  • Фернандо Льоренте об удалении Келли из «Юве»: «Это не карточка, даже не желтая. Никто не увидел наказуемого действия, нам нужно работать над технологиями в футболе»
73

Фернандо Льоренте об удалении Келли из «Юве»: «Это не карточка, даже не желтая. Никто не увидел наказуемого действия, нам нужно работать над технологиями в футболе»

Фернандо Льоренте об удалении Келли: это не карточка, даже не желтая.

Бывший нападающий «Ювентуса» Фернандо Льоренте высказался об удалении Ллойда Келли в матче Лиги чемпионов с «Галатасараем» (3:2).

На 49-й минуте защитник туринцев Келли потерял равновесие в борьбе за верховой мяч и наступил шипами на заднюю часть ноги хавбека Барыша Йылмаза. Арбитр Жоау Педру Пиньейру показал англичанину вторую желтую карточку и удалил его с поля. Однако арбитр на ВАР пригласил Пиньейру изучить повтор, и португалец показал Келли прямую красную карточку.

«Нам нужно работать над технологиями в футболе.

Судья принял решение назначить наказание в этом матче. Я уверен, что никто из тех, кто когда-либо играл в футбол, не увидел этого действия.

Келли подпрыгивает, смотря на мяч, но это не карточка, даже не желтая», – заявил Льоренте в эфире Amazon Prime.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: TuttoJuve
logoЮвентус
logoсерия А Италия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoГалатасарай
видеоповторы
logoБарыш Йылмаз
Жоау Педру Пиньейру
logoФернандо Льоренте
logoЛлойд Келли
logoсудьи
73 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Кажется,что с вар,мы обсуждаем ошибки арбитров чаще,чем делали без него.
Ответ jwbmwbqvih
Кажется,что с вар,мы обсуждаем ошибки арбитров чаще,чем делали без него.
С ВАР есть два момента.
1 Уровень судей очень быстро просел. Они сейчас даже в 3 метрах очевидное не видят, потому что надеются на ВАР.
2 Если раньше что-то можно было списать на "не увидел", то нынче прекрасно видны моменты, когда они руководствуются вообще чёрт знает чем. Это даже не про этот момент, в любой лиге, в том числе и в РПЛ, такие моменты чуть ли не каждый тур.
Матч не смотрел, сейчас глянул момент. Да, судья принял крайне странное решение, которое вообще не учитывает, что было на поле. Видно же, кто Келли смотрел на мяч (то, что его легонько тронули рукой объективно не толчок и ни на что не влияет). Никакого умысла не было.
Вот если бы его глаза смотрели в сторону игрока Галатасарая, если бы он его реально видел и вот так приземлился бы, вот тогда - да, железная КК.
Ответ unreality
С ВАР есть два момента. 1 Уровень судей очень быстро просел. Они сейчас даже в 3 метрах очевидное не видят, потому что надеются на ВАР. 2 Если раньше что-то можно было списать на "не увидел", то нынче прекрасно видны моменты, когда они руководствуются вообще чёрт знает чем. Это даже не про этот момент, в любой лиге, в том числе и в РПЛ, такие моменты чуть ли не каждый тур. Матч не смотрел, сейчас глянул момент. Да, судья принял крайне странное решение, которое вообще не учитывает, что было на поле. Видно же, кто Келли смотрел на мяч (то, что его легонько тронули рукой объективно не толчок и ни на что не влияет). Никакого умысла не было. Вот если бы его глаза смотрели в сторону игрока Галатасарая, если бы он его реально видел и вот так приземлился бы, вот тогда - да, железная КК.
Умысла не было, но он сверху всей тушей шипами прилетел на галик соперника. Это очень безответственно и травмоопасно. Человеку которому прилетают шипами вообще нет разницы был умысел или нет
То есть в штрафной нап забивает головой, а защитник ногу свою ему подставляет при приземлении напа и вуаля, напа удалили, гол отменили. Схема👍🏻
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
То есть в штрафной нап забивает головой, а защитник ногу свою ему подставляет при приземлении напа и вуаля, напа удалили, гол отменили. Схема👍🏻
Кажется тут гол не отменят, гол засчитают и красную покажут ахахаах
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
То есть в штрафной нап забивает головой, а защитник ногу свою ему подставляет при приземлении напа и вуаля, напа удалили, гол отменили. Схема👍🏻
Вы только сейчас это поняли???😄🤣
говноВАР придуман не для того, чтобы улучшить футбол, а для того, чтобы проще было продвигать "правильные" решения судей.
Ответ Че Рёжа
говноВАР придуман не для того, чтобы улучшить футбол, а для того, чтобы проще было продвигать "правильные" решения судей.
В соседней ветке написал, тут повторюсь: у меня даже сложилось впечатление, что судью под предлогом просмотра красной позвали посмотреть отмену желтой. Но персонаж оказался непробиваемым.
Очень интересны заявления судейской коллегии УЕФА или хоть каких-то официальных лиц, если такие будут
Ответ mcjnun
В соседней ветке написал, тут повторюсь: у меня даже сложилось впечатление, что судью под предлогом просмотра красной позвали посмотреть отмену желтой. Но персонаж оказался непробиваемым. Очень интересны заявления судейской коллегии УЕФА или хоть каких-то официальных лиц, если такие будут
Думаю , что так и было !
Турок его толкнул и последовало такое вот приземление - на КК
Самое дикое, что в фоле на пенальти этот крот даже жёлтую не достал. А там чётко сзади в ахилл черныш прыгнул.
Ответ д к.не.
Самое дикое, что в фоле на пенальти этот крот даже жёлтую не достал. А там чётко сзади в ахилл черныш прыгнул.
ну Торейра не специально , наверно так решили)))
Ответ Ilia Maksiokov
ну Торейра не специально , наверно так решили)))
Да, видимо, что-то переклинило в подкат прыгать, когда не успевал. Понять и простить))
Улучшение технологий в судействе это для начала просто не доверять матчи португальским и испанским арбитрам.
Ответ Любитель побеждать
Улучшение технологий в судействе это для начала просто не доверять матчи португальским и испанским арбитрам.
А Английским можно или самодовольному петуху Клеману Тюрпену ?
Только Российские арбитры спасут футбол Европы !
Ответ Любитель побеждать
Улучшение технологий в судействе это для начала просто не доверять матчи португальским и испанским арбитрам.
и английским
всё проще...
Судья устал смотреть на привозы Келли и решил помочь Ювентусу. Те после удаления забили два гола , но сил не хватило.
Ответ Ilia Maksiokov
всё проще... Судья устал смотреть на привозы Келли и решил помочь Ювентусу. Те после удаления забили два гола , но сил не хватило.
И много он вчера привёз?
Ответ д к.не.
И много он вчера привёз?
Он не успел просто.
В первой игре парочку успел
Тоже не понял и удивился рассуждениям комментаторов. Обычная верховая борьба со стороны Келли, тут наоборот подсаживаться запрещено должно быть, если не успел прыгнуть. Прыжка конкретно в ногу там не было, он уже по инерции приземлялся.
Ответ Cearvm
Тоже не понял и удивился рассуждениям комментаторов. Обычная верховая борьба со стороны Келли, тут наоборот подсаживаться запрещено должно быть, если не успел прыгнуть. Прыжка конкретно в ногу там не было, он уже по инерции приземлялся.
Именно. Причем только он и играл в мяч, турок просто, по сути, подставил ногу под приземляющегося игрока, который сыграл в мяч
Льоренте хороший нап был и сам приятный человек
Есть мнение независимых экспертов по этому удалению?
Ответ amdrive79
Есть мнение независимых экспертов по этому удалению?
Я независимый , но не эксперт... Мнение нужно ?
Офигенная изначально идея судить по стоп-кадрам (нет).
