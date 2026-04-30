Чикмарева о травме, из-за которой они с Янченковым пропустили сезон-2024/25: «Матвей проехался мне по колену лезвием. Крови было достаточно»

Фигуристка Чикмарева о травмах: у меня 35 швов на теле.

Екатерина Чикмарева , выступающая в парном катании с Матвеем Янченковым , рассказала о травме, из-за которой они пропустили сезон-2024/25.

Екатерина : Мы с Мотей ехали хватом, у нас был заход, где я ехала спереди. И получилось так, что мы не совпали, и Матвей немножко оттолкнул мою руку, я полетела назад. Он не успел среагировать и, перепрыгивая через меня, проехался мне по колену лезвием... Крови было достаточно.

Пришел наш врач: «Тебе наложат пару шовчиков, и все вообще хорошо». А мне зашиваться не впервой, у меня 35 швов на теле. Думаю, что все нормально.

Приезжает скорая: «12 швов точно будет», в итоге мне все зашили, нерв сшили. И мне говорят: «Сейчас гипс тебе наложим, потому что там как-то хрящ отломился». Я на полном серьезе пыталась уговорить врача не накладывать мне гипс.

Анна Чикмарева (сестра Екатерины – Спортс’’) : По-моему, единственное, что ее тогда волновало, – это то, что она лосины из Дубая порвала. Мы ехали с Катей в скорой, и она лежит, смотрит и говорит: «Блин, лосины из Дубая порвала. Даже если зашьешь, некрасиво будет».

Екатерина : Это правда! Сейчас в России нет этого магазина, а лосины максимально удобные.