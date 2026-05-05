«Атлетик» объявил о назначении Терзича со следующего сезона. Контракт – до 2028-го

Терзич возглавит «Атлетик» со следующего сезона.

«Атлетик» объявил о назначении Эдина Терзича на пост главного тренера.

Немецкий специалист возглавит команду со следующего сезона, сменив в должности Эрнесто Вальверде. Соглашение с бывшим тренером дортмундской «Боруссии» рассчитано на два сезона – до июня 2028 года.

Клуб из Бильбао официально представит Терзича после окончания сезона в Ла Лиге.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Атлетика»
На первый взгляд неожиданный выбор для Терзича. После Дортмунда и финала ЛЧ, Атлетик Бильбао - это однозначный шаг назад. Но с другой стороны - он показал себя специалистом по работе с ограниченными ресурсами. А ограниченность ресурсов в Бильбао - это защита от чрезмерного давления, никто не будет требовать титулы. А вот побороться за место в ЛЧ Терзич с Атлетиком вполне способен. Последним немцем, тренировавшим Бильбао, был Юп Хайнкес.
Ответ Denosaur
Он не из статуса тренера БД туда переходит, а из статуса безработного тренера. Да и уровень клубов сопоставим: конкурентность лиги, качество состава и решаемые задачи примерно те же (четвёрка в чемпионате, дальние стадии еврокубков, зацепить какой-нибудь кубок по возможности); стадио лучше; зп наверняка выбил не меньше, чем в БД.
Какой же это шаг назад?
Ответ Мерседес уходит от погони
Открываем Трансфермаркет и видим, что стоимость состава Бильбао 283 млн, а стоимость состава Дортмунда 498 млн.
Дортмунд - постоянный участник ЛЧ. В 21 веке уже дважды доходил до финала ЛЧ, а также 3 раза выигрывал чемпионат Германии. Когда Бильбао в последний раз выигрывал Ла Лигу? Он в ЛЧ пробивается по большим праздникам и ни разу не преодолевал барьера группового этапа.
Это команды буквально из разных весовых категорий. Назвать их командами сопоставимого уровня - это надо либо радикально чем-то обдолбаться, либо вообще ничего не понимать ни в футболе, ни в истории игры.
Ну хотя бы не переживёт второй крах с чемпионством, как в Боруссии. Атлетик за чемпионство лет 40 как не борется.
На это будет очень интересно посмотреть. Может, воскресит карьеру Нико.
Ответ Владимир Бондарев
Карьеру Нико просто травмы сгубили.
Удачи тренеру Терзичу.
Странно что Атлетик не назначает тренера баска.
Еще в марте было понятно, что приходит Терзич. От него ждут:
1) развития молодёжи
2) грамотный тренерский штаб
3) попадание в еврокубки
4) по возможности выиграть какую-нибудь чашку

Это все возможно и доступно. Каких-то чудес от него никто не просит
