  • Радимов о Соболеве: «Мне нравится его характер – стал незаменимым в «Зените», когда его все похоронили. Два тура есть, чтобы забить еще восемь»
Радимов: Соболев – пример, как добиться места в составе, когда тебя все списали.

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов похвалил Александра Соболева за упорство.

– Соболев действительно очень нравится весной. И мне характер Соболева нравится. То есть в тот момент, когда его все похоронили зимой и говорили, что все, сватали в «Оренбург» и прочее, он стал незаменимым игроком, центральным нападающим «Зенита» и делает свое дело, забивает голы. И здесь [в матче с ЦСКА] забил классно, и объем работы выполняет. В этом плане, я думаю, что Соболев – пример того, как добиваться места в составе, когда тебя все списывают.

– Понятно, что текущий ваш спор он уже проиграл. Ждете ли, что Александр предложит реванш на следующий сезон?

– Пускай это сначала отдаст! Вот когда сделает, тогда и поговорим. А пока мы дождемся. Ну и у него еще и два тура есть, чтобы забить еще восемь... – сказал Радимов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Ой как же они все вдруг полюбили дельфина- пингвина.
ну а что, он сказал, что начнет забивать - и начал, при всей к нему неприязни
Также как и чипсоеда
в последнем матче забьёт в свои ворота и чемпионству хана
Зато выиграет у Радимова ящик пива.
Сашка - Нырок много ещё пользы принесет , но в Сочи все же больше ))) а он там будет на 100%
Отдайте его в Сочи, пусть там поможет в следующем сезоне 🙏🏻
Мало-мальски вменяемого нападающего купят - и снова сядет
Если Кордоба сам создаëт для себя голевые моменты и сам их реализует, то Соболев нападающий зависимый, его надо снабжать мячями. Хорошо что Семак это понял.
Да ладно, как навешивали в штрафную, так и навешивают, просто сейчас Соболев стал попадаать чаще в ворота и Семак здесь не при чем. Вы еще скажите, что его засуга , что 30+лямов наконец-то забил. Смешно оценивать по матчу, который сдали соперники, готовясь к следующей игре.
Так, а Орлов признался уже в любви??
Забить чего или что?
