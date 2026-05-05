Дркушич о судействе в РПЛ: «Если Митрофанов сказал, что становится лучше, то я согласен. Хочется, чтобы ошибок было меньше, конечно»

Дркушич: Если Митрофанов сказал, что судейство становится лучше, то я согласен.

Защитник «Зенита » Ванья Дркушич согласен с мнением, что уровень судейства в Мир РПЛ повышается.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил : «Все клубы говорят, что судейство становится лучше. Ни от кого из них мы не слышали, что оно становится хуже».

«Если Митрофанов сказал, что судейство становится лучше, значит, я согласен с ним.

Каждый человек делает ошибки, арбитры тоже. Конечно, хочется, чтобы этих ошибок было меньше», – сказал Дркушич.