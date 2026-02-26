Фернандо Льоренте об удалении Келли из «Юве»: «Это не карточка, даже не желтая. Никто не увидел наказуемого действия, нам нужно работать над технологиями в футболе»
Бывший нападающий «Ювентуса» Фернандо Льоренте высказался об удалении Ллойда Келли в матче Лиги чемпионов с «Галатасараем» (3:2).
На 49-й минуте защитник туринцев Келли потерял равновесие в борьбе за верховой мяч и наступил шипами на заднюю часть ноги хавбека Барыша Йылмаза. Арбитр Жоау Педру Пиньейру показал англичанину вторую желтую карточку и удалил его с поля. Однако арбитр на ВАР пригласил Пиньейру изучить повтор, и португалец показал Келли прямую красную карточку.
«Нам нужно работать над технологиями в футболе.
Судья принял решение назначить наказание в этом матче. Я уверен, что никто из тех, кто когда-либо играл в футбол, не увидел этого действия.
Келли подпрыгивает, смотря на мяч, но это не карточка, даже не желтая», – заявил Льоренте в эфире Amazon Prime.
1 Уровень судей очень быстро просел. Они сейчас даже в 3 метрах очевидное не видят, потому что надеются на ВАР.
2 Если раньше что-то можно было списать на "не увидел", то нынче прекрасно видны моменты, когда они руководствуются вообще чёрт знает чем. Это даже не про этот момент, в любой лиге, в том числе и в РПЛ, такие моменты чуть ли не каждый тур.
Матч не смотрел, сейчас глянул момент. Да, судья принял крайне странное решение, которое вообще не учитывает, что было на поле. Видно же, кто Келли смотрел на мяч (то, что его легонько тронули рукой объективно не толчок и ни на что не влияет). Никакого умысла не было.
Вот если бы его глаза смотрели в сторону игрока Галатасарая, если бы он его реально видел и вот так приземлился бы, вот тогда - да, железная КК.
Очень интересны заявления судейской коллегии УЕФА или хоть каких-то официальных лиц, если такие будут
Турок его толкнул и последовало такое вот приземление - на КК
Только Российские арбитры спасут футбол Европы !
Судья устал смотреть на привозы Келли и решил помочь Ювентусу. Те после удаления забили два гола , но сил не хватило.
В первой игре парочку успел