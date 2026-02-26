Роналду приобрел 25% акций «Альмерии». Основной пакет принадлежит саудовской инвестиционой группе

Роналду приобрел четверть акций «Альмерии».

Нападающий «Аль-Насра » Криштиану Роналду приобрел 25% акций «Альмерии», занимающей третье место в Сегунде (втором дивизионе Испании ), сообщает Marca.

Сделка осуществлена через CR7 Sports Investments. Основной пакет акций с прошлого года принадлежит саудовской инвестиционной группе во главе с Мохамедом Аль-Херейджи.

«Я давно стремился внести вклад в развитие футбола за пределами поля. «Альмерия » – испанский клуб с прочной базой и очевидным потенциалом роста. Я хочу работать вместе с руководящей командой, чтобы поддержать клуб на новом этапе развития», – сказал Роналду.