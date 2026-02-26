Челестини о Гонду: «Очень топил за его трансфер. Не самый быстрый игрок, но объемный и прессингующий – в первой части сезона у ЦСКА не было того, что он дает»
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини в интервью Спортсу’‘ рассказал, почему хотел видеть в команде Лусиано Гонду.
– Главная проблема нападающих ЦСКА в первой части сезона – результативность?
– В матчах, где соперник обороняется 5-4-1, нам необходим нападающий, который будет силен в чужой штрафной – такой, как Джон Кордоба, Мирлинд Даку, Артем Дзюба. Это форварды, которые прекрасно разбираются на ограниченном пространстве, быстро реагируют на подачи и прострелы.
У Алеррандро не получилось быть таким нападающим, это нужно признать. Тамерлану Мусаеву немного проще играть с командами, которые дают пространство. Хотя Мус – невероятный игрок, который принесет ЦСКА еще много пользы. Но нам был нужен нападающий, способный быть эффективным при плотной защите.
– Гонду – тот самый нападающий?
– Лучи очень качественно играет вверху, но ему нравится и завязывать атаки, играть за пределами штрафной. Да, Гонду не самый быстрый игрок, но он объемный и прессингующий игрок. Того, что уже дает Гонду, у нас не было в первой части сезона.
– Вас не смущает, что он мало играл в первой части сезона?
– Это игрок, который очень хотел в ЦСКА, он провел уже полтора года в России – ему не нужна адаптация. Ну и все-таки на замену он выходил – нельзя сказать, что у Лучи совсем не было практики. Поэтому Гонду – лучшая опция среди тех, которые были доступны ЦСКА. Я очень топил за его трансфер, – сказал Челестини.
Интервью Фабио Челестини: как он хочет вести ЦСКА к титулам?
В дальнейшем(после первого отрезка, как только приехал) Лусионо имел массу шансов, но забивать перестал. Это просто факт. Из чего можно сделать вывод о случайности данного всплеска. И в этом нет никакой вины Семака, как бы вам не хотелось. _Все нападающие ’’Зенита’’ по сути не забивали. Это не вопрос веры.