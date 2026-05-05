CBF попросила «МЮ» дать Кунье отдых в оставшихся матчах сезона. У форварда проблемы с приводящей мышцей бедра (ESPN Brasil)
CBF попросила «МЮ» не задействовать Кунью в заключительных матчах сезона.
Форвард «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья пропустит оставшиеся матчи сезона по договоренности с Бразильской футбольной конфедерацией (CBF).
Как сообщает ESPN Brasil, в последнее время Кунья испытывает боли в приводящей мышце бедра и играл с дискомфортом в матче с «Ливерпулем» (3:2). CBF попросила «МЮ» предоставить Матеусу отдых в трех оставшихся матчах сезона, чтобы позволить игроку полностью восстановиться и избежать рисков в преддверии чемпионата мира. При этом CBF и сам Кунья, как утверждается, отрицают наличие договоренностей с «Манчестер Юнайтед».
В оставшихся матчах сезона «МЮ» сыграет против «Сандерленда», «Ноттингем Форест» и «Брайтона».
ПСЖ
Арсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN Brasil
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Не упустить место в тройке. И помочь Бруну 2 ассиста оформить.
А свою задачу МЮ по выходу в ЛЧ уже выполнил. Можно и дать отдохнуть Кунье.
А голевые Бруно — это задача Бруно, а не МЮ. Да и там и без Матеуса есть кому забивать с его передач
«У вас там Вася Пупкин работает. Ему бы отдых дать. А ещё есть риск, что он у нас потом где-то на стороне травму получит и не сможет дальше выполнять свои обязанности. Но зарплату, конечно, миллионную не забудьте платить вовремя».
Звучит как какой-то сюрреализм.