  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Матч «Зенита» и «Балтики» в 19-м туре РПЛ будет судить Сухой. На игру «Краснодара» с «Ростовом» назначен Фролов, встречу «Ахмата» и ЦСКА обслужит Карасев
30

Матч «Зенита» и «Балтики» в 19-м туре РПЛ будет судить Сухой. На игру «Краснодара» с «Ростовом» назначен Фролов, встречу «Ахмата» и ЦСКА обслужит Карасев

Назначены арбитры на матчи 19-го тура РПЛ.

РФС назначил арбитров на матчи 19-го тура Мир РПЛ.

27 февраля (пятница)

«Зенит» – «Балтика»: судья – Алексей Сухой

Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Владимир Казьменко.

28 февраля (суббота)

«Оренбург» – «Акрон»: судья – Андрей Прокопов

Помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Краснодар» – «Ростов»: судья – Антон Фролов

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Алексей Резников.

«Локомотив» – «Пари НН»: судья – Рафаэль Шафеев

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Олег Гусаков; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Александр Гвардис.

«Динамо» Махачкала – «Рубин»: судья – Иван Абросимов

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Сергей Федотов; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Мацюра.

1 марта (воскресенье)

«Динамо» – «Крылья Советов»: судья – Кирилл Левников

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ефим Рубцов; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Александр Колобаев.

«Сочи» – «Спартак»: судья – Евгений Буланов

Помощники судьи – Андрей Болотенков, Адлан Хатуев; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Владимир Москалев; инспектор – Юрий Баскаков.

«Ахмат» – ЦСКА: судья – Сергей Карасев

Помощники судьи – Алексей Лунев, Максим Белокур; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Виктор Кулагин.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25941 голос
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт РФС
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
Иван Абросимов
logoДинамо Москва
Артур Федоров
logoРубин
logoРостов
logoЯн Бобровский
logoЗенит
logoБалтика
Евгений Буланов
logoАлексей Сухой
logoАхмат
logoСпартак
logoСергей Карасев
logoАкрон
logoВасилий Казарцев
logoКирилл Левников
logoСергей Сергеевич Иванов
logoДинамо Махачкала
Сергей Цыганов
logoОренбург
logoКраснодар
logoПари НН
logoЛокомотив
logoКрылья Советов
logoЦСКА
logoСочи
Рафаэль Шафеев
Артем Чистяков судья
logoПавел Кукуян
Павел Шадыханов
Антон Фролов судья
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Достаём записи с косяками всех судеек во все стороны, выясняем кто чей и пытемся радоваться при всей хне, что происходит вокруг, возвращению РПЛ. УРА!!!
Ответ luu
Достаём записи с косяками всех судеек во все стороны, выясняем кто чей и пытемся радоваться при всей хне, что происходит вокруг, возвращению РПЛ. УРА!!!
В прошлом сезоне вроде стало понятно, что никто ничей, а всем управляет фонд честного судейства.
Ответ mit-byer
В прошлом сезоне вроде стало понятно, что никто ничей, а всем управляет фонд честного судейства.
согласен: коммерческий фонд честного судейства)))
#####, да ну ## ###!
Если возможно, надо на следующий сезон от услуг этого ##### отказаться.
Зениту и ЦСКА не повезло. В соперниках клубы, которые не прочь по ногам пройтись, а со свистком косяпоры бестолковые, любители устроить из игры бойню. Мажич решил сразу с места в карьер.
Сразу Мокрою мерзость поставили, год начинается со скандала
ох, чую карасик там погуляет вдоволь со своими закидонами
вот поднимет планку и всё может закончится совсем печально - удаления, cтычки, травмы
не понимаю, что он ваще творит порой на поле
Дождались топового футбола. Ура!
Леннорыч с козырей сразу зашел в весну😃
Ура , с футболом, с весной!
Москалев Сочи Спартак
Ответ мохнатка
Москалев Сочи Спартак
Комментатор гениталич. Тьфу 3 раза
Дождались, завтра уже начнём смотреть весеннюю часть РПЛ. С нашими судьями уже без разницы кто какой матч судит.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
11 минут назад
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
вчера, 22:48
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
вчера, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
вчера, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
вчера, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
вчера, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
вчера, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
вчера, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
вчера, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
вчера, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
вчера, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
вчера, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
вчера, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
вчера, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
вчера, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
вчера, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
вчера, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
вчера, 21:30
Рекомендуем