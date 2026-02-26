  • Спортс
  • Адвокат девушки, обвиняющей Хакими в изнасиловании: «Моя клиентка не препятствовала следствию, высказывалась последовательно. Показания Ашрафа противоречат показаниям Мбаппе»
11

Рейчел-Флор Пардо, адвокат девушки, обвиняющей Ашрафа Хакими в изнасиловании, считает, что сторона защиты предъявляет ложные доводы.

Напомним, в 2023 году защитнику «ПСЖ» были предъявлены официальные обвинения в изнасиловании 24-летней девушки. После этого он был помещен под судебный надзор. Вчера Хакими сообщил, что предстанет перед судом

Согласно выводам следственного судьи, изложенным в обвинительном заключении, потерпевшая якобы отказалась передать свой телефон полиции. Также сообщается, что она отказалась от гинекологических осмотров и посещения судебно-медицинского учреждения. Эти факты были использованы адвокатами Ашрафа Хакими, чтобы оспорить версию событий, изложенную молодой женщиной.

«Хватит распространять эти ложные утверждения. Это неправда. Вопреки тому, что утверждает команда защиты Ашрафа Хакими, моя клиентка полностью сотрудничала со следствием. Защита Ашрафа Хакими утверждает, что моя подзащитная препятствовала всем следственным действиям. Это совершенно неверно. Моя подзащитная явилась в полицейский участок в тот же день. Когда она предстала перед следователями, она сказала, что еще не готова и что подумает об этом, но была немедленно задействована, потому что считает, что даже футболист не имеет права ее оскорблять. И я полагаю, что пора это признать.

Показания моей подзащитной были последовательными и подробными на протяжении трех лет. И они подтверждаются многочисленными вещами, а именно: откровенными сообщениями, которые она перенаправила своей подруге, противоречиями в показаниях Ашрафа Хакими, показаниями Килиана Мбаппе, которые противоречат показаниям Ашрафа Хакими, и хронологией событий, которая не лжет. Обвинение обосновано», – заявила Пардо.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
11 комментариев
То есть от осмотра все же отказалась и телефон не отдала, показала только те сообщения, которые ей выгодны.
Вердикт- оправдан по всем пунктам!
Как такое дело могло вообще дойти до суда ?
При всем уважении к судебной системе в странах Европы , некоторые нюансы просто вызывают оторопь.
А тянутся дела благодаря им годами , если не десятилетиями !
Рушатся жизни , теряются состояния и все благодаря ложным обвинениям.
Причём , чаще всего их злонамеренность доказать невозможно.
И никакой ответственности за такие обвинения не происходит
Ответ OldRedWhite
Как такое дело могло вообще дойти до суда ? При всем уважении к судебной системе в странах Европы , некоторые нюансы просто вызывают оторопь. А тянутся дела благодаря им годами , если не десятилетиями ! Рушатся жизни , теряются состояния и все благодаря ложным обвинениям. Причём , чаще всего их злонамеренность доказать невозможно. И никакой ответственности за такие обвинения не происходит
А ты уверен, что она препятствовала как говорит сторона Хакими? Может стоять пиар через ручных журналистов.
Ответ yulay
А ты уверен, что она препятствовала как говорит сторона Хакими? Может стоять пиар через ручных журналистов.
Он про длинных судебных разбирательств, если что
Писю к осмотру!
Ответ Рокко G
Писю к осмотру!
На спорсе уже осмотрели и вынесли вердикт)
надеюсь араба надолго закроют
Скорее всего араб побывал в ней, просто не хочет признать. Другое дело, что мало, видимо, фактов
Рекомендуем