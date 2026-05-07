  • Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» с голом Роналду и хет-триком Феликса победил «Аль-Шабаб» в гостях
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» с голом Роналду и хет-триком Феликса победил «Аль-Шабаб» в гостях

В чемпионате Саудовской Аравии прошли перенесенные матчи.

5 мая «Аль-Халидж» проиграл «Аль-Хилалю» Карима Бензема (1:2) в перенесенном матче 28-го тура Саудовской Аравии.

6 мая «Аль-Ахли» благодаря трем голам Айвена Тоуни победил «Аль-Фатех» (3:1).

7 мая «Аль-Шабаб» дома уступил «Аль-Насру» (2:4) в перенесенной игре 33-го тура – Криштиану Роналду забил гол, Жоау Феликс сделал хет-трик.

Чемпионат Саудовской Аравии

33-й тур

Высшая лига. 33 тур
7 мая 18:00, SHG Arena
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Завершен
2 - 4
1.31xG3.19
Аль-Наср Эр-Рияд
90’
+9’
Аль-Наджди
90’
+8’
  Жоау Феликс
Гроэ
90’
+7’
90’
+1’
Брозович   Аль-Хассан
90’
+1’
Роналду   Аль-Хамдан
86’
Яхья   Аль-Наджди
86’
Аль-Ганам   Аль-Нассер
Yaslam Balobaid
85’
  Аль-Булайхи
80’
Азайце   Abdulaziz bin Jamal bin Muhammad Al Othman
78’
Сьерро   Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali
78’
75’
  Роналду
71’
Гариб   Бушаль
2тайм
Перерыв
  Феррейра Карраско
30’
10’
  Жоау Феликс
3’
  Жоау Феликс
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Гроэ, Yaslam Balobaid, Аль-Булайхи, Худт, Аль-Таин, Сьерро, Адли, Аль-Хаммами, Браунхилл, Азайце, Феррейра Карраско
Запасные: Азайце, Abdulaziz Abdulrahman Mohammed Al Awardi, Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani, Faisal Ismail bin Sagheer Al Subiani, Эрнандес, Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki, Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh, Abdullah Matuq Ahmed Saeed, Сьерро
1тайм
Аль-Наср Эр-Рияд:
Бенто, Мартинес, Аль-Амри, Яхья, Аль-Ганам, Мане, Брозович, Аль-Хайбари, Гариб, Роналду, Жоау Феликс
Запасные: Аль-Ганам, Брозович, Яхья, Гариб, Abdulrahman Mohammed A. Al Otaibi, Роналду, Маран, Аль-Шарари
Подробнее

28-й тур

Высшая лига. 28 тур
6 мая 18:00, Prince Abdullah al-Faisal Stadium
Аль-Ахли Джидда
Завершен
3 - 1
4.87xG1.41
Аль-Фатех
  Тоуни
90’
+1’
Атангана Эдоа   Аль-Джухани
89’
86’
Бендебка   Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi
86’
Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia   Sattam Mahmoud Osama Al Tumbukti
Марез   Салех
84’
80’
Масуд   Mehdi bin Mohammed bin Khalifa Al Aboud
78’
Варгас
77’
Гомеш
  Тоуни
76’
56’
Mohammed Hussain Ali Al Sahihi   Юссуф
56’
Wesley Bruno Lima Delgado   Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi
50’
  Бендебка
2тайм
Перерыв
Кессиэ   Гонсалвес
32’
  Тоуни
27’
25’
Al Swealem
Аль-Ахли Джидда
Менди, Аль-Хавсави, Рожер, Хамед, Маджраши, Мийо, Атангана Эдоа, Аль-Бурайкан, Кессиэ, Марез, Тоуни
Запасные: Атангана Эдоа, Кессиэ, Марез, Аль-Санби, Бакор, Аль-Муваллад, Salem Saleh bin Salimin Abdullah, Мадани, Абдулрахман
1тайм
Аль-Фатех:
Пачеко, Aljari, Al Swealem, Саадан, Бендебка, Батна, Wesley Bruno Lima Delgado, Масуд, Mohammed Hussain Ali Al Sahihi, Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia, Варгас
Запасные: Бендебка, Wesley Bruno Lima Delgado, Масуд, Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia, Бохари, Mohammed Hussain Ali Al Sahihi, Касим, Жорже Фернандеш, Alothma
Подробнее
Высшая лига. 28 тур
5 мая 18:00, Prince Mohamed bin Fahd Stadium
Аль-Халидж
Завершен
1 - 2
0.65xG2.14
Аль-Хилаль
87’
Маркос Леонардо   Бензема
87’
Малком   Аль-Досари
87’
Маркос Леонардо
Хамзи   Thamer bin Fathi bin Mustafa Al Dakhil Al Khaibri
86’
Канаба   Bader bin Mohammed bin Youssef Munshi
85’
84’
Мендаш   Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi
83’
Мендаш
83’
Аль-Авджами   Томбакти
79’
  Мендаш
Морис
77’
Паоло Фернандес   Аль-Исса
76’
Ассири   Аль-Джайзани
71’
Ассири
53’
46’
Акчичек   Аль-Харби
2тайм
Перерыв
Хамзи
42’
34’
  Милинкович-Савич
19’
Акчичек
  Кинг
11’
Аль-Халидж
Морис, Ребошу, Al-Khubrani, Аль-Хафит, Ассири, Фортунис, Паоло Фернандес, Курбелис, Канаба, Хамзи, Кинг
Запасные: Канаба, Аль-Хайдари, Al-Haydar, Аль-Джамаан, Аль-Мутайри, Ассири, Паоло Фернандес, Аль-Салем, Хамзи
1тайм
Аль-Хилаль:
Буну, Акчичек, Аль-Авджами, Рубен Невеш, Аль-Досари, Канно, Милинкович-Савич, Тео, Мендаш, Маркос Леонардо, Малком
Запасные: Мендаш, Абу Расен, Акчичек, Аль-Авджами, Малком, Аль-Ями, Маркос Леонардо, Аль-Хавсави
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
вот и уже 2 очка от Аль насра. и в этом году просрал чемпионат
Ответ SeriogaCH
вот и уже 2 очка от Аль насра. и в этом году просрал чемпионат
А ничего, что им принимать Хиляль дома, и их устроит ничья?
Ответ eugenetelichko
А ничего, что им принимать Хиляль дома, и их устроит ничья?
пока они примут их дома, нужно отыграть ище матч, если там обосрутся, то ничью с Аль хилялем могут сасунуть себе не стану говорить куда
Садио Мане в старте и обойме,а это значит пятую точку 🐪🇸🇦 нужно спасать всеми силами
Вчера Аль Хиляль играл интересней арсенала
Если Аль-Наср выиграет, то альнасриоевцы будут довольны и закажут кябаб себе и покушать в тени верблюда.
Пир на весь Ближний Восток будет.
А если проиграют,, то альнасриоевцы будут недовольны и закажут айран и примут вовнутрь не в тени верблюда, а просто так.
Опять Феликс и Гариб тащит:) Ждём голы кринжа на 10+ добавленных минутах:))
Ща клубничный лично срубит конкурента Феликса!
