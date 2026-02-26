Фернандо Льоренте об удалении Келли из «Юве»: «Это не карточка, даже не желтая. Никто не увидел наказуемого действия, нам нужно работать над технологиями в футболе»

Фернандо Льоренте об удалении Келли: это не карточка, даже не желтая.

Бывший нападающий «Ювентуса » Фернандо Льоренте высказался об удалении Ллойда Келли в матче Лиги чемпионов с «Галатасараем » (3:2).

На 49-й минуте защитник туринцев Келли потерял равновесие в борьбе за верховой мяч и наступил шипами на заднюю часть ноги хавбека Барыша Йылмаза. Арбитр Жоау Педру Пиньейру показал англичанину вторую желтую карточку и удалил его с поля. Однако арбитр на ВАР пригласил Пиньейру изучить повтор, и португалец показал Келли прямую красную карточку.

«Нам нужно работать над технологиями в футболе.

Судья принял решение назначить наказание в этом матче. Я уверен, что никто из тех, кто когда-либо играл в футбол, не увидел этого действия.

Келли подпрыгивает, смотря на мяч, но это не карточка, даже не желтая», – заявил Льоренте в эфире Amazon Prime.