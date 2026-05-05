«Атлетик» объявил о назначении Терзича со следующего сезона. Контракт – до 2028-го
Немецкий специалист возглавит команду со следующего сезона, сменив в должности Эрнесто Вальверде. Соглашение с бывшим тренером дортмундской «Боруссии» рассчитано на два сезона – до июня 2028 года.
Клуб из Бильбао официально представит Терзича после окончания сезона в Ла Лиге.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Атлетика»
Какой же это шаг назад?
Дортмунд - постоянный участник ЛЧ. В 21 веке уже дважды доходил до финала ЛЧ, а также 3 раза выигрывал чемпионат Германии. Когда Бильбао в последний раз выигрывал Ла Лигу? Он в ЛЧ пробивается по большим праздникам и ни разу не преодолевал барьера группового этапа.
Это команды буквально из разных весовых категорий. Назвать их командами сопоставимого уровня - это надо либо радикально чем-то обдолбаться, либо вообще ничего не понимать ни в футболе, ни в истории игры.
1) развития молодёжи
2) грамотный тренерский штаб
3) попадание в еврокубки
4) по возможности выиграть какую-нибудь чашку
Это все возможно и доступно. Каких-то чудес от него никто не просит