Бывшая фигуристка, обвинившая Соренсена в изнасиловании, раскрыла свою личность
Женщина, обвинившая канадского фигуриста Николая Соренсена в изнасиловании, раскрыла свою личность.
Жертвой предполагаемого изнасилования стала Эшли Фой – уроженка США, выступавшая в танцах на льду за Германию. Инцидент произошел 21 апреля 2012 года в штате Коннектикут.
Бывшая фигуристка дала интервью журналистке Лори Уорд, оно частично доступно на портале Substack.
Сейчас Фой 36 лет, она работает тренером в Нидерландах.
«Анонимность во время следствия была крайне важна как для защиты моего психического здоровья, так и для чистоты юридического процесса. Из-за чувства стыда я никогда не планировала раскрывать свое имя. Но моя подруга детства Бриджет Намиотка покончила с собой после того, как подверглась травле за то, что заявила о насилии. Моя подруга Габи Пападакис потеряла работу после того, как высказалась.
Этому пора положить конец. Я несла позор за то, что была жестоко изнасилована и едва не убита, в течение 14 лет, и пришло время переложить этот позор на насильника. Мне больше не важно, с какой профессиональной местью я столкнусь. Я больше не в силах выносить, когда люди обсуждают со мной это дело, не зная, что жертва – я, и слушать их мысли по этому поводу», – приводит слова Фой журналистка Кристин Бреннан.
Обвинения против Соренсена были впервые озвучены осенью 2024-го. Фигуриста отстранили от соревнований, но затем санкции сняли.
Партнерша Соренсена Лоранс Фурнье-Бодри встала в пару с французом Гийомом Сизероном, они победили на Олимпиаде-2026 в Милане.
Не отрицать секс-насилие, но избежать бана за него. Фигуриста спасли юридические лазейки
Пападакис выпускает книжку про абьюз с намеками на Сизерона
ФБС наградили орденом
Внезапно жертва бывшего партнера Лоранс решает выйти из тени и дать интервью на платной платформе..
извините, но как будто попахивает гавной от этого дела
А если серьезно, то в обиде Пападакис очень много субъективного и я уверена, что она пожалеет о своих высказываниях. В ситуации с женщиной Соренсена пока ничего непонятно. По молодости люди совершают глупости, вон Девятов не даст соврать. А если что-то все же было, то можно представить, как там женщину бомбит
Пападакис убрали от комментирования ОИ не за из-за того, что она рассказала о насилии.
Этому интервью можно верить, сразу видно.
Чтобы отстоять свое честное имя он должен вступить в судебное разбирательство, где каждый озвучит свои доводы, она этого хочет, а он нет.
А для Лоранс вся эта история вообще обернулась плюсом. С Соренсеном она бы покаталась еще годик и ушла из спорта, так и не получив каких-то значимых титулов, а теперь она олимпийская чемпионка. Отношения с Николаем, насколько я понимаю, она тоже сохранила. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.
Больше вопросов ей богу...