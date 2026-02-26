  • Спортс
  • Виктор Фонт: «Лапорта хочет, чтобы «Барса» была похожа на «Реал» – проводит выборы в середине сезона, не разрешая голосовать онлайн или по почте. Он живет в паралельной реальности»
Виктор Фонт: «Лапорта хочет, чтобы «Барса» была похожа на «Реал» – проводит выборы в середине сезона, не разрешая голосовать онлайн или по почте. Он живет в паралельной реальности»

Кандидат в презиленты «Барсы» Фонт: Лапорта живет в параллельной реальности.

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт раскритиковал Жоана Лапорту за отсутствие возможности проголосовать на выборах дистанционно.

«Тысячи сосьос жалуются, что не смогут проголосовать, и мы не понимаем, почему не разрешено голосование по почте или онлайн-голосование, как на референдуме в Испании в 2021 году, тем более, что собрания уже проводятся таким образом. Лапорта хочет, чтобы «Барса» в этом отношении была похожа на «Реал», проводя выборы в середине сезона, чтобы попытаться сохранить их в тайне и не объясняя причину отсутствия возможности голосовать по почте и онлайн. Он предпочитает модель «Мадрида», без выборов и без участия.

Лапорта живет в параллельной реальности, и я призываю членов клуба, которые имеют право голосовать, сделать это от имени тех, кто не сможет присутствовать, чтобы «Барса» не ускользнула из наших рук. Бывший президент перешел от раздачи пустых обещаний и барбекю, которого так и не было, к нарезке ветчины и приготовлению макарон, при этом не внеся никаких предложений и отменив дебаты. И если он не выполнил своих обещаний тогда, то так будет и сейчас.

Голосование по электронной почте и онлайн исключены, чтобы максимально снизить количество участников, и мы просим об этом не потому, что это может пойти на пользу нам, а в интересах «Барсы». Следует ли нам подать жалобу? Мы не должны инициировать такие процессы, но мы знаем, что есть недовольное большинство сосьос, которое хочет, чтобы все было сделано по-другому», – сказал Фонт.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
😂😂😂
В каждом заявлении Реал-Реал-Реал
Напоминает страну 404 во время выборов
И кричалки такие же
Ответ TROYANom
кстати недавно лапорта говорил, что ради спасения клуба лег в постель с врагом.
видимо там от него перес и подцепил известный всем барселонит.
лапортыч везде впереди на шаг
Ответ TROYANom
В России есть выборы?
Что за больные люди если их можно так назвать у них все кондитаты про Реал говорят
Кто о чём, а лысый о расчёске))) Фонт в который раз гонит на Лапорту, а сам нормальной программы так представить и не смог. Хорошо, что у большинства сосьос ещё есть голова на плечах. С данным пассажиром во главе, они потеряют свой клуб.
Как достал этот позорник популистский
Остановите, Вите надо выйти! 😁
Да нормально всё будет с Барселоной... Не стоит переживаний. Эти плевки от якобы "болельщиков" Реал Мадрида ничего не значат. Лучший клуб мира продолжит крушить соперников
