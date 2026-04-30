Александра Трусова: «С появлением в моей жизни Макара я учусь ставить на паузу строгий голос, который говорит, что за сегодня я еще сделала недостаточно»
Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) рассказала, как ее изменили отношения с Макаром Игнатовым.
«Всю свою жизнь я была ужасной перфекционисткой во всем. Честно говоря, я и сейчас ей остаюсь, и порой это очень мешает жить в моменте и наслаждаться мелочами.
Но с появлением в моей жизни Макара я учусь ставить на паузу строгий голос, который говорит, что за сегодня я еще сделала недостаточно♥️», – написала фигуристка.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Александры Трусовой
