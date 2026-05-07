В чемпионате Саудовской Аравии прошли перенесенные матчи.
5 мая «Аль-Халидж» проиграл «Аль-Хилалю» Карима Бензема (1:2) в перенесенном матче 28-го тура Саудовской Аравии.
6 мая «Аль-Ахли» благодаря трем голам Айвена Тоуни победил «Аль-Фатех» (3:1).
7 мая «Аль-Шабаб» дома уступил «Аль-Насру» (2:4) в перенесенной игре 33-го тура – Криштиану Роналду забил гол, Жоау Феликс сделал хет-трик.
Чемпионат Саудовской Аравии
33-й тур
Азайце Abdulaziz bin Jamal bin Muhammad Al Othman
Сьерро Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Гроэ, Yaslam Balobaid, Аль-Булайхи, Худт, Аль-Таин, Сьерро, Адли, Аль-Хаммами, Браунхилл, Азайце, Феррейра Карраско
Запасные: Азайце, Abdulaziz Abdulrahman Mohammed Al Awardi, Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani, Faisal Ismail bin Sagheer Al Subiani, Эрнандес, Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki, Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh, Abdullah Matuq Ahmed Saeed, Сьерро
Аль-Наср Эр-Рияд:
Бенто, Мартинес, Аль-Амри, Яхья, Аль-Ганам, Мане, Брозович, Аль-Хайбари, Гариб, Роналду, Жоау Феликс
Запасные: Аль-Ганам, Брозович, Яхья, Гариб, Abdulrahman Mohammed A. Al Otaibi, Роналду, Маран, Аль-Шарари
28-й тур
Атангана Эдоа Аль-Джухани
Бендебка Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi
Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia Sattam Mahmoud Osama Al Tumbukti
Масуд Mehdi bin Mohammed bin Khalifa Al Aboud
Mohammed Hussain Ali Al Sahihi Юссуф
Wesley Bruno Lima Delgado Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi
Аль-Ахли Джидда
Менди, Аль-Хавсави, Рожер, Хамед, Маджраши, Мийо, Атангана Эдоа, Аль-Бурайкан, Кессиэ, Марез, Тоуни
Запасные: Атангана Эдоа, Кессиэ, Марез, Аль-Санби, Бакор, Аль-Муваллад, Salem Saleh bin Salimin Abdullah, Мадани, Абдулрахман
Аль-Фатех:
Пачеко, Aljari, Al Swealem, Саадан, Бендебка, Батна, Wesley Bruno Lima Delgado, Масуд, Mohammed Hussain Ali Al Sahihi, Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia, Варгас
Запасные: Бендебка, Wesley Bruno Lima Delgado, Масуд, Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia, Бохари, Mohammed Hussain Ali Al Sahihi, Касим, Жорже Фернандеш, Alothma
Хамзи Thamer bin Fathi bin Mustafa Al Dakhil Al Khaibri
Канаба Bader bin Mohammed bin Youssef Munshi
Мендаш Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi
Аль-Халидж
Морис, Ребошу, Al-Khubrani, Аль-Хафит, Ассири, Фортунис, Паоло Фернандес, Курбелис, Канаба, Хамзи, Кинг
Запасные: Канаба, Аль-Хайдари, Al-Haydar, Аль-Джамаан, Аль-Мутайри, Ассири, Паоло Фернандес, Аль-Салем, Хамзи
Аль-Хилаль:
Буну, Акчичек, Аль-Авджами, Рубен Невеш, Аль-Досари, Канно, Милинкович-Савич, Тео, Мендаш, Маркос Леонардо, Малком
Запасные: Мендаш, Абу Расен, Акчичек, Аль-Авджами, Малком, Аль-Ями, Маркос Леонардо, Аль-Хавсави
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское
