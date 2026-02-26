Тихонов о ВАР: «Раньше арбитры брали на себя ответственность, сейчас сидят трое, смотрят по 10 повторов и не могут решить 5-8 минут. Моменты трактуют по-разному, мы видим много ошибок»
Тихонов о ВАР: нет стандарта, непонятные правила, судьи не могут принять решения.
Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов раскритиковал систему ВАР в российском футболе.
«Стал ли наш футбол лучше с ВАР? Теперь мы видим многие ошибки на повторах, так же им удивляемся. Трактовка разных моментов специфическая. Все судьи трактуют моменты по-разному. Нет единого стандарта. С каждым годом вводится все больше правил, в которых нам тяжелее разбираться.
Все думали, что ВАР – это здорово, что он будет помогать судьям. Но как люди судили в 1990-е или 2000-е без ВАР? Арбитры брали на себя ответственность, не боялись ее. А сейчас сидят на ВАР трое судей, смотрят по десять повторов и не могут принять решение 5-8 минут. И не могут принять решение. Это поражает», – сказал Тихонов.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Раньше судьи брали на себя отвественность, потому что только их решение было на поле. Им было не на что опираться при вынесении решений. И из-за этого было очень много ошибок, несправедливости. Эту несправедливость многие игроки, в том числе и Тихонов трактовали как не просто ошибки (человеческий фактор), а намеренные ошибки (предвзятое судейство).
И пусть Тихонов не рассказывает сказки, что ему такая предвзятость нравилась.
ВАР добавил судейству справедливости.
Но корректировки по ВАР еще нужны. Нужно чтобы решения принимались поскорее, нужно корректировать регламент, уточнять применения правил. Это нормальный процесс, который идет, а не стоит на месте.
"Стал ли наш футбол лучше с ВАР?"
Не только наш, а весь футбол с ВАР стал лучше, так как стало больше справедливости.
И хватит ворчать на технический прогресс. Выглядит это глуповато.
Сам себе задал вопрос и сам же на него не ответил , потопив в смежных темах .
Главное , чтобы установки не давать игрокам таким же манером , если вернется к тренерской работе )