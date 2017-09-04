Зинедин Зидан: «Не горжусь тем, что ударил Матерацци»
Бывший полузащитник сборной Франции, а ныне главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о своем поступке в финале ЧМ-2006, когда в ответ на провокацию он ударил головой в грудь защитника сборной Италии Марко Матерацци. Зидан был удален, Италия выиграла турнир (1:1, 5:3 по пен.).
«Я не гордился этим и сейчас не горжусь. Мне неудобно перед молодежью, тренерами, всеми людьми, которые стараются изменить футбол к лучшему.
Но это часть моей карьеры, моей жизни. Это одна из тех вещей, пусть и неприятная, которую нужно принять и пережить», – сказал Зидан.
Марко Матерацци: «Мои слова Зидану в финале ЧМ-2006 не заслуживали такой реакции»
Zidane ‘did not feel proud’ for headbutt on Materazzi – https://t.co/Z9KtWii7Ss pic.twitter.com/Vk6fUYqdXK— Sport Macro (@sportmacro) 3 сентября 2017 г.
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