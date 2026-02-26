Талалаев о матче с «Зенитом»: «Еще ни одна команда не была готова так, как эта «Балтика»

Талалаев о матче с «Зенитом»: ни одна команда не была готова так, как «Балтика».

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил настрой команды на матч с «Зенитом».

Матч 19-го тура Мир РПЛ пройдет в Санкт-Петербурге в пятницу, 27 февраля.

«Я могу сказать, что еще ни одна команда не была готова так, как эта. За наши 13 лет работы. Поэтому я горд за ребят, за свой тренерский штаб.

Мы готовы к матчу с «Зенитом ». Выйдем без груза работы, которую перелопатили за подготовительный период», – сказал Талалаев.