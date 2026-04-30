Бывшая фигуристка, обвинившая Соренсена в изнасиловании, раскрыла свою личность

Жертвой предполагаемого изнасилования стала Эшли Фой – уроженка США, выступавшая в танцах на льду за Германию. Инцидент произошел 21 апреля 2012 года в штате Коннектикут.

Бывшая фигуристка дала интервью журналистке Лори Уорд, оно частично доступно на портале Substack.

Сейчас Фой 36 лет, она работает тренером в Нидерландах.

«Анонимность во время следствия была крайне важна как для защиты моего психического здоровья, так и для чистоты юридического процесса. Из-за чувства стыда я никогда не планировала раскрывать свое имя. Но моя подруга детства Бриджет Намиотка покончила с собой после того, как подверглась травле за то, что заявила о насилии. Моя подруга Габи Пападакис потеряла работу после того, как высказалась.

Этому пора положить конец. Я несла позор за то, что была жестоко изнасилована и едва не убита, в течение 14 лет, и пришло время переложить этот позор на насильника. Мне больше не важно, с какой профессиональной местью я столкнусь. Я больше не в силах выносить, когда люди обсуждают со мной это дело, не зная, что жертва – я, и слушать их мысли по этому поводу», – приводит слова Фой журналистка Кристин Бреннан.

Обвинения против Соренсена были впервые озвучены осенью 2024-го. Фигуриста отстранили от соревнований, но затем санкции сняли.

Партнерша Соренсена Лоранс Фурнье-Бодри встала в пару с французом Гийомом Сизероном, они победили на Олимпиаде-2026 в Милане.

Не отрицать секс-насилие, но избежать бана за него. Фигуриста спасли юридические лазейки

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Substack
Внезапно жертва бывшего партнера Лоранс решает выйти из тени и дать интервью на платной платформе..

извините, но как будто попахивает гавной от этого дела
Николай и Гийом каким-то образом смогли обидеть очень мстительных женщин)
А если серьезно, то в обиде Пападакис очень много субъективного и я уверена, что она пожалеет о своих высказываниях. В ситуации с женщиной Соренсена пока ничего непонятно. По молодости люди совершают глупости, вон Девятов не даст соврать. А если что-то все же было, то можно представить, как там женщину бомбит
Насилие - это не глупость, а преступление. Молодость не оправдывает никого.
Ну вот хоть копеечку заработать удалось. Похоронить карьеру человека бездоказательным обвинением после N лет и заработать. Пападакис смотрит и жалеет, что Сизерон гей, так бы она судей явно на пожизненное постаралась бы уболтать.
Кому он нахрен нужен со своей карьерой, нашли звезду
Звезда не звезда, а эти обвинения через столько лет... Как говорил Станиславский :"Не верю!!!!"
"Моя подруга Габи Пападакис потеряла работу после того, как высказалась."

Пападакис убрали от комментирования ОИ не за из-за того, что она рассказала о насилии.
Уже тут врёт.
Этому интервью можно верить, сразу видно.
Лучше бы Фей об этом не упоминала, было бы больше веры её словам, хоть и без доказательств. Но если она позволяет себе открыто врать на тему, которая была у всех на слуху совсем недавно, можно только представить, какую развесистую клюкву она может представить в качестве иллюстрации истории двадцатилетней давности.
А я вот прям не удивлена,что это подруга Пападакис.Уж больно все сходится...
В анонсе написано, что дама расскажет всю правду со своей стороны, но интервью доступно только по платной подписке в Сабстэк. Интересно, что дело не дошло до настоящего суда, пока только разбираются т.н. «суды кенгуру (kangaroo courts, или организации, у которых нет судебной власти, типа какие-нибудь общественные комиссии). Адвокаты Соренсена сказали, что обвинения не были рассмотрены в суде (хочу надеяться, что пока, и если Сооенсен не виновен, то он подаст на даму в суд за клевету и прочее.
Ничего он не подаст, он старательно съезжает с темы и избегает любого разбирательства в суде.
Чтобы отстоять свое честное имя он должен вступить в судебное разбирательство, где каждый озвучит свои доводы, она этого хочет, а он нет.
Да потому, что объективно рассматривать это дело невозможно. И он прекрасно понимает, что кто лучше перед присяжными сыграет:слезу выдавит-тот и выиграет. Потому и "съезжает", что уже сталкивался с артистизмом этой"жертвы". Одного уже довели до самоубийства. Человек потерял надежду вернуть себе честное имя. И для него это стало катастрофой , судя по финалу. А для тётки это просто :бла бла-бла.. Я эту женскую "солидарность" :все мужики сво..чи"не поддерживаю. Если нельзя доказать(а это через столько нельзя доказать -только со слов обиженных на жизнь особ(типа Пападакис), то не только презумпция невиновности должна иметь место, но и ответственность за клевету тоже.
Только вот ничего она не переложила. Доказательств преступления нет, есть просто слова этой женщины против слов Соренсена. Кто-то поддержит одну сторону, кто-то другую, но глобально это ничего не изменит - все продолжат жить своей жизнью.
А для Лоранс вся эта история вообще обернулась плюсом. С Соренсеном она бы покаталась еще годик и ушла из спорта, так и не получив каких-то значимых титулов, а теперь она олимпийская чемпионка. Отношения с Николаем, насколько я понимаю, она тоже сохранила. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.
и для Николая плюс, теперь его чемпионка ОИ поддерживает
А как это если Пападакис подруга жертвы, узнала я как понимаю, она об этом как и все в 2024 году? А почему же до этого, когда Пападакис в хороших отношениях с ее насильником была, такая вот «подруга» с ней не поделилась? Слишком много вопросов
Она могла с ней подружиться потом 🤷🏻‍♀️ как раз, когда узнала о ситуации. Я так понимаю, что тайной, кто именно обвиняет Николая, это не было в определенных кругах.
Девка просто решила хайпануть
Насилие насилию рознь... Но "жестоко и едва не убили"? Миль пардон это где происходило, что сразу же не подключились третьи лица? Те, кто был рядом (подруги, работники гостиницы, прохожие и т п.), медики (ну едва не убили подразумевает медпомощь)...
Больше вопросов ей богу...
Это в ее Стране Вообразилии происходило, там же и где у Габи был выкидыш во время показательных примерно
Да, "невидимый" выкидвш - это было сильно!
Ощущение что недожурналистка бреннан никак пережить поражение чок - бейтс в милане не может
Истинно так
Лоранс получила награду. Начался обстрел потяжелее.
