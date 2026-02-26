Орлов о трансферах ЦСКА: «Я повременил бы с выводами о перспективах Лусиано. Козлов – медленный, а козырь армейцев – скоростная атака»

  • Спортс
7

Комментатор Геннадий Орлов высказался о переходе Лусиано Гонду и Данилы Козлова в ЦСКА. 

– У Лусиано в ЦСКА есть возможность перезапустить карьеру, потому что «Зенит» от него фактически отказался, ему мало давали играть. Но это была проблема паспорта, поэтому на поле и появлялся Соболев. Хотя пока я бы повременил с какими-то выводами относительно перспектив Лусиано в ЦСКА, потому что пока он еще наверняка не до конца чувствует взаимопонимание с партнерами.

А что думаете о перспективах петербургского воспитанника Данилы Козлова в стане армейского клуба?

– Козлов – медленный. А козырь ЦСКА – это скоростная атака. Это Глебов, Обляков, Круговой, которые создают скоростную игру. А те игроки, которые пришли, смогут ли они делать такие же быстрые передачи, проводить атаки в одно касание.

Ведь в лучших своих матчах армейцы в три-четыре касания доходили от своих ворот до чужих. Кроме того, соперники изучили эту манеру игру, будут грамотно выстраиваться и выбирать позицию... – сказал Орлов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Зато Соболев быстрый, это главное.
Ну да, когда тот же Гонду был в составе Зенита он такого про него не говорил, его наоборот все устраивало в игре Лусиано. А стоило только перейти в ЦСКА, как сразу стал и медленным и неповоротливым. Про Козлова до перехода в ЦСКА если и говорил, то в положительном ключе, что парень способный, с головой, может и забить и пас отдать. Как ушел в ЦСКА сразу стал медленным, как и Лусиано и пас в одно касание отдать не может. Тут тот случай, когда и можно только сказать: "Эх Гена, Гена!"
Гена продолжает пукать в сторону армейцев... чего он так возбудился? осознал, что столетие снова откладывать придется?
Ответ Михаил Соколов
Гена продолжает пукать в сторону армейцев... чего он так возбудился? осознал, что столетие снова откладывать придется?
А что здесь он плохого про ЦСКА сказал? Про Козлова - возможно, и то по факту
Ну Козлов может не самый быстрый в беге, но быстро принимает решения при работе с мячом и часто нестандартные, а техники на это хватает. Время покажет!
Гонду это безусловный топ! Результат даст здесь и сейчас, главное без травм.
А Обляков давно стал быстрым?
Гонду, может и не самый быстрый, но у него есть качество. Про Козлова рано говорить. Все от него зависит.
