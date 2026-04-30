Чикмарева рассказала, что ее били тренеры: «Было дело. Но не в парном»

Екатерина Чикмарева , выступающая в парном катании с Матвеем Янченковым, рассказала, что в детстве ее били тренеры.

– В нынешнее время тренеры бьют детей?

Анна Чикмарева (сестра Екатерины – Спортс’’) : Да.

Екатерина : Мне кажется, что да.

– Вас били?

Екатерина : Было дело. Но не в парном.

– А за что?

Екатерина : Например, за то, что не стараешься. Думают, что не стараешься.

Анна : Или что-то не получилось.

Екатерина : Или кому-то помешал, такое тоже бывало.

– После этого не было желания убежать с катка и больше никогда не возвращаться?

Анна : Да было, конечно.

Екатерина : В одиночке я об этом постоянно думала.

Анна : Каждый день как судный.

– Как думаете, сейчас все меняется?

Анна : Хотелось бы в это верить.

Екатерина : Мне кажется, маловероятно.

Анна : Я просто сама через это прошла и понимаю, каково это. И я понимаю, что это ненормально и что так не должно быть. Я могу, конечно, детей поругать за что-то, но чтобы сильно кричать, поднимать руку – нет, конечно. Если надо, я всегда пожалею. Они мне и в плечо плачут иногда.