  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава РЖД впервые за несколько лет встретился с игроками «Локомотива». Белозеров пожелал удачи команде в борьбе за чемпионство («Чемпионат»)
15

Глава РЖД впервые за несколько лет встретился с игроками «Локомотива». Белозеров пожелал удачи команде в борьбе за чемпионство («Чемпионат»)

Глава РЖД Белозеров встретился с футболистами «Локомотива».

Глава РЖД Олег Белозеров посетил тренировочную базу «Локомотива» и поблагодарил игроков за текущий результат, а также пожелал удачи команде в борьбе за золото в преддверии возобновления чемпионата России по футболу.

Об этом сообщил телеграм-канал «Мутко против», информацию также подтвердили источники «Чемпионата».

Отмечается, что встреча Белозерова с игроками и тренерским штабом железнодорожников была организована впервые за последние несколько лет.

Ранее сообщалось, что руководство «Локомотива» поставило перед командой задачу занять первое место в чемпионате России по итогам сезона-2025/26.

После 18 туров Мир РПЛ железнодорожники с 37 очками располагаются на 3-м месте в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набравший 40 очков.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25942 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
психология
РЖД
logoЧемпионат.com
Олег Белозеров
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Качественных трансферов на вход нет, денег нет - "желаю удачи в борьбе за чемпионство ". Чиновник , которому сверху приказали съездить поинтересоваться своей соцнагрузкой, он и поехал. Ему самому это не надо от слова совсем.
Ответ ЕгориЙ
Качественных трансферов на вход нет, денег нет - "желаю удачи в борьбе за чемпионство ". Чиновник , которому сверху приказали съездить поинтересоваться своей соцнагрузкой, он и поехал. Ему самому это не надо от слова совсем.
Он РЖД возглавляет, он про ЖД трансферы может и знает, а вот про футбольные вряд ли. )
Какое блин 1 место,алло??? Глубины состава нет от слова совсем,кроме Веры ни кем не усилились.в 3-ку войдем если,то это успех как по мне.
И сказал, что денег нет по классике?)
В нападении один Воробьев, Комличенко мы не берем. Да, удача нам нужна
Нехороший знак... 😕
4 трлн убыток РЖД за 2025 год.Какой футбол Белозеров ? Откуда деньги ?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Батракова о вероятности трансфера хавбека «Локо» летом: «90%. Алексеем интересуются клубы из Испании и Италии, выступающие в ЛЧ»
25 февраля, 17:17
«Локомотив» об «РЖД Арене»: «Все готово к возобновлению сезона РПЛ и Кубка России. Техническое оснащение арены позволяет выращивать газон в холодное время года»
25 февраля, 14:29
Спортдиректор «Локо» об отсутствии трансферов зимой: «Смотрим на россиян, они очень дорогие. Мы же действуем в рамках бюджета»
24 февраля, 07:57
Рекомендуем
Главные новости
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
11 минут назад
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
вчера, 22:48
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
вчера, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
вчера, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
вчера, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
вчера, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
вчера, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
вчера, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
вчера, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
вчера, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
вчера, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
вчера, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
вчера, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
вчера, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
вчера, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
вчера, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
вчера, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
вчера, 21:30
Рекомендуем