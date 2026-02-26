«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ перед 1/8 финала по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Сити» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «ПСЖ» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й, «Буде-Глимт» – 13-й
«Арсенал» – фаворит ЛЧ перед 1/8 финала по версии Goal.
Goal представил обновленный рейтинг главных претендентов на победу в Лиге чемпионов перед жеребьевкой 1/8 финала.
Первую строчку списка по-прежнему занимает «Арсенал».
Полный рейтинг из 16 команд выглядит так:
1. «Арсенал»;
2. «Бавария»;
3. «Манчестер Сити»;
4. «Ливерпуль»;
5. «ПСЖ»;
6. «Барселона»;
7. «Реал»;
8. «Челси»;
9. «Атлетико»;
10. «Спортинг»;
11. «Ньюкасл»;
12. «Аталанта»;
13. «Буде-Глимт»;
14. «Тоттенхэм»;
15. «Галатасарай»;
16. «Байер».
Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ пройдет 27 февраля.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
Это же не прогноз на победителя. Это расстановка команд относительно их результатов, состава и формы на данный момент. Арсенал фаворит исходя из результатов этапа лиги и уровня игры в целом. Легко разобрались с Баварией, которая в свою очередь обыграла ПСЖ. В прошлом розыгрыше, Арсенал вылетел в полуфинале от ПСЖ, которому не было равных. В обоих матчах проиграл в один мяч, при этом превзошёл по xG.
Сильнее всех выглядят Арсенал и Бавария. Где-то рядом ПСЖ и Барселона, которые играют хуже, относительно самих себя прошлогодних. Ливерпуль набирает. Проблема только в правом фланге(и атака и защита).
А кто должен быть фаворитом? Реал что ли? Или может быть Челси?
Называйте своих фаворитов. Обсудим ваш уровень экспертизы. А ещё лучше, поставьте на победителя и разбогатейте. Реал за коэффициент 10. Челси вообще 19. На действующего победителя ПСЖ целых 8. На Сити тоже 8. А на Арсенал дают жалкие 4,5. На Баварию и то 5,5.
Я считаю, что выиграет Бавария. Но это не значит, что они должны быть первыми в рейтинге. Они же проиграли Арсеналу... А дальше посмотрим. Может в полуфинале возьмут реванш.
Ты тоже наверное прошёл вероятность на математике, не?
В какую команду не ткни, ну нет явного фаворита.
Явные аутсайдеры есть, но давайте вспомним Евро-2004, где чемпионом стала Греция. Ну или Порто в ЛЕ, а потом и в ЛЧ. Валенсию два раза в финале ЛЧ, Депортиво. Хз.
Тем и интересен и непредсказуем этот замечательный вид спорта)
Если в ЛЧ хоть вполовину будут помогать так, как помогали Греции - чемпионом может стать даже Тоттенхем 😄
А Вы на кого ставите?