Талалаев о матче с «Зенитом»: «Еще ни одна команда не была готова так, как эта «Балтика»

Талалаев о матче с «Зенитом»: ни одна команда не была готова так, как «Балтика».
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил настрой команды на матч с «Зенитом».
Матч 19-го тура Мир РПЛ пройдет в Санкт-Петербурге в пятницу, 27 февраля.
«Я могу сказать, что еще ни одна команда не была готова так, как эта. За наши 13 лет работы. Поэтому я горд за ребят, за свой тренерский штаб.
Мы готовы к матчу с «Зенитом». Выйдем без груза работы, которую перелопатили за подготовительный период», – сказал Талалаев.
Источник: «Матч ТВ»
3:0 (Глушенков-2, Вендел-1, Соболев-5 раз коснется мяча)
Про Соболева сильно🤣🤣🤣🤣
Балтийское дерби, очень интересно будет
Много говорит до матча, как бы во время игры булки широко не раздвинули
А чего бояться? Игра с командой, которая даже середину поля в матче с Балтикой не может перейти.
Чем громче заявы, тем меньше доверия. Завтра посмотрим.
Такие слова лучше после матча сказать, а пока очень пафосно.
Он просто говорит что его команда готова и он доволен степенью её готовности и проделанной работой на сборах. Как матч сложится - это уже другой вопрос.
А вот ты сказал хорошо, как и следует говорить перед большими матчами)
Не понимаю зачем перед матчем вообще что-то говорить, кроме дежурных нейтральных слов о своей команде и команде противника? Неужели непонятно, что можешь мотивировать не только своих ребят, но и чужую команду?
Смелая заявка. Если что пойдет не так- его сожрут.
Кто сожрёт? Ему главное чтоб его руководство не сожрало. А он себе уже наработал приличный гандикап доверия. Лишь бы с ними не конфликтовал. На внешку он ничего скандального не выносит.
Косы наточили?
Главное, чтобы не сдулись раньше времени!
Чувствую я, что рухнет Балтика по весне, с таким чсв тренера это будет заслуженно. Одно дело когда ты Моуриньо, а другое - Талалаев.
Что-то он начал говорить "гоп" до прыжка...
