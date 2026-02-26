  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Винисиуса 62 (32+30) очка в 78 матчах ЛЧ за «Реал», два трофея с голами в обоих финалах, рекорд по голам в плей-офф среди бразильцев (14)
61

У Винисиуса 62 (32+30) очка в 78 матчах ЛЧ за «Реал», два трофея с голами в обоих финалах, рекорд по голам в плей-офф среди бразильцев (14)

У Винисиуса 62 (32+30) очка в 78 матчах ЛЧ за «Реал».

Винисиус забил 32 гола и отдал 30 ассистов в 78 матчах Лиги чемпионов с момента перехода в «Реал» в 2018 году. 

Вчера вингер забил победный гол в ответном стыковом матче с «Бенфикой» (2:1). В первой игре (1:0) бразилец тоже отличился. 

С «Реалом» Винисиус играл в двух финалах ЛЧ – с «Ливерпулем» (1:0) в сезоне-2021/22 и «Боруссией» Дортмунд (2:0) в сезоне-2023/24 – забив по голу в обоих матчах.

Всего у него 14 голов и 12 ассистов в 20 матчах плей-офф. Винисиусу принадлежит рекорд по голам в играх плей-офф среди бразильцев. 

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25937 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Madrid Xtra
logoРеал Мадрид
logoвысшая лига Португалия
logoЛа Лига
logoВинисиус Жуниор
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБенфика
61 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
У меня складывается впечатления, что в комментариях люди в основном, не побоюсь этого слова, обезьянничают друг за другом, повторяя одни и те же шутки по 100500-му кругу про расизм, цвет кожи, провокации и так далее.
На деле же Винни элитный футболист, особенно в важных матчах, который по стате уже уложил и Неймара, и Феномена и так далее. В 25 лет. Придя в 18 лет в такой большой клуб и не сломавшись от первых трудностей.
Респект парню!
Ответ Evergreen
У меня складывается впечатления, что в комментариях люди в основном, не побоюсь этого слова, обезьянничают друг за другом, повторяя одни и те же шутки по 100500-му кругу про расизм, цвет кожи, провокации и так далее. На деле же Винни элитный футболист, особенно в важных матчах, который по стате уже уложил и Неймара, и Феномена и так далее. В 25 лет. Придя в 18 лет в такой большой клуб и не сломавшись от первых трудностей. Респект парню!
Так это обиженные воют))
Ответ Evergreen
У меня складывается впечатления, что в комментариях люди в основном, не побоюсь этого слова, обезьянничают друг за другом, повторяя одни и те же шутки по 100500-му кругу про расизм, цвет кожи, провокации и так далее. На деле же Винни элитный футболист, особенно в важных матчах, который по стате уже уложил и Неймара, и Феномена и так далее. В 25 лет. Придя в 18 лет в такой большой клуб и не сломавшись от первых трудностей. Респект парню!
Комментарий удален пользователем
>>Винисиусу принадлежит рекорд по голам в играх плей-офф среди бразильцев.

На фоне Ромарио, Рональдо, Рональдинью и Неймара это очень серьёзное достижение
Ответ akaAzazello
>>Винисиусу принадлежит рекорд по голам в играх плей-офф среди бразильцев. На фоне Ромарио, Рональдо, Рональдинью и Неймара это очень серьёзное достижение
Во времена первых двух был другой формат, они там толком не играли. Тем не менее Вини действительно себя отлично показывает на решающей стадии ЛЧ в ключевых матчах. Намного сильнее того же распиаренного Месси, который запомнился только историческими позорами с Баварией 7:0 и 8:2, Ливерпулем 4:0, Ромой 3:0 и так далее. Ах да, заковырял 5 мячей в ворота тухлого Байера.
Ответ akaAzazello
>>Винисиусу принадлежит рекорд по голам в играх плей-офф среди бразильцев. На фоне Ромарио, Рональдо, Рональдинью и Неймара это очень серьёзное достижение
На фоне хронических травматов и недисциплинированных любителей карнавалов
И ему только 25 лет. Карим Бензема выиграл свой золотой мяч в 34 года.
Ответ Baito Iosip
И ему только 25 лет. Карим Бензема выиграл свой золотой мяч в 34 года.
Карим Бензема француз, а не бразилец, у вторых карьера чаще всего в 30 лет уже заканчивается
Всё равно он черный
Ответ Aarfxv Cc
Всё равно он черный
Факт
То что он топ игрок сомнений и не было , а вот по поводу поведения большое вопросы
Отличный футболист, но мерзкий персонаж. Так бывает
Ответ Михо
Отличный футболист, но мерзкий персонаж. Так бывает
В Баварии таких немало было ;)
Ответ b_igh
В Баварии таких немало было ;)
Комментарий скрыт
Всего лишь бегунок и провокатор по мнению хейтеров))
Ответ Игорь Новиков
Всего лишь бегунок и провокатор по мнению хейтеров))
Одно не отменяет другого :)
14 голов и 12 ассистов в 20 матчах плей-офф ЛЧ серьездная статистика для любого игрока.
Ну он хоть и ведет себя как клоун, футболист топовый, очень нравится при Арбелоа его игра, если бы не поведение и постоянные скандалы был бы на уровне Неймара в глазах людей, а так даже с хорошим пиаром очень много проблем создает, ну и 60гп в 78 матчах это круто
Справедливости ради стоит отметить, что 30 ассистов у него по Трансфермаркту, где за передачи считаются добивания, автоголы, заработанные пенальти и т.д. Если по Опте, то у него 26 голевых, что тоже, безусловно, недурно.

Для сравнения в первых 78 матчах ЛЧ:

Роналду: 36 + 16 = 52
Месси: 59 + 18 = 77
Неймар: 42 + 33 = 75
Вини: 32 + 26 = 58
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Каррерас о расизме в адрес Винисиуса: «Не говорил с футболистами «Бенфики» об этом. Не собираюсь в это вмешиваться»
26 февраля, 06:50
Арбелоа о Вальверде: «Мое продолжение на поле, один из лидеров, олицетворяющий собой то, каким должен быть игрок «Реала». Сказал ему, что мне нужны голы и передачи, как и при Анчелотти»
26 февраля, 06:20
Риос дал понять, что Винисиус должен был быть удален, как и Моуринью: «Жозе – наш босс, лидер. Его удалили за то, что он защищался»
26 февраля, 04:40
«Трент не выиграл ни одной из шести дуэлей, «Реалу» не следует оставлять его один на один с соперником. С более опасным вингером это может иметь последствия». Лескотт об игре защитника
26 февраля, 04:22
Рекомендуем
Главные новости
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
6 минут назад
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
вчера, 22:48
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
вчера, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
вчера, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
вчера, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
вчера, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
вчера, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
вчера, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
вчера, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
вчера, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
вчера, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
вчера, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
вчера, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
вчера, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
вчера, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
вчера, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
вчера, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
вчера, 21:30
Рекомендуем