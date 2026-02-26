  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Челестини о Гонду: «Очень топил за его трансфер. Не самый быстрый игрок, но объемный и прессингующий – в первой части сезона у ЦСКА не было того, что он дает»
17

Челестини о Гонду: «Очень топил за его трансфер. Не самый быстрый игрок, но объемный и прессингующий – в первой части сезона у ЦСКА не было того, что он дает»

Челестини о Лусиано: не самый быстрый, но объемный и прессингующий игрок.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини в интервью Спортсу’‘ рассказал, почему хотел видеть в команде Лусиано Гонду.

– Главная проблема нападающих ЦСКА в первой части сезона – результативность?

– В матчах, где соперник обороняется 5-4-1, нам необходим нападающий, который будет силен в чужой штрафной – такой, как Джон Кордоба, Мирлинд Даку, Артем Дзюба. Это форварды, которые прекрасно разбираются на ограниченном пространстве, быстро реагируют на подачи и прострелы. 

У Алеррандро не получилось быть таким нападающим, это нужно признать. Тамерлану Мусаеву немного проще играть с командами, которые дают пространство. Хотя Мус – невероятный игрок, который принесет ЦСКА еще много пользы. Но нам был нужен нападающий, способный быть эффективным при плотной защите.

– Гонду – тот самый нападающий?

– Лучи очень качественно играет вверху, но ему нравится и завязывать атаки, играть за пределами штрафной. Да, Гонду не самый быстрый игрок, но он объемный и прессингующий игрок. Того, что уже дает Гонду, у нас не было в первой части сезона.

– Вас не смущает, что он мало играл в первой части сезона?

– Это игрок, который очень хотел в ЦСКА, он провел уже полтора года в России – ему не нужна адаптация. Ну и все-таки на замену он выходил – нельзя сказать, что у Лучи совсем не было практики. Поэтому Гонду – лучшая опция среди тех, которые были доступны ЦСКА. Я очень топил за его трансфер, – сказал Челестини.

Интервью Фабио Челестини: как он хочет вести ЦСКА к титулам?

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25941 голос
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoЦСКА
logoФабио Челестини
logoЛусиано Гонду
logoАкрон
logoТамерлан Мусаев
logoДжон Кордоба
logoпремьер-лига Россия
logoРубин
logoАртем Дзюба
logoМирлинд Даку
logoКраснодар
logoАлеррандро
logoСпортс
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Лусиано действительно усилил армейцев. Уже предсезонка это доказывает. Классный нападающий. До сих пор нихрена не могу понять Семака. Для чего?
Ответ Evgen Vynokurov
Лусиано действительно усилил армейцев. Уже предсезонка это доказывает. Классный нападающий. До сих пор нихрена не могу понять Семака. Для чего?
А, Семак - легенда ЦСКА. Если ЦСКА кем-то интересуется в Зените, он посадит его на лавку, чтобы все видели, что это не тот игрок, который ему нужен. В итоге он уходит в ЦСКА бесплатно, Семаку тут же купят новых бразильцев, и все в шоколаде, все довольны.
Ответ Танович
А, Семак - легенда ЦСКА. Если ЦСКА кем-то интересуется в Зените, он посадит его на лавку, чтобы все видели, что это не тот игрок, который ему нужен. В итоге он уходит в ЦСКА бесплатно, Семаку тут же купят новых бразильцев, и все в шоколаде, все довольны.
Налепил чуши и довольный.
Семак видимо другого мнения был. Зато Соболев у него получал шансы, и дальше будет. Странно конечно.
Удачи ему у коней. Отличный нап!
Как будет "топил" по-итальянски?
Интересно как звучала фраза Челестини в оригинале, что ее перевели как "очень топил"
Не мешала ему скорость, забивать за зенит в каждом матче по началу,пока ему доверял Семак.
Ответ Spartakus1984
Не мешала ему скорость, забивать за зенит в каждом матче по началу,пока ему доверял Семак.
Но стала мешать скорость, как Семак доверять перестал. А вы могете в логику)
В дальнейшем(после первого отрезка, как только приехал) Лусионо имел массу шансов, но забивать перестал. Это просто факт. Из чего можно сделать вывод о случайности данного всплеска. И в этом нет никакой вины Семака, как бы вам не хотелось. _Все нападающие ’’Зенита’’ по сути не забивали. Это не вопрос веры.
Ответ Эндрю81
Но стала мешать скорость, как Семак доверять перестал. А вы могете в логику) В дальнейшем(после первого отрезка, как только приехал) Лусионо имел массу шансов, но забивать перестал. Это просто факт. Из чего можно сделать вывод о случайности данного всплеска. И в этом нет никакой вины Семака, как бы вам не хотелось. _Все нападающие ’’Зенита’’ по сути не забивали. Это не вопрос веры.
И в этом нет никакой вины Семака, как бы вам не хотелось.(с).ПРичем тут хотелоcь?Мне одинаково пофиг на зенит и на ЦСКА и на их тренеров,но факт есть факт,что он забивал,шанс он ему давал,но должен был сделать основным нападающим<а он стал его дергать заменами,что все и испортило.Факт в том,что зенит потерял классного игрока,но вы не хотите с этим смириться,но придется когда он будет забивать за ЦСКА,кусать локти.
Дивеева потенциально нельзя продать за 10 млн, Лусиано можно.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Челестини о Баринове: «У него сумасшедший объем, команда стала более вариативной. ЦСКА не может бороться за титулы, играя с одной тройкой. Нужен был игрок, передающий энергию голосом»
26 февраля, 08:42
Челестини об обмене Дивеева: «Игорь играл все матчи, я верил в него даже как в нападающего. Когда он чувствовал боль, то не мог сделать все, что мы требовали. ЦСКА поставил целью усиление атаки»
26 февраля, 08:23
Фабио Челестини: «ЦСКА исторически должен выигрывать чемпионаты. Моя работа – убедить игроков в том, что мы должны бороться за титулы»
26 февраля, 07:15
Рекомендуем
Главные новости
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
11 минут назад
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
вчера, 22:48
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
вчера, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
вчера, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
вчера, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
вчера, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
вчера, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
вчера, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
вчера, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
вчера, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
вчера, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
вчера, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
вчера, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
вчера, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
вчера, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
вчера, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
вчера, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
вчера, 21:30
Рекомендуем