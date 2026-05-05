Хенесс из-за суеверий не летал в Париж на игру с «ПСЖ»: «Мы с Румменигге еще не были на выездных матчах. Нам сказали: «Будет плохо, если вы полетите и «Бавария» проиграет»

Хенесс о том, почему не полетел с «Баварией» на игру с «ПСЖ»: не хотел сглазить.

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал, что не полетел в Париж на игру с «ПСЖ» из-за суеверий.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Бавария» уступила «ПСЖ» со счетом 4:5. Ответная игра в Мюнхене пройдет в среду.

«Отчасти это было связано с суевериями.

Честно говоря, я хотел прилететь в Париж, но мы с Карлом-Хайнцем [Румменигге] пока не были ни на одном выездном матче. И тогда ребята сказали: «Будет плохо, если вы сейчас полетите с нами и мы проиграем». Так что я не хотел сглазить», – сказал Хенесс в интервью DAZN.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23885 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bayern & Germany
И толку то?Всё равно проиграли)
Возможно проиграли бы разгромней))))
несколько мечей разницы это не разгром
Когда руководители руководствуются суевериями - дело швах. С другой стороны, сэкономили денег, а немцы это любят.
