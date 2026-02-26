  • Спортс
Роналду приобрел 25% акций «Альмерии». Основной пакет принадлежит саудовской инвестиционой группе

Роналду приобрел четверть акций «Альмерии».

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду приобрел 25% акций «Альмерии», занимающей третье место в Сегунде (втором дивизионе Испании), сообщает Marca. 

Сделка осуществлена через CR7 Sports Investments. Основной пакет акций с прошлого года принадлежит саудовской инвестиционной группе во главе с Мохамедом Аль-Херейджи. 

«Я давно стремился внести вклад в развитие футбола за пределами поля. «Альмерия» – испанский клуб с прочной базой и очевидным потенциалом роста. Я хочу работать вместе с руководящей командой, чтобы поддержать клуб на новом этапе развития», – сказал Роналду. 

к 50 годам туда перейдет видимо
Скоро переименуют в Аль-Мерия 😀 выбор шейхов понятен и логичен😂
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Скоро переименуют в Аль-Мерия 😀 выбор шейхов понятен и логичен😂
Ну Альмерия и есть арабское название. Ведь там на территории Испании и тем более на юге они долго властвовали.
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Скоро переименуют в Аль-Мерия 😀 выбор шейхов понятен и логичен😂
Зачем переименовывать, что и так называется
al-Miraya , а это от مَرَايَا (marāyā) «зеркало», поскольку مرأى (mara’ā) означает «видеть»
Не приобрёл, а скорее всего получил в подарок эти 25% от Аль-Херейджи.☝️
Ответ Футбол, хоккей итд
Не приобрёл, а скорее всего получил в подарок эти 25% от Аль-Херейджи.☝️
"Скорее всего" – крутая аналитика
Ответ Футбол, хоккей итд
Не приобрёл, а скорее всего получил в подарок эти 25% от Аль-Херейджи.☝️
Зарплату Альмерией дали?😁
