Наверх
Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Андрей Бутенко: «Арбитр верно не засчитал гол ЦСКА. Мяч не пересек линию»

    Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия судьи фото Илья Абаев Марио Фернандес Владимир Москалев Александр Бутенко

    Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал решение арбитра матча ЦСКА – «Ростов» (2:0) Владимира Москалева не засчитать гол в ворота гостей после удара защитника Марио Фернандеса.

    «По фотографии, где голкипер (Илья Абаев – примечание Sports.ru) находится за линией ворот и лежа придерживает мяч рукой, я делаю вывод, что мяч линию не пересек.

    Но это по фотографии. Думаю, если перенести камеру на линию ворот, то еще больше будет объективности в том, что арбитр принял верное решение», – заключил Бутенко.

    Фото: трансляция на канале «Наш футбол»

    СТАВКИ НА ФУТБОЛ

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться