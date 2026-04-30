  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Чикмарева о травме, из-за которой они с Янченковым пропустили сезон-2024/25: «Матвей проехался мне по колену лезвием. Крови было достаточно»
12

Чикмарева о травме, из-за которой они с Янченковым пропустили сезон-2024/25: «Матвей проехался мне по колену лезвием. Крови было достаточно»

Фигуристка Чикмарева о травмах: у меня 35 швов на теле.

Екатерина Чикмарева, выступающая в парном катании с Матвеем Янченковым, рассказала о травме, из-за которой они пропустили сезон-2024/25.

Екатерина: Мы с Мотей ехали хватом, у нас был заход, где я ехала спереди. И получилось так, что мы не совпали, и Матвей немножко оттолкнул мою руку, я полетела назад. Он не успел среагировать и, перепрыгивая через меня, проехался мне по колену лезвием... Крови было достаточно.

Пришел наш врач: «Тебе наложат пару шовчиков, и все вообще хорошо». А мне зашиваться не впервой, у меня 35 швов на теле. Думаю, что все нормально.

Приезжает скорая: «12 швов точно будет», в итоге мне все зашили, нерв сшили. И мне говорят: «Сейчас гипс тебе наложим, потому что там как-то хрящ отломился». Я на полном серьезе пыталась уговорить врача не накладывать мне гипс.

Анна Чикмарева (сестра Екатерины – Спортс’’): По-моему, единственное, что ее тогда волновало, – это то, что она лосины из Дубая порвала. Мы ехали с Катей в скорой, и она лежит, смотрит и говорит: «Блин, лосины из Дубая порвала. Даже если зашьешь, некрасиво будет».

Екатерина: Это правда! Сейчас в России нет этого магазина, а лосины максимально удобные.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoсборная России
травмы
Анна Чикмарева
пары
logoМатвей Янченков
logoЕкатерина Чикмарева
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Девушки парницы - это отдельная лига их роняют, по ним проезжают и при этом они продолжают кататься и держать поддержки на высоте более 2х метров в шпагате. По опасности может только спортивная гимнастика сравнится. А ведь многим ещё и от партнеров прилетает.
Ответ tanya_1111
Девушки парницы - это отдельная лига их роняют, по ним проезжают и при этом они продолжают кататься и держать поддержки на высоте более 2х метров в шпагате. По опасности может только спортивная гимнастика сравнится. А ведь многим ещё и от партнеров прилетает.
Не только спортивная гимнастика) Вы акробатику видели, когда там третий верхний что попало вытворяет на высоте роста двух взрослых человек))) А фристайл? )))))) Я вообще не представляю, как фристайлисты эту акробатику на трамплине учат)) Ну и прыжки в воду с 10-ти метровой вышки))
35 швов 😭 парницы — это высшая лига, что ни говори
Ответ Анастасия Лукьянова
35 швов 😭 парницы — это высшая лига, что ни говори
Читать больно
Многострадальные колени в ФК.
Хорошо, что Катя смогла восстановиться и вернуться, да еще и сразу на такой высокий уровень
Падают, бьются, получают порезы парницы, но восстанавливаются и продолжают выступать. Интересная и очень перспективная пара ЧЯ. Удачи им в новом сезоне !
Новостники, на Спорт24 есть достаточно хорошая статья Александры Милюковой о Маше Захаровой. Можно кое-что скопипастить.
Ответ Док Аксель
Новостники, на Спорт24 есть достаточно хорошая статья Александры Милюковой о Маше Захаровой. Можно кое-что скопипастить.
Самоделкина место забронировала) На все майские)
Ответ Храбрая виолончелистка
Самоделкина место забронировала) На все майские)
Не говорите, у нас столько фигуристок, есть у кого взять интервью или написать статью. А по сути единственной фигуристке из Казахстана уделяется столько внимания. И это при том, что она тренируется не у начинающего.
Ужасная травма... А сейчас бесстрашно летают надо льдом с огромной скоростью, восхитительная пара!
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Наши пары как никто готовы к возвращению – ни бан, ни ссоры не помешали развитию
17 апреля, 10:25
⚡ Кубок Первого канала по фигурному катанию. Мишина и Галлямов на 0,02 балла обошли Бойкову и Козловского в короткой программе, Чикмарева и Янченков – 3-и
21 марта, 11:50
Екатерина Чикмарева: «Прокаты были далеко не самые лучшие, но и не худшие. Результатом довольны»
8 марта, 12:42
Рекомендуем
Главные новости
⛸️ Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Оскар-2026 в фигурном катании – большой видеовыпуск о героях олимпийского сезона
сегодня, 15:00Видео
Стрельцова исполнила секвенцию из двух тройных акселей на тренировке
сегодня, 11:33Видео
Новая произвольная программа Угожаева поставлена под музыку Coldplay
сегодня, 08:44Видео
Федорченко поставил произвольную программу Захаровой для нового сезона
сегодня, 06:51Видео
Татьяна Тарасова: «В последнее время самочувствие нормальное. Есть ощущение, что болезнь уходит»
вчера, 17:06
Дмитрий Алиев: «Давно я не чувствовал такой поддержки. Этот путь пройден, теперь время восстанавливать себя»
вчера, 13:47
Научрук Загитовой: «Алина – занятой человек. Даже когда приходит в институт, идут какие-то звонки, занимается своими делами»
вчера, 08:40
Евгений Плющенко: «Проходят наши сборы для спортсменов из разных стран мира. Я всегда говорил и повторюсь, что спорт вне политики»
вчера, 08:17
Миура и Кихара объявили о создании собственного ледового шоу
вчера, 07:56
«Еще одно воспоминание, которое будет трудно стереть». Липински сообщила, что потеряла второго ребенка
вчера, 06:24
Ко всем новостям
Последние новости
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Рекомендуем