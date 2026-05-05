70-летний вратарь сыграл в пятой лиге Испании. Он вернулся на поле спустя 28 лет, а параллельно с футболом работал в шахте
70-летний вратарь Анхель Матеос сыграл за «Колунгу» в чемпионате Испании.
Ветеран провел на поле чуть больше 20 минут в матче с «Правиано» в рамках Третьего дивизиона (фактически это пятая по силе лига страны, она имеет полупрофессиональный статус – Sports’’).
Обе команды не решали турнирных задач, поэтому было принято решение в этой игре отдать дань уважения Матеосу, который завершил карьеру в 1998 году в возрасте 42 лет.
Голкипер выступал преимущественно на региональном уровне в Астурии, провел более 800 матчей, при этом подрабатывая шахтером. Сейчас он тренирует вратарей «Колунги».
Против «Правиано» за отведенное ему на поле время Матеос пропустил один гол и отметился несколькими сэйвами. После замены он заявил, что был готов отыграть целый тайм.
По завершении матча, в котором «Правиано» одержал победу со счетом 2:0, состоялась церемония чествования Матеоса. Ему вручили награду за его спортивные достижения.
Об этом событии написали практически все ведущие СМИ Испании, а Королевская испанская футбольная федерация подготовила в честь Матеоса ролик в своих соцсетях.
Выглядит как красивый жест, но на самом деле полный идиотизм.
Ну и молодец, что вышел. Больше половины действительно запоминающихся вещей в мире делается по приколу, потому что человеку (или нескольким) стало интересно это сделать. Это касается как флэшмобов или игр (того же футбола) так и всяких инженерных решений, типа тесл.