечание Sports.ru) находится за линией ворот и лежа придерживает мяч рукой, я делаю вывод, что мяч линию не пересек.

Но это по фотографии. Думаю, если перенести камеру на линию ворот, то еще больше будет объективности в том, что арбитр принял верное решение», – заключил Бутенко.

Фото: трансляция на канале «Наш футбол»

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