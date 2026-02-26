  • Спортс
  Фабио Челестини: «ЦСКА не хватает веры в то, что мы делаем – это может дать толчок в топ-матчах. Моя идея – контроль матча за счет мяча, она существует вне зависимости от системы»
Фабио Челестини: «ЦСКА не хватает веры в то, что мы делаем – это может дать толчок в топ-матчах. Моя идея – контроль матча за счет мяча, она существует вне зависимости от системы»

Фабио Челестини: идея ЦСКА – это игра с мячом.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини в интервью Спортсу’‘ отметил, что в первой части сезона команде не хватило веры в свои идеи.

– Главное, что не получилось у ЦСКА в первой части сезона?

– Я не думал, что в ЦСКА все пойдет так быстро. В игре, возможно, нам пока чего-то не хватает в каждом компоненте, но на это нужно время. То, что есть уже сейчас, превышает мои ожидания – не по качеству игроков или игры, а по срокам. 

То, чего нам не хватает точно, – веры. Мне кажется, большая вера в себя, в то, что мы делаем, может дать нам большой толчок, особенно в топ-матчах. Например, в последнем матче с «Краснодаром» (2:3) в достаточной мере мы не верили в то, что делаем. Мы повели в счете, но после этого по игре могли сделать гораздо больше. Мы верили в идею на 95%, а против «Краснодара» нужны 105%.

– Почему игроки должны были полностью верить в то, что делают против «Краснодара», если в том матче вы перешли на ромб, с которым не играли в этом сезоне? Данил Круговой играл на непривычной позиции левой восьмерки, в атаке вышла пара Попович – Глебов, которой не было до этой игры.

– Вы говорите о системе, а я имею в виду идею. Вера в систему не означает ничего. Наша идея существует вне зависимости от системы. Наша идея – это игра с мячом. «Краснодару» он тоже нужен, поэтому мы решили усилить середину поля, у нас было три линии для передач: Круговой и Кисляк – на одной, Обляков – на другой. А еще был Попович, который мог смещаться в глубину. 

Если говорить о тактике, то против «Краснодара» ребята сделали то, что были должны. Но мы должны были быть более храбрыми, больше играть в атаку на протяжении всего матча, а не только отдельными отрезками.

– Что вы имеете в виду, когда говорите о храбрости?

– «Краснодар» прессингует один в один. Из-за того, что мы насытили центр поля, им было непросто идти в отбор. Например, их правому латералю приходилось брать Кругового, который играл в середине и мог опускаться близко к нашей штрафной. Это не простая ситуация, дискомфортная для защитников соперника. Но мы ею не воспользовались. Мы оказались не готовы выходить из-под этого беспорядка, мяч не был под нашим контролем в той степени, в которой хотелось. 

Когда ты играешь против «Краснодара», есть два пути: либо ты забираешь мяч и меньше обороняешься, либо не контролируешь его и страдаешь. Мы выбрали первый вариант, но в итоге нам пришлось слишком много обороняться.

– Может ли возникнуть ситуация, когда вы выберете страдания, а не мяч?

– Нет. У тренера должна быть идея, он должен во что-то верить. Конечно, нам придется обороняться, это очевидно, но я предпочитаю играть с мячом.

– Говорит ли это о тренерской гибкости?

– Моя идея – контроль матча за счет мяча как в атаке, так и в обороне. Если чуть глубже уходить в детали, то мне хотелось бы быть храбрым на мяче, атакуя за счет большого количества игроков, играя во всех зонах. В обороне – идти в давление, а не оттягиваться назад. 

Для того чтобы это сделать, у нас есть миллион возможностей. Мы объясняем игрокам принципы, а дальше у них есть свобода. Если вы скажете, что сделают Кисляк и Обляков в следующей атаке ЦСКА, вы будете суперспециалистом, потому что этого не знаю даже я. 

Я прошу игроков находить свободные зоны, но во время игры они сами их выбирают. Я могу лишь немного помочь, рассказав перед матчем, где они, скорее всего, будут возникать. У нас одни и те же принципы во всех матчах, но вы не можете одинаково играть против «Крыльев Советов», которые садятся низким блоком в 5-4-1, и против «Балтики», идущей в прессинг. 

Если вы меня спросите, гибок ли я в идее, скажу, что нет. Но в деталях я очень гибок, – сказал Челестини.

Интервью Фабио Челестини: как он хочет вести ЦСКА к титулам?

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
ЦСКА не хватает веры,Семак говорит,что вера главное,а сам Вера в Локомотиве...
ЦСКА не хватает веры,Семак говорит,что вера главное,а сам Вера в Локомотиве...
Им толчка не хватает, он же сказал)))
Фабио, да и всей пресс-службе ЦСКА впредь надо быть осторожнее в плане публикации интервью на спортс.ру. Только здесь, фразу сказанную в общем смысле, в контексте того, что всем нам есть еще к чему стремиться, могут вынести в заголовок как признание в собственных недостатках.
