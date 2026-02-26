Адвокат девушки, обвиняющей Хакими: его показания противоречат показаниям Мбаппе.

Рейчел-Флор Пардо, адвокат девушки, обвиняющей Ашрафа Хакими в изнасиловании, считает, что сторона защиты предъявляет ложные доводы.

Напомним, в 2023 году защитнику «ПСЖ » были предъявлены официальные обвинения в изнасиловании 24-летней девушки. После этого он был помещен под судебный надзор. Вчера Хакими сообщил, что предстанет перед судом .

Согласно выводам следственного судьи, изложенным в обвинительном заключении, потерпевшая якобы отказалась передать свой телефон полиции. Также сообщается, что она отказалась от гинекологических осмотров и посещения судебно-медицинского учреждения. Эти факты были использованы адвокатами Ашрафа Хакими, чтобы оспорить версию событий, изложенную молодой женщиной.

«Хватит распространять эти ложные утверждения. Это неправда. Вопреки тому, что утверждает команда защиты Ашрафа Хакими, моя клиентка полностью сотрудничала со следствием. Защита Ашрафа Хакими утверждает, что моя подзащитная препятствовала всем следственным действиям. Это совершенно неверно. Моя подзащитная явилась в полицейский участок в тот же день. Когда она предстала перед следователями, она сказала, что еще не готова и что подумает об этом, но была немедленно задействована, потому что считает, что даже футболист не имеет права ее оскорблять. И я полагаю, что пора это признать.

Показания моей подзащитной были последовательными и подробными на протяжении трех лет. И они подтверждаются многочисленными вещами, а именно: откровенными сообщениями, которые она перенаправила своей подруге, противоречиями в показаниях Ашрафа Хакими , показаниями Килиана Мбаппе , которые противоречат показаниям Ашрафа Хакими, и хронологией событий, которая не лжет. Обвинение обосновано», – заявила Пардо.