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    Зинедин Зидан: «Не горжусь тем, что ударил Матерацци»

    Теги Марко Матерацци сборная Франции сборная Италии Зинедин Зидан ЧМ-2006 фото

    Бывший полузащитник сборной Франции, а ныне главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о своем поступке в финале ЧМ-2006, когда в ответ на провокацию он ударил головой в грудь защитника сборной Италии Марко Матерацци. Зидан был удален, Италия выиграла турнир (1:1, 5:3 по пен.).

    «Я не гордился этим и сейчас не горжусь. Мне неудобно перед молодежью, тренерами, всеми людьми, которые стараются изменить футбол к лучшему.

    Но это часть моей карьеры, моей жизни. Это одна из тех вещей, пусть и неприятная, которую нужно принять и пережить», – сказал Зидан.

    Марко Матерацци: «Мои слова Зидану в финале ЧМ-2006 не заслуживали такой реакции»

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