У Винисиуса 62 (32+30) очка в 78 матчах ЛЧ за «Реал», два трофея с голами в обоих финалах, рекорд по голам в плей-офф среди бразильцев (14)
Винисиус забил 32 гола и отдал 30 ассистов в 78 матчах Лиги чемпионов с момента перехода в «Реал» в 2018 году.
Вчера вингер забил победный гол в ответном стыковом матче с «Бенфикой» (2:1). В первой игре (1:0) бразилец тоже отличился.
С «Реалом» Винисиус играл в двух финалах ЛЧ – с «Ливерпулем» (1:0) в сезоне-2021/22 и «Боруссией» Дортмунд (2:0) в сезоне-2023/24 – забив по голу в обоих матчах.
Всего у него 14 голов и 12 ассистов в 20 матчах плей-офф. Винисиусу принадлежит рекорд по голам в играх плей-офф среди бразильцев.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Madrid Xtra
На деле же Винни элитный футболист, особенно в важных матчах, который по стате уже уложил и Неймара, и Феномена и так далее. В 25 лет. Придя в 18 лет в такой большой клуб и не сломавшись от первых трудностей.
Респект парню!
На фоне Ромарио, Рональдо, Рональдинью и Неймара это очень серьёзное достижение
Для сравнения в первых 78 матчах ЛЧ:
Роналду: 36 + 16 = 52
Месси: 59 + 18 = 77
Неймар: 42 + 33 = 75
Вини: 32 + 26 = 58