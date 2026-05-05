  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • CBF попросила «МЮ» дать Кунье отдых в оставшихся матчах сезона. У форварда проблемы с приводящей мышцей бедра (ESPN Brasil)
21

CBF попросила «МЮ» дать Кунье отдых в оставшихся матчах сезона. У форварда проблемы с приводящей мышцей бедра (ESPN Brasil)

CBF попросила «МЮ» не задействовать Кунью в заключительных матчах сезона.

Форвард «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья пропустит оставшиеся матчи сезона по договоренности с Бразильской футбольной конфедерацией (CBF).

Как сообщает ESPN Brasil, в последнее время Кунья испытывает боли в приводящей мышце бедра и играл с дискомфортом в матче с «Ливерпулем» (3:2). CBF попросила «МЮ» предоставить Матеусу отдых в трех оставшихся матчах сезона, чтобы позволить игроку полностью восстановиться и избежать рисков в преддверии чемпионата мира. При этом CBF и сам Кунья, как утверждается, отрицают наличие договоренностей с «Манчестер Юнайтед».

В оставшихся матчах сезона «МЮ» сыграет против «Сандерленда», «Ноттингем Форест» и «Брайтона».

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23882 голоса
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN Brasil
logoМатеус Кунья
Федерация футбола Бразилии
logoМанчестер Юнайтед
logoСборная Бразилии по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoЗдоровье
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Тогда пусть CBF платит ему зарплату
Ответ Алексей Песецкий
Тогда пусть CBF платит ему зарплату
Тут ещё с моральной точки зрения надо думать. У МЮ на сезон задача решена, необходимости использовать Кунью до конца сезона по-сути нет. А на ЧМ он наверняка поехать хочет, а щас если он из-за травмы в ничего не значащем матче пропустил такой турнир, то на следующий сезон может приехать уже в тильте.
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Тут ещё с моральной точки зрения надо думать. У МЮ на сезон задача решена, необходимости использовать Кунью до конца сезона по-сути нет. А на ЧМ он наверняка поехать хочет, а щас если он из-за травмы в ничего не значащем матче пропустил такой турнир, то на следующий сезон может приехать уже в тильте.
в тильте)
Ну можно и отпустить раз ЛЧ есть уже, и дать кому-то с лавки возможность сыграть
Ответ hikkikomori
Ну можно и отпустить раз ЛЧ есть уже, и дать кому-то с лавки возможность сыграть
Доргу как раз вернулся и играет на его позиции
Ответ hikkikomori
Ну можно и отпустить раз ЛЧ есть уже, и дать кому-то с лавки возможность сыграть
Лейси было бы идеально дать поиграть.
У МЮ ещё задачи в АПЛ остались.
Не упустить место в тройке. И помочь Бруну 2 ассиста оформить.
Ответ Football Forever
У МЮ ещё задачи в АПЛ остались. Не упустить место в тройке. И помочь Бруну 2 ассиста оформить.
Да место в тройке МЮ уже никак не упустит. Один матч из трех достаточно выиграть и всё, Вилла и Ливерпуль уже не обойдут их, там разница мячей намного хуже.
А свою задачу МЮ по выходу в ЛЧ уже выполнил. Можно и дать отдохнуть Кунье.
А голевые Бруно — это задача Бруно, а не МЮ. Да и там и без Матеуса есть кому забивать с его передач
Ответ Street Fighter
Да место в тройке МЮ уже никак не упустит. Один матч из трех достаточно выиграть и всё, Вилла и Ливерпуль уже не обойдут их, там разница мячей намного хуже. А свою задачу МЮ по выходу в ЛЧ уже выполнил. Можно и дать отдохнуть Кунье. А голевые Бруно — это задача Бруно, а не МЮ. Да и там и без Матеуса есть кому забивать с его передач
Представим что Кунье либо Вулверхэмптону полагается бонус за 10 голов Куньи 1 млн евро . Интересы федерации Бразилии мешают другим .
Уже опровергли, в том числе сам Кунья
Приходит к работодателю какой-то сторонний представитель и говорит:
«У вас там Вася Пупкин работает. Ему бы отдых дать. А ещё есть риск, что он у нас потом где-то на стороне травму получит и не сможет дальше выполнять свои обязанности. Но зарплату, конечно, миллионную не забудьте платить вовремя».

Звучит как какой-то сюрреализм.
Сейчас у МЮ задача: взять 4 очка в 3-ех оставшихся мачтах. Условно, если МЮ выиграет следующий матч, то Каррик по любому даст отдохнуть ключевым игрокам и выпустит молодняк
Попросила...отдыха...для Куньи😁
можно было бы,но учитывая то что Бруну гоняется за очередным рекордом АПЛ по ассистам вряд ли и сам Кунья захочет подводит товарища,так как Кунья завершает моменты хорошо.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Часть игроков «МЮ», включая Бруну, Магуайра и Кунью, хочет видеть Кэррика тренером в следующем сезоне. Руководство планирует переговоры с несколькими кандидатами
4 мая, 12:23
Каземиро о сборной Бразилии: «У каждого свое мнение, но сборную нужно защищать, в ней много молодых игроков. Будем реалистами, цикл был трудным – нам нужно держаться вместе»
1 апреля, 22:08
Рекомендуем
Главные новости
В «Реале» токсичная атмосфера после смены тренера: часть игроков предпочитали Алонсо, другие поддерживают Арбелоа (El Mundo)
4 минуты назад
«Зенит» планирует расстаться с Латышонком и дать шанс Москвичеву (Legalbet)
сегодня, 01:29
«Реал» не продаст Вальверде и Тчуамени после драки. В клубе обеспокоены поведением уругвайца как будущего капитана (El Mundo)
вчера, 23:11
«Тчуамени был сторонником Алонсо, а Вальверде – нет. Некоторые игроки считают, что капитаны «Реала» действовали неправильно при Хаби». Журналист Меана о клубе
вчера, 23:07
Вальверде извинился перед всеми, кроме Тчуамени, после конфликта с французом на тренировке «Реала». На другой день уругваец пожал руки всем, кроме Орельена, и были удары кулаками (COPE)
вчера, 22:48
«Реал» недоволен утечками информации. В клубе «никто никому не доверяет» и считают, что «кто-то заинтересован в причинении вреда» (El Mundo)
вчера, 22:30
Этот футболист выиграл 13 национальных титулов с одним клубом
вчера, 22:00Тесты и игры
Роналду потрогал пенис в ответ на крики «Месси!» фанатов «Аль-Шабаба». Вскоре после этого Криштиану забил
вчера, 21:53Фото
Мостовой не поедет на финал ЛЧ: «А зачем? Спокойно посмотрю дома этот замечательный матч. Будапешт – красивый город, но останусь в Москве»
вчера, 21:49
У Испании будет 5 команд в следующем сезоне ЛЧ. «Барселона», «Реал», «Вильярреал» и «Атлетико» точно примут участие
вчера, 21:40
Ко всем новостям
Последние новости
Алаев о ЦСКА: «Удивительно, что вторая часть сезона не получилась. Надеюсь, в следующем году поборются за самые высокие места»
25 минут назад
Губерниев о «Спартаке»: «Карседо рассмотрел потенциал россиян – Литвинов, Зобнин, Дмитриев проводят хороший сезон»
44 минуты назад
Глебов о травме в игре со «Спартаком»: «Чувствовал пустоту, будто нет пальца в ноге, поэтому захромал»
58 минут назад
Первый тренер Сафонова: «Не уверен, что «ПСЖ» вышел бы в финал ЛЧ с другим вратарем. Заслуга Матвея большая»
сегодня, 02:31
«Милан» выставил Нкунку на трансфер и требует 40 млн евро за форварда
сегодня, 02:17
Морено о работе в России: «Никогда не закрываю двери в то место, где мне было хорошо»
сегодня, 01:16
Кордоба о матче с «Динамо» в Кубке: «Создали много моментов, но мяч не хотел залетать в ворота. Хорошо, что получилось выиграть по пенальти»
вчера, 22:57
Шченсны о будущем Левандовского: «Я бы посоветовал ему закончить карьеру, основываясь на своем опыте. Тогда могут произойти лучше вещи»
вчера, 22:53
Роналду после 4:2 с «Аль-Шабабом»: «Что за победа! Давайте продолжать в том же духе!»
вчера, 22:39
Хавбек «Динамо» Глебов о вылете из Кубка: «Не сказал бы, что у «Краснодара» были большие моменты, по игре во 2-м тайме мы заслуживали выиграть. Пенальти – это лотерея»
вчера, 22:31
Рекомендуем