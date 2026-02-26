Погребняк о Венделе: «Наверное, действительно не умеет считать, раз платит бешеные штрафы за опоздания. Игрок сильнейший, может, и перечисленные Семаком пункты осилит»

Погребняк о Венделе: наверное, не умеет считать, раз платит такие бешеные штрафы.

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк отреагировал на слова главного тренера клуба Сергея Семака о полузащитнике Венделе .

Семак ранее сказал в интервью: «Он не умеет читать, считать, писать, но получает удовольствие от того, что делает свое любимое дело, что занимается футболом. Это, конечно, располагает в этом отношении к нему как к человеку, который безмерно любит игру».

«Наверное, Вендел действительно не умеет считать, учитывая какие бешеные штрафы платит за опоздания на сборы «Зенита» (смеется). На мой взгляд, это не очень умно и целесообразно с его стороны.

При этом несомненно, он – игрок сильнейший, определяющий в петербургской команде. Но я думаю, что и перечисленные Сергеем Богдановичем три пункта бразилец в скором времени тоже осилит», – сказал Погребняк.

Напомним, сообщалось, что в январе «Зенит » оштрафовал Вендела на 60 млн рублей за опоздание на сборы команды.