  Фоден договорился о продлении контракта с «Ман Сити» до 2030 года. У хавбека 7+3 в 29 матчах сезона АПЛ
7

Филип Фоден продлит контракт с «Манчестер Сити».

25-летний атакующий полузащитник Фил Фоден подпишет новый контракт с «Манчестер Сити».

Действующее соглашение хавбека и клуба действует до 30 июня 2027 года.

Стороны договорились о продлении договора до 2030 года с возможностью продления еще на сезон.

В этом сезоне Фоден забил 7 голов и сделал 3 передачи в 29 матчах АПЛ. Его статистику можно изучить по ссылке.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23496 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
Надо тогда и соответствовать, а то что-то никакой в последнее время
Ответ serginn
Надо тогда и соответствовать, а то что-то никакой в последнее время
У него проблемы со здоровьем
Если в следующем сезоне не сможет вернуться на свой уровень, то надо будет продавать.
Его спад результат общей игры Сити, Пеп снова мудрит с игрой, ему не нужно науигрывать какие то супер новые тенденции в футболе, а ставит свой футбол, да возможно не будут чемпионат брать кажлый год, но зато будет игра
Как получил MVP АПЛ, сразу исчез.
Второй сезон найти не могут.
