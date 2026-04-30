  • Мария Захарова: «На льду не люблю перчатки и длинные юбки — мне в них неудобно прыгать. Комбинезоны — просто не мое, так сложилось»
Мария Захарова: «На льду не люблю перчатки и длинные юбки — мне в них неудобно прыгать. Комбинезоны — просто не мое, так сложилось»

Захарова: при выборе костюма последнее слово остается за мной.

Бронзовый призер ЧР-2026 Мария Захарова рассказала, как создаются костюмы для ее выступлений.

— Сначала мы вместе с мамой (Анной Царевой) планируем программу: выбираем музыку, продумываем общий образ. Затем мама набрасывает идеи, создает и прорисовывает эскиз костюма. Потом подключается дизайнер костюмов, который вносит свои корректировки и помогает собрать все в целостный образ. После этого — пошив, примерки, тестирование костюма на льду и финальная доработка.

Есть для меня и принципиальные вещи. Например, перчатки — мне в них неудобно прыгать, потому что они соскальзывают с рук, и я начинаю отвлекаться во время проката. Длинные юбки тоже не люблю по той же причине. Комбинезоны — просто не мое, так сложилось.

— За кем остается последнее слово?

— За мной. Это важно, потому что для меня костюм — это не просто то, как я выгляжу на льду, а то, как я себя в нем ощущаю. Я должна понимать, где мне неудобно, а где какой элемент мешает. Если мне что−то не нравится — мы спокойно это убираем или думаем, как обыграть иначе.

— А если бы в фигурном катании не было правил и оценок, в чём бы ты вышла на лед?

— В лосинах и топе. Люблю, когда просто и понятно. И удобно.

— Какой образ был для тебя самым сложным?

— В программе «Ромео и Джульетта» — мама очень хотела, чтобы я ее катала, а мне не нравилась ни музыка, ни настроение программы. И я катала ее как умирающий лебедь. В итоге программу поменяли. Что еще раз доказывает: фигуристу важно чувствовать образ и костюм, — сказала Захарова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: The Voice
женское катание
сборная России
Анна Царева
Мария Захарова
По правде, юбки ниже колена - история только для танцорок, комбинезоны удобны в спортивных парах, длинные перчатки, конечно, могут подчеркнуть акцентные руки, но в целом поправлять перчаточки перед заходом на прыжок предоставим Лене Костылевой))
Ответ Mariaku
На Валиевой юбки нормально
Ответ tanya_1111
у нее и рост с пропорциями для девушки-одиночницы нетипичный
...а вообще, отличный тандем мамы и дочери... Очень хочется, чтобы Маша сохранила свою спортивную форму; и будет замечательно, если у неё в произвольной программе появится квад-лутц, который она хочет выучить этим летом...
Зато Лене Костылевой нравятся перчатки: она их с удовольствием поправляет всякий раз, когда заходит в произволке на квад - заход в полтора катка вполне тому способствует...
Кроме танцорш, ни на ком не нравятся удлинённые юбки в фк.
Ответ crybaby
Мне на Валиевой нравятся, у нее ноги длинные и красиво смотрится.
Маша выглядит очень сексуально в коротком платье.
Ответ Большой Влад
Ты кто такой, из какого отделения, кто лечащий? Фигурное катание это не стриптиз, а искусство танца. А тебе клизму в голову, марш в процедурную, и не забудь покакать за 60% НДС!!! ))
Кто-то делает большие заходы на прыжки, круги почёта во время проката и успевает ещё поправлять перчатки при этом. Тому они не мешают и не влияют на снижение оценки. У Маши другое исполнение программ.
