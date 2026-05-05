«Атлетик» объявил о назначении Терзича со следующего сезона. Контракт – до 2028-го

Терзич возглавит «Атлетик» со следующего сезона.

«Атлетик » объявил о назначении Эдина Терзича на пост главного тренера.

Немецкий специалист возглавит команду со следующего сезона, сменив в должности Эрнесто Вальверде . Соглашение с бывшим тренером дортмундской «Боруссии» рассчитано на два сезона – до июня 2028 года.

Клуб из Бильбао официально представит Терзича после окончания сезона в Ла Лиге .