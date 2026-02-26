Энрике о «ПСЖ» в ЛЧ: «Играть против нас очень, очень сложно. Задайте этот вопрос нашим будущим соперникам, посмотрим, что ответят. Мы готовы играть против любой команды»
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заявил, что команда готова встретится с любым соперником в Лиге чемпионов.
Парижане вышли в 1/8 финала, пройдя в стыках «Монако» (3:2, 2:2). В следующем раунде «ПСЖ» предстоит сыграть с «Барселоной» или «Челси».
«Этот вопрос нужно задавать нашим соперникам. Посмотрим, что они ответят. Что будет сложно? Нет! Что играть против нас очень, очень сложно. Обязательно задайте этот вопрос [нашим будущим соперникам].
Мы готовы играть против любой команды, готовы выступать в любом турнире. И стремимся к одному и тому же – побеждать. Это особенный сезон, потому что у многих команд было много травмированных. Для нас все ясно: это не оправдание, но важно иметь всех игроков в строю», – сказал Энрике в интервью Canal+.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
видимо псж на стадии воспитания духа победителей по жизни. только он либо есть, либо нет. роналду бы лучше купили.
а что он выиграл.. да мне все равно
зачем они его выкинули.наш русский вратарь пока не тянет.🤡
+ новая модель игры с зимы, к которому не были готовы соперники
+ Доннарума который тащил нереально во всех матчах плей офф.
+бешаная форма всех игроков на поле и голод игроков.
сейчас уже многие адаптировались к их стилю, форма игроков не та, да и не так голоHды уже. ну и наверняка внутри команды были споры, или как минимум разногласия из за того что ПСГ прям так и сделал ставку на одного Дембеле на ЗМ, тот же Хакими однажды ляпнул про ЗМ и что он заслуживает его, и его заткнули..наверняка были и другие, тем более эта команда явно не явным лидером была, у них чуть ли не каждый из них был не хуже другого, а руководство сделал ставку на одного Усмана.
в любом случае это та команда которая может в любой момент взять в себя руки и выдать крутейшую игру, а значит они опасны для любого.