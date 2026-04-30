Трусова о том, почему не хочет ехать в Корею: «Боюсь, что мы вернемся с собачкой. И дай бог, если с одной»

Трусова о том, почему не хочет ехать в Корею: боюсь, что мы вернемся с собачкой.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова ) рассказала, почему пока не хочет ехать в Южную Корею.

«Я сказала, что мы не поедем в Корею, пока не построим дом. Потому что на улицах всякие зоомагазины, эти маленькие собачки. Я боюсь, что мы вернемся с собачкой. И дай бог, если с одной», – сказала фигуристка в отрывке из влога, полная версия которого будет опубликована позднее.