Захарова: при выборе костюма последнее слово остается за мной.

Бронзовый призер ЧР-2026 Мария Захарова рассказала, как создаются костюмы для ее выступлений.

— Сначала мы вместе с мамой (Анной Царевой) планируем программу: выбираем музыку, продумываем общий образ. Затем мама набрасывает идеи, создает и прорисовывает эскиз костюма. Потом подключается дизайнер костюмов, который вносит свои корректировки и помогает собрать все в целостный образ. После этого — пошив, примерки, тестирование костюма на льду и финальная доработка.

Есть для меня и принципиальные вещи. Например, перчатки — мне в них неудобно прыгать, потому что они соскальзывают с рук, и я начинаю отвлекаться во время проката. Длинные юбки тоже не люблю по той же причине. Комбинезоны — просто не мое, так сложилось.

— За кем остается последнее слово?

— За мной. Это важно, потому что для меня костюм — это не просто то, как я выгляжу на льду, а то, как я себя в нем ощущаю. Я должна понимать, где мне неудобно, а где какой элемент мешает. Если мне что−то не нравится — мы спокойно это убираем или думаем, как обыграть иначе.

— А если бы в фигурном катании не было правил и оценок, в чём бы ты вышла на лед?

— В лосинах и топе. Люблю, когда просто и понятно. И удобно.

— Какой образ был для тебя самым сложным?

— В программе «Ромео и Джульетта» — мама очень хотела, чтобы я ее катала, а мне не нравилась ни музыка, ни настроение программы. И я катала ее как умирающий лебедь. В итоге программу поменяли. Что еще раз доказывает: фигуристу важно чувствовать образ и костюм, — сказала Захарова.