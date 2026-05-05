  Депутат Журова о допинге Заболотного: «Легкая невнимательность может привести к серьезным последствиям. Хорошо, что ситуация не скрывается»
Депутат Журова о допинге Заболотного: «Легкая невнимательность может привести к серьезным последствиям. Хорошо, что ситуация не скрывается»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала ситуацию с положительной допинг-пробой форварда «Спартака» Антона Заболотного.

Ранее стало известно, что Заболотный сдал положительную допинг-пробу. Игрок получил временное отстранение, но 30 апреля оно было снято. Решение о возможных санкциях будет принято после завершения сезона.

«Хорошо, что эта ситуация не скрывается. Но спортсмен такого уровня не имеет права приобретать препараты таким образом, даже если у него закончились лекарства. При таком солидном контракте Заболотный же должен понимать, к чему это может привести. И такая легкая невнимательность может привести к серьезным последствиям. И есть же специальный сайт, на котором можно проверить все лекарства на предмет наличия запрещенных веществ.

И спортсменам в таких ситуациях надо обязательно сохранять упаковку или на всякий случай оставлять одну таблетку в упаковке. На тот случай, чтобы ты потом мог доказать, что в твоих действиях не было злого умысла и запрещенное вещество случайно попало в твой организм. И чтобы у тебя была возможность защититься [в судебной инстанции]», – сказала Журова.

Источник: «РИА Новости»
Депутат Журова Вы бы лучше разобрались бы с депутатоми с двойным гражданством и с теми у кого дети живут во враждебных нашей стране государствах . А то это черевато большими преступлениями . Это не допинг Забалотного .
Американцы насильно свое гражданство дают важным деткам! Понимать надо.
Великий Зе) Спортсмен такого уровня, у которого иммунитет такого уровня, что его даже допинг не берет 😁
Где-то откопал остатки бромантанового запаса! Сколько лет уже прошло, а все не отпускает народных.))
Журова знает, плавала
