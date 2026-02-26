  • Спортс
Талалаев о матче с «Зенитом»: «Еще ни одна команда не была готова так, как эта «Балтика»

Талалаев о матче с «Зенитом»: ни одна команда не была готова так, как «Балтика».

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил настрой команды на матч с «Зенитом».

Матч 19-го тура Мир РПЛ пройдет в Санкт-Петербурге в пятницу, 27 февраля.

«Я могу сказать, что еще ни одна команда не была готова так, как эта. За наши 13 лет работы. Поэтому я горд за ребят, за свой тренерский штаб.

Мы готовы к матчу с «Зенитом». Выйдем без груза работы, которую перелопатили за подготовительный период», – сказал Талалаев.

3:0 (Глушенков-2, Вендел-1, Соболев-5 раз коснется мяча)
Ответ Maxb
3:0 (Глушенков-2, Вендел-1, Соболев-5 раз коснется мяча)
Про Соболева сильно🤣🤣🤣🤣
Балтийское дерби, очень интересно будет
Много говорит до матча, как бы во время игры булки широко не раздвинули
Ответ Невский баклан
Много говорит до матча, как бы во время игры булки широко не раздвинули
А чего бояться? Игра с командой, которая даже середину поля в матче с Балтикой не может перейти.
Ответ Невский баклан
Много говорит до матча, как бы во время игры булки широко не раздвинули
Чем громче заявы, тем меньше доверия. Завтра посмотрим.
Такие слова лучше после матча сказать, а пока очень пафосно.
Ответ Vamosalaplaya
Такие слова лучше после матча сказать, а пока очень пафосно.
Он просто говорит что его команда готова и он доволен степенью её готовности и проделанной работой на сборах. Как матч сложится - это уже другой вопрос.
Ответ Balt
Он просто говорит что его команда готова и он доволен степенью её готовности и проделанной работой на сборах. Как матч сложится - это уже другой вопрос.
А вот ты сказал хорошо, как и следует говорить перед большими матчами)
Не понимаю зачем перед матчем вообще что-то говорить, кроме дежурных нейтральных слов о своей команде и команде противника? Неужели непонятно, что можешь мотивировать не только своих ребят, но и чужую команду?
Смелая заявка. Если что пойдет не так- его сожрут.
Ответ Красная стрела
Смелая заявка. Если что пойдет не так- его сожрут.
Кто сожрёт? Ему главное чтоб его руководство не сожрало. А он себе уже наработал приличный гандикап доверия. Лишь бы с ними не конфликтовал. На внешку он ничего скандального не выносит.
Косы наточили?
Главное, чтобы не сдулись раньше времени!
Чувствую я, что рухнет Балтика по весне, с таким чсв тренера это будет заслуженно. Одно дело когда ты Моуриньо, а другое - Талалаев.
Что-то он начал говорить "гоп" до прыжка...
