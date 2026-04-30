29

Чикмарева рассказала, что ее били тренеры: «Было дело. Но не в парном»

Фигуристка Чикмарева рассказала, что в детстве ее били тренеры.

Екатерина Чикмарева, выступающая в парном катании с Матвеем Янченковым, рассказала, что в детстве ее били тренеры.

– В нынешнее время тренеры бьют детей?

Анна Чикмарева (сестра Екатерины – Спортс’’): Да.

Екатерина: Мне кажется, что да.

– Вас били?

Екатерина: Было дело. Но не в парном.

– А за что?

Екатерина: Например, за то, что не стараешься. Думают, что не стараешься.

Анна: Или что-то не получилось.

Екатерина: Или кому-то помешал, такое тоже бывало.

– После этого не было желания убежать с катка и больше никогда не возвращаться?

Анна: Да было, конечно.

Екатерина: В одиночке я об этом постоянно думала.

Анна: Каждый день как судный.

– Как думаете, сейчас все меняется?

Анна: Хотелось бы в это верить.

Екатерина: Мне кажется, маловероятно.

Анна: Я просто сама через это прошла и понимаю, каково это. И я понимаю, что это ненормально и что так не должно быть. Я могу, конечно, детей поругать за что-то, но чтобы сильно кричать, поднимать руку – нет, конечно. Если надо, я всегда пожалею. Они мне и в плечо плачут иногда.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
пары
logoсборная России
Анна Чикмарева
logoЕкатерина Чикмарева
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Предвосхищая вопросы))

"До 12 лет занималась одиночным катанием под руководством Ольги Старцевой" ©
Такое недопустимо. Куда родители смотрят. Да и федерация тоже непонятно почему не принимает меры.
Ответ olvl
Такое недопустимо. Куда родители смотрят. Да и федерация тоже непонятно почему не принимает меры.
Может,дети не рассказывают родителям или родители молчат по каким-то неизведанным причинам.
Ответ Luna02
Может,дети не рассказывают родителям или родители молчат по каким-то неизведанным причинам.
или родители сами поколачивают детей и считают это вполне допустимым методом воспитания. Боюсь, такие индивиды у нас иногда еще встречаются.
Такое чувство, что родителям маленьких спортсменов этот пресловутый социальный лифт нужнее, чем собственный ребенок.
Ответ Ezhka
Такое чувство, что родителям маленьких спортсменов этот пресловутый социальный лифт нужнее, чем собственный ребенок.
Мне тоже так кажется. Ребенок в силу своего возраста еще не понимает до каких плюшек можно докататься : кому то это просто нравится, кто то под давлением родителей катается. А вот взрослые прекрасно понимают перспективу и вкладываясь в дитя , требуют от него полной отдачи. Они бывают на тренировках, видят , как тренер обращается с детьми, но день за днем ведут к нему ребенка. Может я не права, но не представляю, как бы я тащила на лёд собственного ребенка с температурой, например, или с не долеченной травмой только потому , что на носу какие то там отборы, или соревнования.
К сожалению, эти антипедагогические методы присутствуют у тренеров в работе с юными спортсменами не только в ФК, но и в других видах спорта.
Надеюсь, Сихарулидзе прочитает, проведет расследование и отстранит тренера от работы. Или он опять сделает вид, что ничего не видит, не слышит и не читает?
Ответ Ross-79
Надеюсь, Сихарулидзе прочитает, проведет расследование и отстранит тренера от работы. Или он опять сделает вид, что ничего не видит, не слышит и не читает?
Ему купюрами всё отбили
Часто бываю на массовых катаниях, подкатчики ужасно орут на своих учеников, дёргают за волосы, пинают, шипают, трясут.И это все на глазах у родителей, они молчаливо смотрят и одобрительно кивают. Как то попыталась снять на телефон, так он молниеносно подъехал ко мне и забрал телефон, поудалял все видео, даже мои личные.
Ответ tanygavr
Часто бываю на массовых катаниях, подкатчики ужасно орут на своих учеников, дёргают за волосы, пинают, шипают, трясут.И это все на глазах у родителей, они молчаливо смотрят и одобрительно кивают. Как то попыталась снять на телефон, так он молниеносно подъехал ко мне и забрал телефон, поудалял все видео, даже мои личные.
Почему вы отдали ему телефон, выхватили бы тоже!
Ответ Эдель
Почему вы отдали ему телефон, выхватили бы тоже!
Силы были не равны
.. тренеры били?Кошмар.
Мало того что бьют, так ещё и травмируют "по неосторожности". Железникова можете спросить, и Лютиков тоже не святой.
Зато и Чикмарёва, и Гущина (они в одной группе в Перми тренировались) достигли таких высот с другими тренерами.
Потому что первый тренер в них много вложила
Из Перми (именно ребят пермяков, а не приехавших в штаб Слюсаренко из других городов) со времен Транькова не было громких имен, а школ фк там много. Пермячка коренная еще Аполя Панфилова, но она так и не вышла в топ по взрослым
Ответ Ритт
Зато и Чикмарёва, и Гущина (они в одной группе в Перми тренировались) достигли таких высот с другими тренерами. Потому что первый тренер в них много вложила Из Перми (именно ребят пермяков, а не приехавших в штаб Слюсаренко из других городов) со времен Транькова не было громких имен, а школ фк там много. Пермячка коренная еще Аполя Панфилова, но она так и не вышла в топ по взрослым
Видно, что и у Ксюши, и у Катя отличная база. Катят, презентуют уверенно и элементы, и программу.
Методы, мягко говоря, сомнительные, но результат есть...
Ответ Ритт
Зато и Чикмарёва, и Гущина (они в одной группе в Перми тренировались) достигли таких высот с другими тренерами. Потому что первый тренер в них много вложила Из Перми (именно ребят пермяков, а не приехавших в штаб Слюсаренко из других городов) со времен Транькова не было громких имен, а школ фк там много. Пермячка коренная еще Аполя Панфилова, но она так и не вышла в топ по взрослым
Почему у остальных избираемых тогда нет результатов, если метод действенный?
А вас на работе тоже чехлами лупят ради повышения удоев?
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Чикмарева о травме, из-за которой они с Янченковым пропустили сезон-2024/25: «Матвей проехался мне по колену лезвием. Крови было достаточно»
30 апреля, 18:46
Наши пары как никто готовы к возвращению – ни бан, ни ссоры не помешали развитию
17 апреля, 10:25
⚡ Кубок Первого канала по фигурному катанию. Мишина и Галлямов на 0,02 балла обошли Бойкову и Козловского в короткой программе, Чикмарева и Янченков – 3-и
21 марта, 11:50
Рекомендуем
Главные новости
⛸️ Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Оскар-2026 в фигурном катании – большой видеовыпуск о героях олимпийского сезона
сегодня, 15:00Видео
Стрельцова исполнила секвенцию из двух тройных акселей на тренировке
сегодня, 11:33Видео
Новая произвольная программа Угожаева поставлена под музыку Coldplay
сегодня, 08:44Видео
Федорченко поставил произвольную программу Захаровой для нового сезона
сегодня, 06:51Видео
Татьяна Тарасова: «В последнее время самочувствие нормальное. Есть ощущение, что болезнь уходит»
вчера, 17:06
Дмитрий Алиев: «Давно я не чувствовал такой поддержки. Этот путь пройден, теперь время восстанавливать себя»
вчера, 13:47
Научрук Загитовой: «Алина – занятой человек. Даже когда приходит в институт, идут какие-то звонки, занимается своими делами»
вчера, 08:40
Евгений Плющенко: «Проходят наши сборы для спортсменов из разных стран мира. Я всегда говорил и повторюсь, что спорт вне политики»
вчера, 08:17
Миура и Кихара объявили о создании собственного ледового шоу
вчера, 07:56
«Еще одно воспоминание, которое будет трудно стереть». Липински сообщила, что потеряла второго ребенка
вчера, 06:24
Ко всем новостям
Последние новости
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Рекомендуем