  Энрике о «ПСЖ» в ЛЧ: «Играть против нас очень, очень сложно. Задайте этот вопрос нашим будущим соперникам, посмотрим, что ответят. Мы готовы играть против любой команды»
Энрике о «ПСЖ» в ЛЧ: «Играть против нас очень, очень сложно. Задайте этот вопрос нашим будущим соперникам, посмотрим, что ответят. Мы готовы играть против любой команды»

Энрике о «ПСЖ» в ЛЧ: играть против нас очень, очень сложно.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заявил, что команда готова встретится с любым соперником в Лиге чемпионов.

Парижане вышли в 1/8 финала, пройдя в стыках «Монако» (3:2, 2:2). В следующем раунде «ПСЖ» предстоит сыграть с «Барселоной» или «Челси». 

«Этот вопрос нужно задавать нашим соперникам. Посмотрим, что они ответят. Что будет сложно? Нет! Что играть против нас очень, очень сложно. Обязательно задайте этот вопрос [нашим будущим соперникам].

Мы готовы играть против любой команды, готовы выступать в любом турнире. И стремимся к одному и тому же – побеждать. Это особенный сезон, потому что у многих команд было много травмированных. Для нас все ясно: это не оправдание, но важно иметь всех игроков в строю», – сказал Энрике в интервью Canal+. 

Смелое заявление на фоне 4 пропущенных от мёртвого Монако. Команда явно не в лучшей форме пока
если бы не удаление в обоих матчах монако прошел бы дальше
Если бы не было проблем, вы не играли бы в стыках. Флик должен зарешать, главное подойти в оптимальном составе. В прошлый раз удаление Араухо все решило.
Ответ BurBon
Если бы не было проблем, вы не играли бы в стыках. Флик должен зарешать, главное подойти в оптимальном составе. В прошлый раз удаление Араухо все решило.
В этот раз тоже судья удалит игрока Барселоны если они откроют счет в матче
Ответ Elkorazon01
В этот раз тоже судья удалит игрока Барселоны если они откроют счет в матче
В этот раз ПСЖ просто сыграет с Челси и, надеюсь, пройдёт в 1/4 где встретится с Ливерпулем.
есть ощущение, что сменился наратив энрике со «скромного упорного труда» до «мы бессмертные».
видимо псж на стадии воспитания духа победителей по жизни. только он либо есть, либо нет. роналду бы лучше купили.
Ответ drag23
есть ощущение, что сменился наратив энрике со «скромного упорного труда» до «мы бессмертные». видимо псж на стадии воспитания духа победителей по жизни. только он либо есть, либо нет. роналду бы лучше купили.
Что там Роналду за последние 6 лет выиграл ?
Ответ Руслан Абакаров
Что там Роналду за последние 6 лет выиграл ?
роналду за последние 20 лет показал пример ментальной силы, которой нет, возможно, больше ни у одного другого спортсмена.

а что он выиграл.. да мне все равно
ЖПС от Монако отскочило. Монако которое Реал унижал 6-1. Любой клуб в жеребьевке сейчас молится чтобы ЖПС в сопы выпало - это гарантированный проход.
Ну, делать такие заявления после прохода Монако в один мяч и при крайне сомнительном удалении у соперника, крайне самоуверенно, как бы уже в 1/8 ПСЖ не погорел.
Ответ Simbad
Ну, делать такие заявления после прохода Монако в один мяч и при крайне сомнительном удалении у соперника, крайне самоуверенно, как бы уже в 1/8 ПСЖ не погорел.
Кому было/будет легко против ПСЖ?
Если ПСЖ попадёт на Барсу, то для Барсы все плохо с ее проблемами и слабостью в защите, тут ПСЖ однозначно и безоговорочно фаворит
Ответ Emin Aliev
Если ПСЖ попадёт на Барсу, то для Барсы все плохо с ее проблемами и слабостью в защите, тут ПСЖ однозначно и безоговорочно фаворит
Нагнут ПСЖ
Если и суждено играть с ними в этом сезоне в ЛЧ, то уж лучше сейчас. ПСЖ пока не выглядит машиной, как в прошлом сезоне. Да и у Барсы вроде все основные игроки здоровы. Ждем жребий. Вперед Барса!!!
Ответ Pamir88
Если и суждено играть с ними в этом сезоне в ЛЧ, то уж лучше сейчас. ПСЖ пока не выглядит машиной, как в прошлом сезоне. Да и у Барсы вроде все основные игроки здоровы. Ждем жребий. Вперед Барса!!!
Де Йонг не согласен
Ответ Pamir88
Если и суждено играть с ними в этом сезоне в ЛЧ, то уж лучше сейчас. ПСЖ пока не выглядит машиной, как в прошлом сезоне. Да и у Барсы вроде все основные игроки здоровы. Ждем жребий. Вперед Барса!!!
У Барсы проблемы с физическим состоянием. Игроки плохо бегут откровенно. Ну и состав глубиной не отличается
в прошлом году во много благодаря итальнцу в воротах взяли лч.
зачем они его выкинули.наш русский вратарь пока не тянет.🤡
Но с такими защитничками намного легче. Доннарумма творил оверперфоманс в том сезоне, от Шевалье и Моти этого нет, потому много заметнее проблемы.
Ответ Любитель побеждать
Но с такими защитничками намного легче. Доннарумма творил оверперфоманс в том сезоне, от Шевалье и Моти этого нет, потому много заметнее проблемы.
а также у ПСГ в прошлом сезона пруха была нереальной
+ новая модель игры с зимы, к которому не были готовы соперники
+ Доннарума который тащил нереально во всех матчах плей офф.
+бешаная форма всех игроков на поле и голод игроков.

сейчас уже многие адаптировались к их стилю, форма игроков не та, да и не так голоHды уже. ну и наверняка внутри команды были споры, или как минимум разногласия из за того что ПСГ прям так и сделал ставку на одного Дембеле на ЗМ, тот же Хакими однажды ляпнул про ЗМ и что он заслуживает его, и его заткнули..наверняка были и другие, тем более эта команда явно не явным лидером была, у них чуть ли не каждый из них был не хуже другого, а руководство сделал ставку на одного Усмана.
в любом случае это та команда которая может в любой момент взять в себя руки и выдать крутейшую игру, а значит они опасны для любого.
Ответ Любитель побеждать
Но с такими защитничками намного легче. Доннарумма творил оверперфоманс в том сезоне, от Шевалье и Моти этого нет, потому много заметнее проблемы.
Хоть один матч где он оверперформил?)
Рекомендуем