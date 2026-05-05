Кавазашвили о ЦСКА: «Этот военный блок должен иметь самую сильную команду, но что-то не ладится в народном хозяйстве. Почему бы не возвращать своих легенд в качестве руководителей?»

Кавазашвили о ЦСКА: этот военный блок должен иметь самую сильную команду.

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что ЦСКА стоит назначить главным тренером одного из своих бывших игроков.

В понедельник армейцы объявили об отставке Фабио Челестини .

«Вот это да! Я в последнее время был удивлен поступками Челестини. Зимой произошли приобретения, которые отрицательно воздействовали на игру команды. Не хочу называть фамилии игроков, но те, кто разбирается в футболе, их знают.

ЦСКА – единственный из московских военных клубов, который может создать чудесную команду. Этот военный блок должен иметь самую сильную команду, но, к сожалению, что-то у них не ладится в народном хозяйстве. Не могу сказать, что у них не так, потому что я не вхож. Несмотря на то, что я хорошо дружу с президентом Гинером . Никогда ему не задаю вопросов по команде, потому что знаю, насколько болезненно воспринимается это руководителями клубов.

Многие бывшие звезды ЦСКА тренируют другие клубы. Почему бы руководству не подумать о том, чтобы возвращать своих легенд в качестве руководителей? Мне возразят, что не все легенды могут работать тренерами, и с этим я согласен. Но у ЦСКА столько этих звезд, что можно было бы найти три кандидатуры, и из них выбрать одного. Я знаю, что военное руководство на это не пойдет», – сказал Кавазашвили.