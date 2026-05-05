Дркушич о судействе в РПЛ: «Если Митрофанов сказал, что становится лучше, то я согласен. Хочется, чтобы ошибок было меньше, конечно»
Защитник «Зенита» Ванья Дркушич согласен с мнением, что уровень судейства в Мир РПЛ повышается.
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил: «Все клубы говорят, что судейство становится лучше. Ни от кого из них мы не слышали, что оно становится хуже».
«Если Митрофанов сказал, что судейство становится лучше, значит, я согласен с ним.
Каждый человек делает ошибки, арбитры тоже. Конечно, хочется, чтобы этих ошибок было меньше», – сказал Дркушич.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
Здесь что-то добавлять только портить.
Вердикт арбитра вызвал бурные споры во время игры, они с новой силой продолжились после финального свистка. Представители «Атлетико» категорически не согласны с отменой удаления. И они, и судейские эксперты, в частности, напоминают, что после матча 25-го тура чемпионата Испании «Бетис» — «Райо Вальекано» (1:1) судейский комитет в традиционном видеоразборе спорных эпизодов показал запись момента с участием Валентина Гомеса и Андрея Рацу. Тогда была озвучена рекомендация в таких ситуациях удалять игрока, несмотря на то, что его фолу предшествовал контакт с мячом, а уже затем он ударил соперника в ногу.
Ничего не напоминает? Но в Испании народ не орет про то, что их судьи худшие в Мире и на полиграфы никого не приглашают. Ох уж эта тяга русских людей к самобичеванию...