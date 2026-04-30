Бывшая фигуристка, обвинившая Соренсена в изнасиловании, раскрыла свою личность

Стало известно имя женщины, обвинившей фигуриста Соренсена в изнасиловании.

Женщина, обвинившая канадского фигуриста Николая Соренсена в изнасиловании, раскрыла свою личность.

Жертвой предполагаемого изнасилования стала Эшли Фой – уроженка США, выступавшая в танцах на льду за Германию. Инцидент произошел 21 апреля 2012 года в штате Коннектикут.

Бывшая фигуристка дала интервью журналистке Лори Уорд, оно частично доступно на портале Substack.

Сейчас Фой 36 лет, она работает тренером в Нидерландах.

«Анонимность во время следствия была крайне важна как для защиты моего психического здоровья, так и для чистоты юридического процесса. Из-за чувства стыда я никогда не планировала раскрывать свое имя. Но моя подруга детства Бриджет Намиотка покончила с собой после того, как подверглась травле за то, что заявила о насилии. Моя подруга Габи Пападакис потеряла работу после того, как высказалась.

Этому пора положить конец. Я несла позор за то, что была жестоко изнасилована и едва не убита, в течение 14 лет, и пришло время переложить этот позор на насильника. Мне больше не важно, с какой профессиональной местью я столкнусь. Я больше не в силах выносить, когда люди обсуждают со мной это дело, не зная, что жертва – я, и слушать их мысли по этому поводу», – приводит слова Фой журналистка Кристин Бреннан.

Обвинения против Соренсена были впервые озвучены осенью 2024-го. Фигуриста отстранили от соревнований, но затем санкции сняли.

Партнерша Соренсена Лоранс Фурнье-Бодри встала в пару с французом Гийомом Сизероном, они победили на Олимпиаде-2026 в Милане.

