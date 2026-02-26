  • Спортс
  • Ташуев о сборах в Турции: «По несколько дней пропускали работу из-за дождей. В ОАЭ их меньше, но там 25 градусов, высокое потоотделение, теряешь много полезных веществ»
Ташуев о сборах в Турции: «По несколько дней пропускали работу из-за дождей. В ОАЭ их меньше, но там 25 градусов, высокое потоотделение, теряешь много полезных веществ»

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев пожаловался на погодные условия во время сборов в Турции. 

«Я в Турцию езжу с 1999 года, если не считать небольшие паузы. 23 года точно туда езжу. И я такое видел в первый раз. Случалось, что день-два пропуск работы – это максимум. А так, чтобы по неделям, по несколько дней пропускали работу…

Мы, к счастью, все спарринги сыграли, успешно сборы прошли. Но тренировок на футбольном поле было не так много из-за дождей. Когда не шел дождь, была игра.

Январь – это зима, в Турции бывают дожди, но погода комфортная. В тех же Эмиратах дождей намного меньше, но в это время там уже 25 градусов, а это значит высокое потоотделение, что непривычно для нашего организма, ты теряешь много полезных веществ – железо, калий и так далее. И тоже неизвестно, хорошо это или плохо.

Я наблюдаю за командами, проходящими сборы в ОАЭ, все загоревшие, в маечках – потому что жарко. Но комфортно, когда 15-17 градусов, и Турция популярна, сюда много команд приезжает. Но в этом году сплошь катаклизмы – снегопады в Москве, дожди в Турции. Сами турки не помнят, чтобы такое было, но все в одинаковых условиях. Много занимались в тренажерном зале.

Что касается цены-качества в Эмиратах, там подороже, но насколько, не могу сказать», – рассказал Ташуев.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Сергей Гвардиклоппович Ташуев рановато начал себе соломку стелить
Ответ Liver0910
Сергей Гвардиклоппович Ташуев рановато начал себе соломку стелить
просто высокое потоотделение. поймите.
Ответ Liver0910
Сергей Гвардиклоппович Ташуев рановато начал себе соломку стелить
Готов сани летом, а к получению неустойки - зимой!
Жирок , потаевший на солнышке/в бане это оказывается утеря полезного)
Видимо в теле Ташуева по несколько килограмм железа,калия итд...
>ты теряешь много полезных веществ – железо, калий и так далее.
Расскажите Ташуеву, что уже давно для этого придумали изотоники.
Ответ schwein
>ты теряешь много полезных веществ – железо, калий и так далее. Расскажите Ташуеву, что уже давно для этого придумали изотоники.
Его поколение не верит никаким изотоническим напиткам и тому подобное
Ответ EnzoAmatera
Его поколение не верит никаким изотоническим напиткам и тому подобное
Интересный вопрос, а как тогда эти железо и калий вообще в организме оказываются?
Походу, не удалось заложить фундамент.
Не по карману команде в ОАЭ на сборы, поэтому Турцию хвалит
А чего в Красноярске не занимаются?
В советское время все готовились к сезону по колено в грязи в Краснодарском крае и ничего, играли. И дожди им не мешали.
