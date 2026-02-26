  • Спортс
3

Масалитин о Коутиньо в ЦСКА: «Он может дать толчок Глебову, как Пьянич дал Кисляку. Этот трансфер добавил бы имидж РПЛ»

Масалитин о Коутиньо в ЦСКА: это добавит имидж РПЛ, он может помочь молодежи.

Экс-форвард ЦСКА Валерий Масалитин оценил возможное подписание клубом Филиппе Коутиньо.

Ранее сообщалось, что армейцы проявляют интерес к бывшему полузащитнику «Ливерпуля» и «Барселоны», находящемуся в статусе свободного агента. 

«Можно оглянуться на год назад, когда пришел Пьянич. Парень пришел без сборов, давно не играл в больших клубах, но своим отношением и игрой он дал большой толчок Кисляку.

Если Коутиньо придет и даст толчок тому же Глебову и молодым ребятам, то, конечно, это все оправдается.

Руководство и селекционный отдел внимательно смотрят и изучают трансфер, и если он состоится, то и имидж добавится нашему чемпионату», – сказал Масалитин.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: РИА Новости
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
И тут про толчки, они сами что ли не могут купить?)
При чём тут пьянич? Кисляк сам по себе талантище..
Коутиньо в Сочи надо, там тепло, весело.
Рекомендуем