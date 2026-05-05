  • Кавазашвили о ЦСКА: «Этот военный блок должен иметь самую сильную команду, но что-то не ладится в народном хозяйстве. Почему бы не возвращать своих легенд в качестве руководителей?»
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что ЦСКА стоит назначить главным тренером одного из своих бывших игроков.

В понедельник армейцы объявили об отставке Фабио Челестини.

«Вот это да! Я в последнее время был удивлен поступками Челестини. Зимой произошли приобретения, которые отрицательно воздействовали на игру команды. Не хочу называть фамилии игроков, но те, кто разбирается в футболе, их знают.

ЦСКА – единственный из московских военных клубов, который может создать чудесную команду. Этот военный блок должен иметь самую сильную команду, но, к сожалению, что-то у них не ладится в народном хозяйстве. Не могу сказать, что у них не так, потому что я не вхож. Несмотря на то, что я хорошо дружу с президентом Гинером. Никогда ему не задаю вопросов по команде, потому что знаю, насколько болезненно воспринимается это руководителями клубов.

Многие бывшие звезды ЦСКА тренируют другие клубы. Почему бы руководству не подумать о том, чтобы возвращать своих легенд в качестве руководителей? Мне возразят, что не все легенды могут работать тренерами, и с этим я согласен. Но у ЦСКА столько этих звезд, что можно было бы найти три кандидатуры, и из них выбрать одного. Я знаю, что военное руководство на это не пойдет», – сказал Кавазашвили.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Советский спорт»
ЦСКА - вторая армия мира!
Ответ Татьяна Павленко_1116979134
ЦСКА - вторая армия мира!
Военный Блок !
Но не агрессивный в отличии от Блока НАТО !
Ответ Татьяна Павленко_1116979134
ЦСКА - вторая армия мира!
Как на сво дела так и в цска
Дед не в курсе , что ЦСКА уже давно к армии и к Минобороны не имеет никакого отношения ? . Эта аббревиатура - всем известный и узнаваемый во всем мире бренд, который никто не собирается менять. Примерно как газеты «Моск Комсомолец» или КП…Осталась только ностальгическая память - у тех, кто жил в другие времена .
Кавазашвили живет все еще в СССР. Какой «военный» клуб?
А что за военное руководство? Шойгу? Герасимов?
Не говорите деду, что клуб и армия давно развелись. Пусть живет спокойно
А кто из звёзд ЦСКА сейчас стал успешным тренером? Семак? Кого Кавазашвили может коням посоветовать? Это один хрен, что Спартаку из своих звёзд пытаться угадать тренера. Кандидатов дохрена, а на выходе ноль.
гусева
Что он несёт?!
Дед уже старый совсем, уже в маразме😂 проблемы России сейчас как раз из-за таких маразматичных дедов, путин и компания все уже древние нахер, матвиенко старуха высохшая уже, терешкова вообще своё разум в космос отправила
Совсем спятил, какое отношение этот АНО ПФК ЦСКА имеет к армескому блоку, никакого, частная лавочка.
Ну как не имеет? База в Ватутинках, генералы вполне вхожи, новая база.
История все же общая.
да пускай уже дадут шанс этому и. о. которого поставили, тренером побыл от детсада до молодёжки, ассистентом успел побыть главного, сейчас может вдруг получится, потому что бывших звёзд ставить тоже такое себе выходит, они в головах в психологии привыкли что они звезды, много чего игроками добились, там и летают в мыслях походу, а этот звёзд с неба не хватал, может будет стремиться, добиваться ...
