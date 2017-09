Зинедин Зидан: «Не горжусь тем, что ударил Матерацци»

Бывший полузащитник сборной Франции, а ныне главный тренер «Реала» поделился мнением о своем поступке в финале ЧМ-2006, когда в ответ на провокацию он ударил головой в грудь защитника сборной Италии Марко Матерацци. Зидан был удален, Италия выиграла турнир (1:1, 5:3 по пен.).

«Я не гордился этим и сейчас не горжусь. Мне неудобно перед молодежью, тренерами, всеми людьми, которые стараются изменить футбол к лучшему.

Но это часть моей карьеры, моей жизни. Это одна из тех вещей, пусть и неприятная, которую нужно принять и пережить», – сказал Зидан.

