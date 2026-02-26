Глава РЖД впервые за несколько лет встретился с игроками «Локомотива». Белозеров пожелал удачи команде в борьбе за чемпионство («Чемпионат»)
Глава РЖД Белозеров встретился с футболистами «Локомотива».
Глава РЖД Олег Белозеров посетил тренировочную базу «Локомотива» и поблагодарил игроков за текущий результат, а также пожелал удачи команде в борьбе за золото в преддверии возобновления чемпионата России по футболу.
Об этом сообщил телеграм-канал «Мутко против», информацию также подтвердили источники «Чемпионата».
Отмечается, что встреча Белозерова с игроками и тренерским штабом железнодорожников была организована впервые за последние несколько лет.
Ранее сообщалось, что руководство «Локомотива» поставило перед командой задачу занять первое место в чемпионате России по итогам сезона-2025/26.
После 18 туров Мир РПЛ железнодорожники с 37 очками располагаются на 3-м месте в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набравший 40 очков.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
Качественных трансферов на вход нет, денег нет - "желаю удачи в борьбе за чемпионство ". Чиновник , которому сверху приказали съездить поинтересоваться своей соцнагрузкой, он и поехал. Ему самому это не надо от слова совсем.
Он РЖД возглавляет, он про ЖД трансферы может и знает, а вот про футбольные вряд ли. )
Какое блин 1 место,алло??? Глубины состава нет от слова совсем,кроме Веры ни кем не усилились.в 3-ку войдем если,то это успех как по мне.
И сказал, что денег нет по классике?)
В нападении один Воробьев, Комличенко мы не берем. Да, удача нам нужна
Нехороший знак... 😕
4 трлн убыток РЖД за 2025 год.Какой футбол Белозеров ? Откуда деньги ?
