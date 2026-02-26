  • Спортс
  «Арсенал» – главный фаворит ЛЧ перед 1/8 финала по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Сити» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «ПСЖ» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й, «Буде-Глимт» – 13-й
96

«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ перед 1/8 финала по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Сити» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «ПСЖ» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й, «Буде-Глимт» – 13-й

«Арсенал» – фаворит ЛЧ перед 1/8 финала по версии Goal.

Goal представил обновленный рейтинг главных претендентов на победу в Лиге чемпионов перед жеребьевкой 1/8 финала. 

Первую строчку списка по-прежнему занимает «Арсенал». 

Полный рейтинг из 16 команд выглядит так:

1. «Арсенал»;

2. «Бавария»;

3. «Манчестер Сити»;

4. «Ливерпуль»;

5. «ПСЖ»;

6. «Барселона»; 

7. «Реал»;

8. «Челси»;

9. «Атлетико»;

10. «Спортинг»;

11. «Ньюкасл»;

12. «Аталанта»;

13. «Буде-Глимт»;

14. «Тоттенхэм»;

15. «Галатасарай»;

16. «Байер». 

Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ пройдет 27 февраля. 

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25915 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
Буде выше Тоттенхэма котируется, вот к чему история пришла)
Ответ Любитель побеждать
Буде выше Тоттенхэма котируется, вот к чему история пришла)
Тоттенхэм как то очень высоко
Ответ Верховный Лорд
Тоттенхэм как то очень высоко
Да вроде на своем любимом месте, хотя тут нет 17 строчки
вообще не удивлюсь если Арсенал вылетит прям в 1/8
Ответ korysh
вообще не удивлюсь если Арсенал вылетит прям в 1/8
Так и будет, скорее всего. Список не совсем корректный, на мой взгляд
Ответ korysh
вообще не удивлюсь если Арсенал вылетит прям в 1/8
А кто ж удивится-то?
Постоянно одни и те же комментарии в подобных постах. Фавориты не те, вылетят уже в 1/8...
Это же не прогноз на победителя. Это расстановка команд относительно их результатов, состава и формы на данный момент. Арсенал фаворит исходя из результатов этапа лиги и уровня игры в целом. Легко разобрались с Баварией, которая в свою очередь обыграла ПСЖ. В прошлом розыгрыше, Арсенал вылетел в полуфинале от ПСЖ, которому не было равных. В обоих матчах проиграл в один мяч, при этом превзошёл по xG.
Сильнее всех выглядят Арсенал и Бавария. Где-то рядом ПСЖ и Барселона, которые играют хуже, относительно самих себя прошлогодних. Ливерпуль набирает. Проблема только в правом фланге(и атака и защита).
А кто должен быть фаворитом? Реал что ли? Или может быть Челси?
Называйте своих фаворитов. Обсудим ваш уровень экспертизы. А ещё лучше, поставьте на победителя и разбогатейте. Реал за коэффициент 10. Челси вообще 19. На действующего победителя ПСЖ целых 8. На Сити тоже 8. А на Арсенал дают жалкие 4,5. На Баварию и то 5,5.
Я считаю, что выиграет Бавария. Но это не значит, что они должны быть первыми в рейтинге. Они же проиграли Арсеналу... А дальше посмотрим. Может в полуфинале возьмут реванш.
Ответ v@mpir
Постоянно одни и те же комментарии в подобных постах. Фавориты не те, вылетят уже в 1/8... Это же не прогноз на победителя. Это расстановка команд относительно их результатов, состава и формы на данный момент. Арсенал фаворит исходя из результатов этапа лиги и уровня игры в целом. Легко разобрались с Баварией, которая в свою очередь обыграла ПСЖ. В прошлом розыгрыше, Арсенал вылетел в полуфинале от ПСЖ, которому не было равных. В обоих матчах проиграл в один мяч, при этом превзошёл по xG. Сильнее всех выглядят Арсенал и Бавария. Где-то рядом ПСЖ и Барселона, которые играют хуже, относительно самих себя прошлогодних. Ливерпуль набирает. Проблема только в правом фланге(и атака и защита). А кто должен быть фаворитом? Реал что ли? Или может быть Челси? Называйте своих фаворитов. Обсудим ваш уровень экспертизы. А ещё лучше, поставьте на победителя и разбогатейте. Реал за коэффициент 10. Челси вообще 19. На действующего победителя ПСЖ целых 8. На Сити тоже 8. А на Арсенал дают жалкие 4,5. На Баварию и то 5,5. Я считаю, что выиграет Бавария. Но это не значит, что они должны быть первыми в рейтинге. Они же проиграли Арсеналу... А дальше посмотрим. Может в полуфинале возьмут реванш.
Наконец по существу и адекватный комментарий, а то действительно у других какая то аналитика, стереотипная
Ответ v@mpir
Постоянно одни и те же комментарии в подобных постах. Фавориты не те, вылетят уже в 1/8... Это же не прогноз на победителя. Это расстановка команд относительно их результатов, состава и формы на данный момент. Арсенал фаворит исходя из результатов этапа лиги и уровня игры в целом. Легко разобрались с Баварией, которая в свою очередь обыграла ПСЖ. В прошлом розыгрыше, Арсенал вылетел в полуфинале от ПСЖ, которому не было равных. В обоих матчах проиграл в один мяч, при этом превзошёл по xG. Сильнее всех выглядят Арсенал и Бавария. Где-то рядом ПСЖ и Барселона, которые играют хуже, относительно самих себя прошлогодних. Ливерпуль набирает. Проблема только в правом фланге(и атака и защита). А кто должен быть фаворитом? Реал что ли? Или может быть Челси? Называйте своих фаворитов. Обсудим ваш уровень экспертизы. А ещё лучше, поставьте на победителя и разбогатейте. Реал за коэффициент 10. Челси вообще 19. На действующего победителя ПСЖ целых 8. На Сити тоже 8. А на Арсенал дают жалкие 4,5. На Баварию и то 5,5. Я считаю, что выиграет Бавария. Но это не значит, что они должны быть первыми в рейтинге. Они же проиграли Арсеналу... А дальше посмотрим. Может в полуфинале возьмут реванш.
И в каком месте сейчас Арсенал выглядит лучше остальных? Он в АПЛ растерял солидные преимущество за последние несколько туров, а ведь именно последние туры говорят о форме команды и о её перспективах в ближайшем будущем. Данный момент Сити лучше Арсенала, потому что почти догнал в лиге, Бавария тоже лучше Арсенала. А вот Барса далеко не фаворит в ЛЧ, даже не мечтайте.
Подскажите он хоть раз угадывал фаворита с 1/8 за последние лет 5?
Ответ Алмаз K
Подскажите он хоть раз угадывал фаворита с 1/8 за последние лет 5?
Во всех этих рейтингах они не угадывают ничего, а просто составляют вероятности. У многих даже в % написано. Букмекеры например тоже котируют всех, и они тоже не для гадания а для заработка.
Ты тоже наверное прошёл вероятность на математике, не?
Ответ vova123456
Во всех этих рейтингах они не угадывают ничего, а просто составляют вероятности. У многих даже в % написано. Букмекеры например тоже котируют всех, и они тоже не для гадания а для заработка. Ты тоже наверное прошёл вероятность на математике, не?
Комментарий скрыт
Фаворита осталось два, Буде и Глимт.
Такой же фаворит как и в АПЛ
Ответ Утя Ваткин
Такой же фаворит как и в АПЛ
Который везде выступает лучше конкурентов
Ответ S. A.
Который везде выступает лучше конкурентов
Круто сыграли против Волков и Мю. Самоутвердились на мёртвом Тоттенхэме и опять по новой начали ?
Да кто угодно выиграет, но не Арсенал.
оборжаться: Арсенал - фаворит
Ответ Семён Старовский
оборжаться: Арсенал - фаворит
Ну а чего нет ? 1 место в таблице ЛЧ, все победы. В прошлом розыгрыше тоже недооценивали, а они только победителю ЛЧ и слили
Ответ Его Величество Златан
Ну а чего нет ? 1 место в таблице ЛЧ, все победы. В прошлом розыгрыше тоже недооценивали, а они только победителю ЛЧ и слили
самый главный бестрофейный топ-клуб, неужели всё изменится в этом году?
Сейчас вообще среди клубов нет фаворитов. У всех есть чувствительные проблемы
Ответ m053
Сейчас вообще среди клубов нет фаворитов. У всех есть чувствительные проблемы
Обычно в таких случаях выигрывает Реал :)
Ответ NikoVinkovic
Обычно в таких случаях выигрывает Реал :)
Ну когда у всех команд проблемы выигрывает Лестер! 🏆 пусть этим Лестером Будэ Глимт!!!!!!
Вот честно. Любая команда может затащить на бровях, хоть условный Буде - Глимт.
В какую команду не ткни, ну нет явного фаворита.
Явные аутсайдеры есть, но давайте вспомним Евро-2004, где чемпионом стала Греция. Ну или Порто в ЛЕ, а потом и в ЛЧ. Валенсию два раза в финале ЛЧ, Депортиво. Хз.
Тем и интересен и непредсказуем этот замечательный вид спорта)
Ответ Ant1pod
Вот честно. Любая команда может затащить на бровях, хоть условный Буде - Глимт. В какую команду не ткни, ну нет явного фаворита. Явные аутсайдеры есть, но давайте вспомним Евро-2004, где чемпионом стала Греция. Ну или Порто в ЛЕ, а потом и в ЛЧ. Валенсию два раза в финале ЛЧ, Депортиво. Хз. Тем и интересен и непредсказуем этот замечательный вид спорта)
Давайте вспомним греческий автобус и тотальную поддержку судей 😄
Если в ЛЧ хоть вполовину будут помогать так, как помогали Греции - чемпионом может стать даже Тоттенхем 😄
Ответ Adeen
Давайте вспомним греческий автобус и тотальную поддержку судей 😄 Если в ЛЧ хоть вполовину будут помогать так, как помогали Греции - чемпионом может стать даже Тоттенхем 😄
Может случиться всё что угодно. И Тоттенхем тоже вполне.
А Вы на кого ставите?
