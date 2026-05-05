  • 70-летний вратарь сыграл в пятой лиге Испании. Он вернулся на поле спустя 28 лет, а параллельно с футболом работал в шахте
70-летний вратарь Анхель Матеос сыграл за «Колунгу» в чемпионате Испании.

Ветеран провел на поле чуть больше 20 минут в матче с «Правиано» в рамках Третьего дивизиона (фактически это пятая по силе лига страны, она имеет полупрофессиональный статус – Sports’’).

Обе команды не решали турнирных задач, поэтому было принято решение в этой игре отдать дань уважения Матеосу, который завершил карьеру в 1998 году в возрасте 42 лет.

Голкипер выступал преимущественно на региональном уровне в Астурии, провел более 800 матчей, при этом подрабатывая шахтером. Сейчас он тренирует вратарей «Колунги».

Против «Правиано» за отведенное ему на поле время Матеос пропустил один гол и отметился несколькими сэйвами. После замены он заявил, что был готов отыграть целый тайм.

По завершении матча, в котором «Правиано» одержал победу со счетом 2:0, состоялась церемония чествования Матеоса. Ему вручили награду за его спортивные достижения.

Об этом событии написали практически все ведущие СМИ Испании, а Королевская испанская футбольная федерация подготовила в честь Матеоса ролик в своих соцсетях. 

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: El Confidencial
Здоровья и долголетия!
Перспективный паренёк!
Скоро и Акинфеев так будет
Ответ zho3716
Акинфеев еще на прощальном матче Кисляка сыграет.
Ответ Михаил1970
Кисляка-младшего
Красавец! И клуб, который пошёл на это -- тоже молодцы. Такого очень не хватает современному футболу.
Ответ smoker
Чего не хватает? Чтобы 70-летний получил лишние нагрузки/риск какого-то столкновения/травмы и не дай Бог не умер потом? Ну 70 лет это 70 лет , всякое может произойти

Выглядит как красивый жест, но на самом деле полный идиотизм.
Ответ Street Fighter
Дед в нормальной форме для своего возраста. Ему наоборот надо продолжать двигаться. Если ляжет перед телевизором, что бы не дай Бог не перетрудиться, то наоборот быстрее сдаст.
Засланный казачек - готовятся поднимать пенсионный возраст, видимо, в Испании.
А в России не так давно 70-летний дед сыграл аж Кубке страны, причём со старта. Вот где дно

Акинфеев сможет это повторить!
Анхель Матеос: Я рос на играх Думбии.
Посильнее Максименко будет
Нормальный дед, подтянутый ещё.
Ну и молодец, что вышел. Больше половины действительно запоминающихся вещей в мире делается по приколу, потому что человеку (или нескольким) стало интересно это сделать. Это касается как флэшмобов или игр (того же футбола) так и всяких инженерных решений, типа тесл.
