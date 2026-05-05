Анри о неудалении Кина за подкат против Доку: «Если бы ВАР показал замедленный повтор, у Майкла были бы проблемы». Каррагер ответил: «Желтая – правильное решение»

Каррагер считает, что КИна правильно не удалили за подкат против Доку.

Экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри и бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер в эфире Monday Night Football обсудили эпизод с Жереми Доку и Майклом Кином в матче «Эвертона» против «Манчестер Сити » в 35-м туре АПЛ (3:3).

На 45-й минуте игры защитник «Эвертона» Кин ударил Доку по ноге сзади. Вингер «Ман Сити» упал на газон и пролежал несколько минут, схватившись за ногу и лицо. ВАР просмотрел эпизод на предмет красной карточки, но в результате главный судья Майкл Оливер показал Кину желтую.

«Доку повезло, что ему не попали прямо по лодыжке. Вот что я скажу: если бы ВАР позвал судью, чтобы он посмотрел повтор в замедленной съемке, думаю, у него [Кина] были бы проблемы», – сказал Анри.



Каррагер, в свою очередь, поддержал решение Оливера показать Кину желтую карточку.



«Если бы здесь показали красную карточку, то игру, как вы понимаете, можно было бы заканчивать. Но я думаю, что это желтая карточка.

Я понимаю, что это не очень сложный эпизод. Он немного потерял контроль. Пожалуй, это что-то среднее между желтой и красной карточкой. Думаю, [показать] желтую – правильное решение», – сказал Каррагер.