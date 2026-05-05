Экс-игрок «Москвы» Крунич о войне в Боснии: «Жили без электричества, еды, ракеты падали в одну часть города, а в другой мы играли. Хочу, чтобы все конфликты в мире разрешились»

Бывший футболист «Москвы » и «Томи » Бранислав Крунич поделился воспоминаниями о войне в Боснии и Герцеговине.

– Вы вспомнили про войну – как ее пережили?



– Мне было 13 лет... Жили без электричества, еды, наша валюта обесценилась. Та война забрала жизни многих, но, слава богу, мои близкие не пострадали.

Сейчас войны совсем другие – от них трудно убежать. Раньше было так: ракеты падали в одну часть города, а в другой мы играли – и знали, что там безопасно. Ко всему привыкаешь. Но лучше вообще не знать такого.

Хочу, чтобы у всех были хорошие отношения, все конфликты в мире разрешились, – сказал Крунич.