  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тихонов о ВАР: «Раньше арбитры брали на себя ответственность, сейчас сидят трое, смотрят по 10 повторов и не могут решить 5-8 минут. Моменты трактуют по-разному, мы видим много ошибок»
7

Тихонов о ВАР: «Раньше арбитры брали на себя ответственность, сейчас сидят трое, смотрят по 10 повторов и не могут решить 5-8 минут. Моменты трактуют по-разному, мы видим много ошибок»

Тихонов о ВАР: нет стандарта, непонятные правила, судьи не могут принять решения.

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов раскритиковал систему ВАР в российском футболе.

«Стал ли наш футбол лучше с ВАР? Теперь мы видим многие ошибки на повторах, так же им удивляемся. Трактовка разных моментов специфическая. Все судьи трактуют моменты по-разному. Нет единого стандарта. С каждым годом вводится все больше правил, в которых нам тяжелее разбираться.

Все думали, что ВАР – это здорово, что он будет помогать судьям. Но как люди судили в 1990-е или 2000-е без ВАР? Арбитры брали на себя ответственность, не боялись ее. А сейчас сидят на ВАР трое судей, смотрят по десять повторов и не могут принять решение 5-8 минут. И не могут принять решение. Это поражает», – сказал Тихонов.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25942 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
видеоповторы
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
logoАндрей Тихонов
правила
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Так проблема как раз в том, что их стало несколько человек. Раньше один принял решение и всё. А сейчас надо остальных убедить, что твое решение правильное, а они тебя убеждают, что их решение правильное. Всё как в жизни! Мы же все точно так же - кто одобряем пенальти, кто не одобряет. Жизнь, как она есть!)
Ответ серж
Так проблема как раз в том, что их стало несколько человек. Раньше один принял решение и всё. А сейчас надо остальных убедить, что твое решение правильное, а они тебя убеждают, что их решение правильное. Всё как в жизни! Мы же все точно так же - кто одобряем пенальти, кто не одобряет. Жизнь, как она есть!)
Плюс еще стали просматривать микроскопические касания и миллиметровые офсайды.
Ответ Нейтральный критик
Плюс еще стали просматривать микроскопические касания и миллиметровые офсайды.
Акцентированные/не акцентированные наступы.. с продавливанием или без)
Очередное "Раньше лучше было".

Раньше судьи брали на себя отвественность, потому что только их решение было на поле. Им было не на что опираться при вынесении решений. И из-за этого было очень много ошибок, несправедливости. Эту несправедливость многие игроки, в том числе и Тихонов трактовали как не просто ошибки (человеческий фактор), а намеренные ошибки (предвзятое судейство).
И пусть Тихонов не рассказывает сказки, что ему такая предвзятость нравилась.
ВАР добавил судейству справедливости.
Но корректировки по ВАР еще нужны. Нужно чтобы решения принимались поскорее, нужно корректировать регламент, уточнять применения правил. Это нормальный процесс, который идет, а не стоит на месте.

"Стал ли наш футбол лучше с ВАР?"

Не только наш, а весь футбол с ВАР стал лучше, так как стало больше справедливости.
И хватит ворчать на технический прогресс. Выглядит это глуповато.
Молодец !
Сам себе задал вопрос и сам же на него не ответил , потопив в смежных темах .
Главное , чтобы установки не давать игрокам таким же манером , если вернется к тренерской работе )
ВАР даёт шанс на СПРАВЕДЛИВОСТЬ , и в основном помогает.Исчезает момент субъективности неочевидного решения)))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Черчесов о пенальти: «Нужно поставить 4-го арбитра за ворота в низших лигах, чтобы следить за двойным касанием. Можно назвать это «правилом Черчесова»
19 февраля, 11:34
Черчесов о ВАР: «Говорили, что это исправление грубых ошибок. Но когда по 10 минут смотрят пенальти – это уже не грубая ошибка. Грубую увидишь на пятой секунде»
29 декабря 2025, 11:21
Андрей Канчельскис: «АПЛ и РПЛ объединяет плохое судейство. Мастерство исполнителей – на разных планетах, а по качеству работы арбитров недалеко ушли друг от друга»
16 декабря 2025, 21:36
Рекомендуем
Главные новости
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
13 минут назад
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
вчера, 22:48
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
вчера, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
вчера, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
вчера, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
вчера, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
вчера, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
вчера, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
вчера, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
вчера, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
вчера, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
вчера, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
вчера, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
вчера, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
вчера, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
вчера, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
вчера, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
вчера, 21:30
Рекомендуем