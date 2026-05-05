Радимов о Соболеве: «Мне нравится его характер – стал незаменимым в «Зените», когда его все похоронили. Два тура есть, чтобы забить еще восемь»
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов похвалил Александра Соболева за упорство.
– Соболев действительно очень нравится весной. И мне характер Соболева нравится. То есть в тот момент, когда его все похоронили зимой и говорили, что все, сватали в «Оренбург» и прочее, он стал незаменимым игроком, центральным нападающим «Зенита» и делает свое дело, забивает голы. И здесь [в матче с ЦСКА] забил классно, и объем работы выполняет. В этом плане, я думаю, что Соболев – пример того, как добиваться места в составе, когда тебя все списывают.
– Понятно, что текущий ваш спор он уже проиграл. Ждете ли, что Александр предложит реванш на следующий сезон?
– Пускай это сначала отдаст! Вот когда сделает, тогда и поговорим. А пока мы дождемся. Ну и у него еще и два тура есть, чтобы забить еще восемь... – сказал Радимов.