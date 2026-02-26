Челестини о Гонду: «Очень топил за его трансфер. Не самый быстрый игрок, но объемный и прессингующий – в первой части сезона у ЦСКА не было того, что он дает»

Челестини о Лусиано: не самый быстрый, но объемный и прессингующий игрок.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини в интервью Спортсу’‘ рассказал, почему хотел видеть в команде Лусиано Гонду .

– Главная проблема нападающих ЦСКА в первой части сезона – результативность?

– В матчах, где соперник обороняется 5-4-1, нам необходим нападающий, который будет силен в чужой штрафной – такой, как Джон Кордоба , Мирлинд Даку , Артем Дзюба . Это форварды, которые прекрасно разбираются на ограниченном пространстве, быстро реагируют на подачи и прострелы.

У Алеррандро не получилось быть таким нападающим, это нужно признать. Тамерлану Мусаеву немного проще играть с командами, которые дают пространство. Хотя Мус – невероятный игрок, который принесет ЦСКА еще много пользы. Но нам был нужен нападающий, способный быть эффективным при плотной защите.

– Гонду – тот самый нападающий?

– Лучи очень качественно играет вверху, но ему нравится и завязывать атаки, играть за пределами штрафной. Да, Гонду не самый быстрый игрок, но он объемный и прессингующий игрок. Того, что уже дает Гонду, у нас не было в первой части сезона.

– Вас не смущает, что он мало играл в первой части сезона?

– Это игрок, который очень хотел в ЦСКА, он провел уже полтора года в России – ему не нужна адаптация. Ну и все-таки на замену он выходил – нельзя сказать, что у Лучи совсем не было практики. Поэтому Гонду – лучшая опция среди тех, которые были доступны ЦСКА. Я очень топил за его трансфер, – сказал Челестини.

