Ташуев о сборах в Турции: «По несколько дней пропускали работу из-за дождей. В ОАЭ их меньше, но там 25 градусов, высокое потоотделение, теряешь много полезных веществ»

Ташуев о сборах в Турции: по несколько дней пропускали работу из-за дождей.

Главный тренер «Енисея » Сергей Ташуев пожаловался на погодные условия во время сборов в Турции.

«Я в Турцию езжу с 1999 года, если не считать небольшие паузы. 23 года точно туда езжу. И я такое видел в первый раз. Случалось, что день-два пропуск работы – это максимум. А так, чтобы по неделям, по несколько дней пропускали работу…

Мы, к счастью, все спарринги сыграли, успешно сборы прошли. Но тренировок на футбольном поле было не так много из-за дождей. Когда не шел дождь, была игра.

Январь – это зима, в Турции бывают дожди, но погода комфортная. В тех же Эмиратах дождей намного меньше, но в это время там уже 25 градусов, а это значит высокое потоотделение, что непривычно для нашего организма, ты теряешь много полезных веществ – железо, калий и так далее. И тоже неизвестно, хорошо это или плохо.

Я наблюдаю за командами, проходящими сборы в ОАЭ, все загоревшие, в маечках – потому что жарко. Но комфортно, когда 15-17 градусов, и Турция популярна, сюда много команд приезжает. Но в этом году сплошь катаклизмы – снегопады в Москве, дожди в Турции. Сами турки не помнят, чтобы такое было, но все в одинаковых условиях. Много занимались в тренажерном зале.

Что касается цены-качества в Эмиратах, там подороже, но насколько, не могу сказать», – рассказал Ташуев.