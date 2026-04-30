Александра Трусова: «С появлением в моей жизни Макара я учусь ставить на паузу строгий голос, который говорит, что за сегодня я еще сделала недостаточно»

Трусова рассказала, чему научилась в отношениях с Игнатовым.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) рассказала, как ее изменили отношения с Макаром Игнатовым.

«Всю свою жизнь я была ужасной перфекционисткой во всем. Честно говоря, я и сейчас ей остаюсь, и порой это очень мешает жить в моменте и наслаждаться мелочами.

Но с появлением в моей жизни Макара я учусь ставить на паузу строгий голос, который говорит, что за сегодня я еще сделала недостаточно♥️», – написала фигуристка.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Александры Трусовой
logoМакар Игнатов
logoАлександра Игнатова (Трусова)
Молодые,красивые,влюбленные,счастливые-счастья Сашеньке и Макару
На фото такое чувство, что Трусовой лет 35, а Макар в роли альфонса 18 летнего.
Ответ Виктор Воробьев
ну насчет альфонса, видимо, не так далеко от истины))
Ответ bezsugar
Ровню во всех аспектах, ей найти практически невозможно. А быть на вторых ролях, характер не позволит. Что ей теперь замуж вообще не выходить?
Блин, ребенку скоро год, а я до сих пор их как пару не воспринимаю. Ну не монтируются они совсем. Очень разные. Надеюсь, они реально счастливы и любят друг друга. А внешнее никого из нас не касается.
Счастья молодой семье! Любите друг друга, растите прелестного малыша.
Искусственные, фальшивые фото всегда у Игнатовых, у Куниц обычно душевные и позитивные.
Ответ ВИван
100% +++++
Корявое изложение мысли
Что за заголовки
Ответ i-l
Зато свое.
Ответ Амальгама
Можно и поработать над своим было, а не поток сознания транслировать
Макар и Саша очень подходят друг к другу ! Счастья семье!
Ответ TatianaV
Что за друг К другу? Кто это плюсует, уже за дурной русский язык минус автоматом.
У вас концовка с рекламой Макса отклеилась
Ответ K.Billy
Реально макс рекламировали?
