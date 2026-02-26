Глава РЖД впервые за несколько лет встретился с игроками «Локомотива». Белозеров пожелал удачи команде в борьбе за чемпионство («Чемпионат»)

Глава РЖД Белозеров встретился с футболистами «Локомотива».

Глава РЖД Олег Белозеров посетил тренировочную базу «Локомотива » и поблагодарил игроков за текущий результат, а также пожелал удачи команде в борьбе за золото в преддверии возобновления чемпионата России по футболу.

Об этом сообщил телеграм-канал «Мутко против», информацию также подтвердили источники «Чемпионата».

Отмечается, что встреча Белозерова с игроками и тренерским штабом железнодорожников была организована впервые за последние несколько лет.

Ранее сообщалось , что руководство «Локомотива» поставило перед командой задачу занять первое место в чемпионате России по итогам сезона-2025/26.

После 18 туров Мир РПЛ железнодорожники с 37 очками располагаются на 3-м месте в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набравший 40 очков.