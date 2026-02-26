«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ перед 1/8 финала по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Сити» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «ПСЖ» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й, «Буде-Глимт» – 13-й

«Арсенал» – фаворит ЛЧ перед 1/8 финала по версии Goal.

Goal представил обновленный рейтинг главных претендентов на победу в Лиге чемпионов перед жеребьевкой 1/8 финала.

Первую строчку списка по-прежнему занимает «Арсенал ».

Полный рейтинг из 16 команд выглядит так:

1. «Арсенал»;

2. «Бавария »;

3. «Манчестер Сити »;

4. «Ливерпуль »;

5. «ПСЖ »;

6. «Барселона »;

7. «Реал »;

8. «Челси »;

9. «Атлетико »;

10. «Спортинг »;

11. «Ньюкасл »;

12. «Аталанта »;

13. «Буде-Глимт »;

14. «Тоттенхэм »;

15. «Галатасарай »;

16. «Байер ».

Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ пройдет 27 февраля.