Тихонов о ВАР: «Раньше арбитры брали на себя ответственность, сейчас сидят трое, смотрят по 10 повторов и не могут решить 5-8 минут. Моменты трактуют по-разному, мы видим много ошибок»

Тихонов о ВАР: нет стандарта, непонятные правила, судьи не могут принять решения.

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов раскритиковал систему ВАР в российском футболе.

«Стал ли наш футбол лучше с ВАР? Теперь мы видим многие ошибки на повторах, так же им удивляемся. Трактовка разных моментов специфическая. Все судьи трактуют моменты по-разному. Нет единого стандарта. С каждым годом вводится все больше правил, в которых нам тяжелее разбираться.

Все думали, что ВАР – это здорово, что он будет помогать судьям. Но как люди судили в 1990-е или 2000-е без ВАР? Арбитры брали на себя ответственность, не боялись ее. А сейчас сидят на ВАР трое судей, смотрят по десять повторов и не могут принять решение 5-8 минут. И не могут принять решение. Это поражает», – сказал Тихонов.