Фоден договорился о продлении контракта с «Ман Сити» до 2030 года. У хавбека 7+3 в 29 матчах сезона АПЛ

Филип Фоден продлит контракт с «Манчестер Сити».

25-летний атакующий полузащитник Фил Фоден подпишет новый контракт с «Манчестер Сити ».

Действующее соглашение хавбека и клуба действует до 30 июня 2027 года.

Стороны договорились о продлении договора до 2030 года с возможностью продления еще на сезон.

В этом сезоне Фоден забил 7 голов и сделал 3 передачи в 29 матчах АПЛ.