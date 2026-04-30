Чикмарева рассказала, что ее били тренеры: «Было дело. Но не в парном»
Екатерина Чикмарева, выступающая в парном катании с Матвеем Янченковым, рассказала, что в детстве ее били тренеры.
– В нынешнее время тренеры бьют детей?
Анна Чикмарева (сестра Екатерины – Спортс’’): Да.
Екатерина: Мне кажется, что да.
– Вас били?
Екатерина: Было дело. Но не в парном.
– А за что?
Екатерина: Например, за то, что не стараешься. Думают, что не стараешься.
Анна: Или что-то не получилось.
Екатерина: Или кому-то помешал, такое тоже бывало.
– После этого не было желания убежать с катка и больше никогда не возвращаться?
Анна: Да было, конечно.
Екатерина: В одиночке я об этом постоянно думала.
Анна: Каждый день как судный.
– Как думаете, сейчас все меняется?
Анна: Хотелось бы в это верить.
Екатерина: Мне кажется, маловероятно.
Анна: Я просто сама через это прошла и понимаю, каково это. И я понимаю, что это ненормально и что так не должно быть. Я могу, конечно, детей поругать за что-то, но чтобы сильно кричать, поднимать руку – нет, конечно. Если надо, я всегда пожалею. Они мне и в плечо плачут иногда.
"До 12 лет занималась одиночным катанием под руководством Ольги Старцевой" ©
Потому что первый тренер в них много вложила
Из Перми (именно ребят пермяков, а не приехавших в штаб Слюсаренко из других городов) со времен Транькова не было громких имен, а школ фк там много. Пермячка коренная еще Аполя Панфилова, но она так и не вышла в топ по взрослым
Методы, мягко говоря, сомнительные, но результат есть...
А вас на работе тоже чехлами лупят ради повышения удоев?