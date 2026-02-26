Энрике о «ПСЖ» в ЛЧ: «Играть против нас очень, очень сложно. Задайте этот вопрос нашим будущим соперникам, посмотрим, что ответят. Мы готовы играть против любой команды»

Энрике о «ПСЖ» в ЛЧ: играть против нас очень, очень сложно.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заявил, что команда готова встретится с любым соперником в Лиге чемпионов.

Парижане вышли в 1/8 финала, пройдя в стыках «Монако » (3:2, 2:2). В следующем раунде «ПСЖ » предстоит сыграть с «Барселоной» или «Челси ».

«Этот вопрос нужно задавать нашим соперникам. Посмотрим, что они ответят. Что будет сложно? Нет! Что играть против нас очень, очень сложно. Обязательно задайте этот вопрос [нашим будущим соперникам].

Мы готовы играть против любой команды, готовы выступать в любом турнире. И стремимся к одному и тому же – побеждать. Это особенный сезон, потому что у многих команд было много травмированных. Для нас все ясно: это не оправдание, но важно иметь всех игроков в строю», – сказал Энрике в интервью Canal+.