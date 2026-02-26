Виктор Фонт: «Лапорта хочет, чтобы «Барса» была похожа на «Реал» – проводит выборы в середине сезона, не разрешая голосовать онлайн или по почте. Он живет в паралельной реальности»

Кандидат в презиленты «Барсы» Фонт: Лапорта живет в параллельной реальности.

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт раскритиковал Жоана Лапорту за отсутствие возможности проголосовать на выборах дистанционно.

«Тысячи сосьос жалуются, что не смогут проголосовать, и мы не понимаем, почему не разрешено голосование по почте или онлайн-голосование, как на референдуме в Испании в 2021 году, тем более, что собрания уже проводятся таким образом. Лапорта хочет, чтобы «Барса» в этом отношении была похожа на «Реал», проводя выборы в середине сезона, чтобы попытаться сохранить их в тайне и не объясняя причину отсутствия возможности голосовать по почте и онлайн. Он предпочитает модель «Мадрида», без выборов и без участия.

Лапорта живет в параллельной реальности, и я призываю членов клуба, которые имеют право голосовать, сделать это от имени тех, кто не сможет присутствовать, чтобы «Барса» не ускользнула из наших рук. Бывший президент перешел от раздачи пустых обещаний и барбекю, которого так и не было, к нарезке ветчины и приготовлению макарон , при этом не внеся никаких предложений и отменив дебаты. И если он не выполнил своих обещаний тогда, то так будет и сейчас.

Голосование по электронной почте и онлайн исключены, чтобы максимально снизить количество участников, и мы просим об этом не потому, что это может пойти на пользу нам, а в интересах «Барсы». Следует ли нам подать жалобу? Мы не должны инициировать такие процессы, но мы знаем, что есть недовольное большинство сосьос, которое хочет, чтобы все было сделано по-другому», – сказал Фонт .