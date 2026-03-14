Димитриев о пропуске сезона из-за травмы: «Были периоды, когда руки опускались. Уже был готов закончить»

Фигурист из группы Тутберидзе Димитриев о травме: уже был готов закончить.

Фигурист Арсений Димитриев, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, рассказал, из-за чего пропустил прошлый сезон.

– Пусть сезон и урезанный, что думаете о том, как он для вас складывается?

– Жалко. Но я считаю, что могло бы быть хуже. Я мог бы и не выйти в сезон, если бы не разобрался с проблемами со здоровьем. Так что думаю, что это даже не самый плохой вариант развития событий.

– А из-за чего именно вы пропустили весь прошлый сезон?

– Проблемы со стопой. Конкретнее сказать не могу, потому что не знаю сам. До сих пор никто не может определить конкретную проблему, все находят только последствия, воспаление, отек. Отек и воспаление снимаются, а боль возвращается обратно при тренировках. Поэтому я даже не могу ответить, что с ней. Катаюсь как могу.

– А стопа какой ноги?

– Левой ноги. Что удивительно, казалось бы, потому что приземление на правую, а проблемы – с левой. Как-то так, может, анатомия стопы такая.

– Тяжело ли исполнять прыжки с левой ноги?

– Нет, в данный момент особо проблем нет. Сейчас она не болит... Какое-то время, ха-ха. Поэтому не замечаю сейчас на тренировках боль, стопа им не мешает.

– Как вы вообще получили эти проблемы со стопой?

– Не могу сказать, что это травма, потому что после перехода, видимо, повысилась нагрузка, стало больше тренировок, и стопа просто начала болеть. Сначала по чуть-чуть, потом сильнее-сильнее-сильнее до момента, пока я уже не мог наступать на ногу. Ошибочно поставили стрессовый перелом, так что я просидел какой-то промежуток времени. Вроде и отек спал, я вышел. А через один месяц или два все началось заново. И так, наверное, весь прошлый сезон: я сидел месяц-два, выходил, начинал тренироваться, боль возвращалась. <...>

– Как вас поддерживает тренерский штаб?

– Мне было приятно, потому что я только перешел в группу и практически сразу сел с травмой, не успев себя показать. Здорово, что мне давали шанс, все возможности, процедуры для восстановления, «сделай то, сделай это». Было очень приятно, что помогают чем могут.

– Что помогло не опустить руки?

– Были периоды, когда они уже почти опускались. Уже был готов закончить, потому что я же еще параллельно подрабатываю тренером. Особенно когда только начинал с детьми, думал: «Вот и все, зачем мне этот спорт. Не получается там – буду работать тренером». Но как только мне удавалось выйти на лед, даже когда работал, просто для себя начинал кататься и понимал, что я без этого не могу. Что я слишком люблю этот спорт, не смогу просто так все бросить, даже не попробовав себя в новом штабе. Я научился ценить каждое соревнование и каждую тренировку, на которой ты находишься. Потому что это может все оборваться так же быстро, как и начаться, – сказал Димитриев.