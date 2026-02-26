«Барса» объявила о продаже новых абонементов в связи с расширением «Камп Ноу» на 14 000 мест. Одобрение городского совета Барселоны ожидается в ближайшие недели

«Барселона» выпустила новые абонементы в связи с расширением «Камп Ноу».

«Барселона » объявила о начале продаж новых абонементов на сезон в связи с расширением обновленного стадиона «Камп Ноу » на 14 000 мест.

«Барселона» открыла регистрацию на сезонные абонементы, соответствующие расширенной вместимости первой очереди (Phase 1C), расположенной на Северной трибуне Gol Nord.

Это касается сосьос, уже имеющих или еще не приобретавших сезонные абонементы на «Камп Ноу» на сезон-2025/26. Новая очередь добавляет около 14 000 мест и представляет собой шаг вперед в постепенном возвращении на стадион.

Клуб ожидает окончательного одобрения от городского совета Барселоны в отношении первой очереди (Phase 1C) в ближайшие недели. Активация сезонных абонементов будет зависеть от получения этого разрешения», – говорится в заявлении «Барсы».